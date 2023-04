Test de l’Asus Zenbook S 13 (2023) : l’ultrabook qui se met au vert

Design original et plus écologique

En 2022, l’Asus Zenbook S 13 était déjà l’un des ultrabooks les plus faciles à recommander de sa catégorie. Sous plateforme AMD, il étonnait par sa capacité à fournir une grande puissance tout en restant très fin et léger. Pour cette version 2023, le constructeur taïwanais se tourne vers la plateforme de 13e génération d’Intel, et fait un pari : changer drastiquement son design. Un changement gagnant ?

Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Fiche technique

Modèle Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Dimensions 29,6 cm x 21,6 cm x 10,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i7-1355U Puce graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1000 Go Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1000 grammes Fiche produit

L’exemplaire testé ici nous a été prêté par Asus pour la durée du test.

Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Design

Cette année, Asus a décidé d’écouter les critiques émanant du public sur l’industrie de la high-tech. Sa réponse prend la forme d’une nouvelle coque supérieure qui rejoint le traditionnel châssis en alliage d’aluminium. Elle reprend les lignes marquées de la série Zenbook depuis quelques années maintenant, mais utilise un procédé qui la transforme en « aluminium céramique ». Au toucher, le rendu un tantinet granuleux tend effectivement à rappeler les légères aspérités de la pierre lisse, comme l’aime à se targuer le constructeur. On remarquera aussi que les lignes jusque là discrètes sont aujourd’hui plus que notables, puisque n’ayant plus le très léger effet miroir qui ne les faisait ressortir que sous quelques conditions lumineuses.

Qu’importe, puisqu’au bout, on notera surtout la réduction de l’impact sur l’environnement que ce nouveau procédé met en œuvre. Asus promet en effet que ce nouveau matériel n’utilise que de l’eau dans sa création, sans acides ou métaux lourds à ajouter, pour un impact environnemental drastiquement réduit. On espère que ce mouvement vers la réduction de l’empreinte carbone des entreprises prendra toujours plus d’ampleur à l’avenir, et ce Zenbook S 13 de 2023 est déjà un pas respectueux vers l’avant.

Autrement, les carcans du modèle précédents sont encore respectés. Nous sommes face à une machine ne pesant qu’un petit kilo pour une épaisseur de 1,09 cm. Le format 13,3 pouces rend le Zenbook S 13 toujours aussi facile à glisser dans n’importe quel sac pour être emmené avec soi, et l’ErgoLift (qui soulève légèrement la partie clavier lorsque la machine est ouverte) est toujours aussi plaisant à utiliser. L’un dans l’autre, à force d’améliorations, Asus raffine cette patte qui n’appartient qu’à lui sur le secteur, pour des machines toujours plus séduisantes et originales.

Clavier et pavé tactile

Le clavier n’a pas forcément reçu les mêmes améliorations, puisqu’il reste dans ce qu’on a appris à attendre du constructeur au fil des années. Le rebond est là, l’espacement des touches est bon et le confort d’utilisation est respecté, mais il reste un petit effet plastique qui donne à la frappe un impact plus fort qu’on ne l’aimerait. Le lecteur d’empreintes fait également ses adieux pour laisser place à la reconnaissance faciale Windows Hello. Rien n’est vraiment impactant à l’usage au-delà de la touche Entrée toujours coupée en deux à l’américaine.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le pavé tactile reste lui aussi de bonne facture. S’il n’est pas en verre, la glisse est bonne et la diagonale qu’il occupe est impressionnante pour un si petit format. C’est peut-être le changement ergonomique le plus frappant comparativement à la génération précédente, et une évolution bienvenue.

Connectique

À gauche de l’appareil, vous pourrez trouver un port HDMI 2.1 plein format ainsi que deux ports USB-C Thunderbolt 4 compatibles avec une bande passante de 40 Gbps. À gauche, on retrouve un USB A 3.2 ainsi qu’un combo jack.

Le Thunderbolt 4 est un ajout plus que bienvenu sur cette configuration, en prime du retour de l’USB A. En prime, Asus a cette fois-ci fait sauter sa sortie d’air chaud sur le côté gauche pour y replacer les connectiques, ce qui évitera aux droitiers de s’emmêler dans les câbles de leurs périphériques. Évidemment, un petit port en plus n’est jamais de refus, tout comme un lecteur de cartes SD qui peut souvent s’avérer utile, mais dans un châssis aussi fin et léger, on ne boudera pas notre plaisir.

Webcam et audio

La caméra Full HD compatible Windows Hello ne fait pas de miracle, mais a le mérite de proposer des couleurs plus soignées et une meilleure gestion de la dynamique. C’est appréciable pour de la visioconférence, même si le Zenbook S 13 de 2023 ne sort pas non plus du commun des ordinateurs portables.

Il en va de même pour les haut-parleurs de la solution, toujours aussi basiques. Les limites de la physique jouent, on retrouve un son assez clair avec des moyens serviables, mais la basse n’a absolument aucun impact. Là encore, pour ce format, ce sera suffisant pour regarder un film en déplacement.

Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Écran

L’Asus Zenbook S 13 de 2023 est équipé d’une dalle OLED de 13,3 pouces supportant une définition de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio de 16:10. Cette dalle, qui n’est pas tactile, ne supporte une nouvelle fois qu’un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz, contre 90 Hz sur les modèles 14 pouces de la marque. Une petite déception donc, même si ce choix est certainement important pour conserver l’autonomie du petit PC.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que la dalle couvre nativement 169,5% de l’espace sRGB et 120% de l’espace DCI-P3. La luminosité maximale mesurée est à 384 cd/m². Toujours en réglage natif, on retrouve une température de couleur moyenne à 6410K et un Delta E00 moyen de 2,34 qui est plutôt bon pour un tel appareil. En réglage DCI-P3, le Delta E00 moyen tombe encore un peu plus à 1,95, mais la température de couleurs descend à 6332K. Le mode Display-P3 quant à lui offre les meilleurs réglages avec un Delta E00 moyen à 1,85, une température de couleurs de 6413K, mais surtout un écart maximum entre le mesuré et l’attendu bien moins important que les autres.

Si ce n’était pas évident, l’Asus Zenbook S 13 de 2023 a tout simplement un très bon écran OLED pour sa génération, qui pourra convenir aux travaux graphiques. On regrette cependant que le 90 Hz ne soit pas une option, comme c’est le cas sur les autres ultrabooks de la marque.

Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Logiciel

Windows 11, toujours. Et toujours ce cher McAfee qui n’en finit plus de nous faire grincer des dents. Autrement, les services habituels d’Asus sont toujours là, comme ce GlideX dont on peine toujours à trouver la véritable intérêt, mais aussi une barre de raccourci flottantes dont peu de personnes auront l’usage.

Surtout, le logiciel MyAsus reste au centre des réglages fins de l’appareil, toujours en nombres bien qu’un peu bordélique dans leur présentation. Mieux vaut tout avoir que rien du tout, quitte à ce que la présentation en pâtisse un peu.

Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Performances

Dans notre configuration de test, l’Asus Zenbook S 13 OLED est équipé du dernier Intel Core i7-1355U. Il s’agit d’un SoC 10 cœurs — 8 performances et 10 efficients — et 12 threads pouvant atteindre une fréquence turbo maximale de 5 GHz. Bien qu’annoncé avec un TDP de 15W de base, le mode performance du Zenbook S 13 (utilisé dans ces tests) permet de lui octroyer 20W de puissance. Il est ici couplé à 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks et chauffe

C’est ici que nous ne pouvons nous empêcher d’être un peu déçu par ce Zenbook S 13 de 2023. Le retour à Intel ne se fait pas sans quelques sacrifices, comme nos benchmarks synthétiques le montrent. Si cette génération 13 est capable d’atteindre plus de 9000 points en multi core sur Cinebench R23, cet appareil ne tient qu’à 7132 points. En single core, nous atteignons 1665 points, peu au dessus de la 12e génération dont les scores classiques tournent aux alentours des 8000 et 1500. Sur PCMark 10, nous obtenons aussi le score de 5274.

Tout ceci est inférieur aux mêmes mesures que nous avions réalisé sur la version 2022, qui était supportée par le Ryzen 7 6800U. Si l’Intel i7-1355U est bien capable d’atteindre les 9000 en multi core ou les 1700 en single core, la gestion thermique du Zenbook S 13 de 2023 l’en empêche. On peut voir dans nos mesures que l’ordinateur a su diminuer les degrés, avec un point en dessous du châssis atteignant les 48°C au maximum contre 52°C sur la génération précédente, mais cela se fait au détriment des performances soutenues de l’appareil. Et ce sans compter sur ses ventilateurs bien audibles, dont le son aigu n’est pas des plus agréables.

Quoi qu’il en soit, l’appareil reste d’une fluidité exemplaire à l’usage, et le gain de puissance brute sur cette nouvelle génération pourra lui permettre de gérer les pics soudains de demandes de ressources, malgré la déception sur les performances soutenues. Il n’empêche qu’on aurait bien envie de voir arriver une version AMD en génération 7000 pour en comparer les performances.

Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Autonomie

L’Asus Zenbook S 13 OLED est équipé d’une batterie de 63 Wh, et est fourni avec un chargeur 65W en USB-C. L’appareil est compatible avec la norme Power Delivery, et pourra donc s’adapter à n’importe quel type de chargeur et de puissance de charge de cette gamme pour retrouver son énergie dans la nature.

Sur un usage professionnel, comprenant de la rédaction, quelques vidéos YouTube et de la musique sur Spotify (parce qu’on n’est pas des sauvages non plus), l’ordinateur tient aux alentours de 9 à 10 heures d’utilisation tout en conservant une luminosité assez haute. Il sera donc possible de gagner 1 ou 2 heures de plus en utilisant le mode d’économie d’énergie (qui descend le SoC à 12W) et en faisant attention à son rétroéclairage.

Autant dire que le Zenbook S 13 de 2023 vous suivra sur une pleine journée de travail avec une facilité déconcertante. Encore un autre avantage à ajouter à son petit format pour quiconque doit régulièrement se déplacer.

Asus Zenbook S13 OLED (UX5304) Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook S13 de 2023 (UX5304) sera disponible en France d’ici à la fin du mois d’avril. Son prix annoncé est de 1 799 euros.