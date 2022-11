Test du MSI Creator M16 (A12UD) : silence, je crée

Chaque branche du marché des ordinateurs portables fait partie d’un même arbre. Lorsque l’on regarde l’autonomie des appareils s’améliorer, il est toujours aussi vrai de dire que la puissance de ces derniers a drastiquement augmenté. Reste alors à faire son choix par rapport à son usage. Pour les créateurs et créatrices du numérique, la réflexion n’est pas bien longue : il faut favoriser la puissance. C’est dans ce cadre que le MSI Creator M16 se présente à eux.

MSI Creator M16 (A12UD) Fiche technique

Modèle MSI Creator M16 (A12UD) Taille de l'écran 16 pouces Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i7-12700H Puce Graphique (GPU) NVIDIA RTX 3050 Ti Mémoire vive (RAM) 64 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 259 x 23,95 x 359 mm Poids 2260 grammes Indice de réparabilité ? 6,7/10 Prix 1 799 € Fiche produit

L’ordinateur testé a été prêté par le constructeur

MSI Creator M16 (A12UD) Design

Je dois avouer en premier lieu ne pas avoir grand-chose à dire sur le design de ce MSI Creator M16. En bien comme en mal, d’ailleurs. Et pour cause : on sent dès qu’on le prend en main à quel point ce produit a été créé dans le but d’être un outil. Avec le pragmatisme le plus absolu.

Une coque noire, un logo noir, des dimensions (359 x 259 x 23,95 mm) somme toute ordinaires pour cette catégorie d’ordinateur de 16 pouces et un poids de 2,3 kilogrammes qui n’est ni trop lourd ni léger.

Un produit banal, en somme. Mais la banalité n’est pas un mal : mieux vaut cela qu’une faute de goût. Et côté pragmatisme, sa charnière lui permet de poser son écran à plat sur une surface, ce qui peut être un atout pour quiconque cherche à animer une réunion en montrant ses derniers travaux à l’auditoire.

Clavier et pavé tactile

Commençons par le positif : le clavier plein format. Si celui-ci est somme toute assez basique, en bien, ce n’est pas le cas de ses switchs. Bien rigides, rebondis, avec une distance d’activation respectable, ils sont un véritable plaisir à utiliser et offrent un confort à tout épreuve. Ce n’est hélas pas le cas de ce pavé numérique qui, bien qu’il partage les mêmes switchs, n’a que très peu d’espace qui lui est réservé. En résultent de très petites touches qui ternissent le confort global de l’expérience. Selon votre profil, ceci étant, il peut être intéressant de retrouver ce pavé numérique malgré ses défauts.

Ce qui est moins pardonnable est par contre ce pavé tactile. D’abord, car il intègre un lecteur d’empreintes incroyablement fins qui aurait vraiment dû trouver place n’importe où ailleurs qu’ici. Il est une plaie à utiliser, et la précision de sa détection est loin d’être satisfaisante pour un usage quotidien. Mais en prime, malgré sa bonne surface bien glissante, ses activateurs pour le clic sont d’une rigidité insoupçonnée. Ceux qui ont l’habitude de cliquer d’une simple double touche ne seront pas gênés, mais ceux qui aiment pousser physiquement la surface se retrouveront à manquer de force sur la moitié de leurs clics. Il faut vraiment y aller du coude, ce qui est loin d’être confortable.

Connectique

Afin de pouvoir mettre à plat son écran qu’importe la situation, aucun connecteur n’est situé au dos de l’appareil, comme c’est souvent le cas chez d’autres concurrents ou sur d’autres références. Le MSI Creator M16 s’équipe sur le côté gauche d’un port USB A 3,2 Gen 1 et d’un port USB A 2.0. Sur la droite, on retrouve un port Ethernet, un port HDMI 2.0, un port USB-C 3,2 Gen 1 et un port USB A 3,1 Gen 2.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pas de lecteur de carte, d’une quelconque forme. Pas de port Thunderbolt non plus, malgré l’intégration d’un Intel Core de 12e génération. Et un port USB 2.0 aujourd’hui impardonnable sur n’importe quel ordinateur, peu importe sa gamme. Les choix de connectique de ce MSI Creator M16 sont étranges, plus qu’étranges, surtout pour un PC qui se targue de viser des créateurs souvent friands de périphériques puissants.

Webcam

Que demander à une webcam 720p si ce n’est le minimum syndical ? Elle offre moins que ça, faute de prendre le flux sans même essayer de lui offrir le moindre traitement.

MSI Creator M16 (A12UD) Écran

Le MSI Creator M16 s’équipe dans notre configuration d’une dalle IPS LCD de 16 pouces en définition Quad HD+ de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz et n’est pas tactile, mais profite d’un traitement antireflet. MSI promet une couverture totale de l’espace DCI P3 et une calibration d’usine vérifiée par CalMAN.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCAL, nous pouvons attester de la bonne calibration de cette dalle… dans son mode Display P3, heureusement le mode par défaut de l’appareil. On retrouve dès lors une luminosité maximale de 440 cd/m² et une couverture à 101 % de l’espace DCI P3 pour 142,5 % de l’espace sRGB et 98,2 % de l’espace Adobe RGB. La température de couleurs moyenne est très bonne à 6739K, et le delta E00 moyen mesuré est à 1,38, soit bien en dessous des 2, comme promis par le constructeur.

Mais voilà : ce n’est pas le seul mode d’affichage proposé par le MSI Creator M16, qui met en avant non sans fierté la possibilité de choisir également l’espace DCI P3, sRGB ou encore Adobe RGB en un simple clic dans l’interface MSI True Color. Mais ce nom n’est pas vraiment à la hauteur de tous les autres réglages en dehors du Display P3, puisque ces derniers n’ont clairement pas reçu la même attention sur leur calibration. Aucun de ces modes n’atteint une couverture complète du gamut qu’il vise, et le Delta E00 n’est jamais à un niveau acceptable. Nous n’avons pu mesurer qu’un seul avantage : dans le mode DCI P3, la luminosité maximale de l’écran atteint les 500 cd/m².

Difficile de lui en vouloir cependant, tant l’espace Display P3 est bien calibré. Mais il est décevant de constater que l’attention du constructeur s’est arrêtée à ce mode, et uniquement celui-ci.

MSI Creator M16 (A12UD) Logiciel

MSI est loin d’être un mauvais élève lorsque l’on parle de l’expérience logicielle qu’il offre. Il est toujours dommage de retrouver un logiciel publicitaire comme Norton installé par défaut, mais le reste est tout de même excellent. Outre MSI True Color vu dans la catégorie écran, dont l’idée est excellente, bien que la calibration ici ait ses défauts, on retrouve également MSI Center Pro.

Un logiciel qui est d’une grande simplicité à l’usage, et qui offre tout ce qu’il faut pour personnaliser les performances de l’ordinateur. Si les réglages ne sont pas aussi fins qu’ils peuvent l’être sur une configuration gamer par exemple, Center Pro permet à tous les créatifs de tirer le meilleur parti de la puissance brute du MSI Creator M16 avec aise. Mais aussi d’optimiser la longévité de la batterie de l’appareil.

MSI Creator M16 (A12UD) Performances

Le MSI Creator M16 s’équipe, dans notre configuration A12UD, du SoC Intel Core i7-12700H de la deuxième génération du constructeur. Il s’agit ici d’un processeur 14 cœurs, 6 cœurs performances et 8 cœurs efficients, pour 20 threads pouvant turbo jusqu’à 4,70 GHz. Il est couplé ici à 64 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz, et une Nvidia GeForce RTX 3050 Ti à 60W pouvant booster jusqu’à 1485 MHz et avec 4 Go de GDDR6. Nous pouvons également compter sur un stockage de 1 To en SSD PCIe 4.0.

Cette configuration… est décevante. Elle ne manque pas de puissance, loin de là, mais elle manque de vision. En se limitant à la RAM DDR4, MSI a condamné son Creator M16 à une longévité limitée. La DDR5 a bien des avantages pour les créatifs, que ce soit en termes de vitesse, mais aussi en termes de corrections de bugs. Les logiciels créatifs comme la suite Adobe ne tarderont pas à prendre plein avantage des avancées permises par cette mémoire vive ; le MSI Creator M16 sera laissé pour compte dans cette affaire. Pas de Thunderbolt, pas de DDR5, de l’USB 2.0… Le constructeur a certes intégré un processeur 12e génération, mais il ne lui fait pas honneur. Il en va de même pour la RTX 3050 Ti, qui peut normalement consommer jusqu’à 80W et booster jusqu’à 1695 MHz.

Benchmarks généraux

Tout cela ne veut pas dire que les performances du MSI Creator M16 ne sont pas solides en elles-mêmes. Nous retrouvons ici un score de 14 459 points en multi core et 1801 points en single core sur Cinebench R23, et un score global de 7344 sur PCMark 10. Sur sa partie graphique, on retrouve un score de 2704 sur le benchmark Time Spy Extreme de 3DMark.

Rares seraient les personnes pour se plaindre devant une telle puissance développée. Et le MSI Creator M16 a le bon goût de ne pas vraiment brider ses performances.

Benchmarks créatifs

Comme son nom l’entend, le MSI Creator M16 est un outil dédié aux créateurs et créatrices numériques. L’usage doit donc être optimisé pour la création 3D et le montage vidéo, bien plus que tout le reste. Le benchmark Blender 3.1.0 pour la création 3D nous offre ces résultats :

Monster : 100,16 (CPU) / 789,19 (GPU) samples par minute

Junkshop : 61 (CPU) / 202,23 (GPU) samples par minute

Classroom : 45,45 (CPU) / 387,80 (GPU) samples par minute

Pour ce qui est du montage vidéo, nous nous tournons vers le Blackmagic RAW Speed Test. Cette configuration permet d’encaisser un format RAW de 4320 p à 30 FPS avec relative aise, que ce soit en le gérant sur le CPU ou le GPU, mais tirera la langue passé ce framerate. C’est tout de même excellent pour une machine portable.

Tests en jeu

Évidemment, tout ordinateur équipé d’une RTX 3050 Ti et d’un tel CPU reste plutôt bien optimisé pour le jeu vidéo, même si ça n’est pas l’usage premier voulu ici. La fréquence maximale de 60 Hz de son écran en est la preuve.

Toujours est-il que sur des performances simples, sans utiliser le DLSS de Nvidia, en configuration Très haut et en définition native, Shadow of the Tomb Raider nous promet 40 FPS en moyenne. Le DLSS se chargera aisément de transformer tout ça en un 60 FPS stable.

Pour ce qui est de Cyberpunk 2077, le jeu PC le plus gourmand à l’heure actuelle, on trouve 20 FPS de moyenne en configuration Ray tracing : ultra avec le DLSS réglé en mode performance. Rien d’étonnant pour une RTX 3050 Ti, qui n’est pas le GPU le plus optimisé pour le ray-tracing, mais il n’empêche que quelques sacrifices permettront de jouer à Cyberpunk 2077 en 60 FPS.

Refroidissement et bruit

C’est très certainement sur ce point que le MSI Creator M16 nous offre la meilleure surprise. Sa gestion thermique est excellente. Tout simplement. 4 caloducs et 2 ventilateurs se chargent de bien dissiper la chaleur du SoC, et ça fonctionne : la surface de l’ordinateur dépasse à peine les 40 °C, même sur des tests synthétiques lourds, quand les ventilateurs ont le bon goût de s’exprimer avec une certaine douceur. Ils restent audibles, bien sûr, mais nous sommes bien loin d’un décollage.

MSI Creator M16 (A12UD) Autonomie

Si je vous dis que l’autonomie est le terrain sur lequel le MSI Creator M16 fait le plus grand sacrifice, êtes-vous seulement surpris ? L’ordinateur s’équipe d’une simple batterie de 53,5 Wh, bien loin de pouvoir encaisser la puissance intégrée à son châssis. Pour utiliser la configuration à sa juste valeur, il vous faudra utiliser le bloc d’alimentation de 180 watts fourni.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pas de surprise, on l’a dit : en simple utilisation bureautique, vous pourrez compter sur le MSI Creator M16 pendant 4/5 heures avant qu’il ne rende l’âme. Ces ordinateurs ne sont pas faits pour être utilisés toute une journée, et celui-ci tiendra à peine une après-midi.

MSI Creator M16 (A12UD) Prix et disponibilité

Le MSI Creator M16 est d’ores et déjà disponible. La configuration A12UD testée ici est vendue au prix recommandé de 1749,99 euros.