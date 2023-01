Test du HP Pavilion Plus 14 : le mélange des genres

Le HP Pavilion Plus 14 sera certainement dans votre radar lorsque vous chercherez votre prochain ordinateur portable léger et puissant. Mais a-t-il mérité d'y être ?

PC gamer, PC de créatif, PC de bureautique… Ordinateurs portables aussi légers que puissants, avec les meilleurs écrans et les meilleurs composants. On ne peut s’empêcher de chercher le meilleur de tout, mais il est impossible de le trouver : il faudra forcément doser chaque aspect pour trouver le compromis parfait.

Aussi, si vous cherchez un ultrabook qui soit également capable de jouer aux derniers jeux vidéo, le fait de trouver un PC portable comme le HP Pavilion Plus 14 équipé d’une carte graphique pourrait se montrer tentant. Voyons ce qu’il a dans le ventre.

HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Fiche technique

Modèle HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Taille de l'écran 14 pouces Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i7-1255U Puce Graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2050 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1 To Norme Wi-Fi Wi-Fi 6E Version du Bluetooth 5.3 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 224,2 x 18,4 x 313,5 mm Poids 1400 grammes Indice de réparabilité ? 5,6/10 Prix 1 099 € Fiche produit

HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Design

HP, ou Hewlett Packard pour les anciens au fond de la salle, est dans une position étrange sur le marché en termes de design. D’un côté, il possède la marque Spectre souvent à l’avant-garde des lignes modernes. Et de l’autre… Il y a Pavilion. Cette catégorie dont notre produit fait partie, qui semble être enfermée dans les mêmes lignes depuis le début des années 2010 et n’a jamais vraiment évolué. C’est la remarque que l’on se fait naturellement en prenant l’ordinateur en main.

Car oui, le HP Pavilion Plus 14 est « léger »… comme un ultrabook du début de la décennie précédente, soit 1,4 kilo quand beaucoup frôle désormais le kilo voire passe en dessous de cette barre. Il a les lignes de la copie d’un MacBook des années 2010, avec un corps en métal gris clair légèrement arrondi (mais pas trop non plus) dont l’inspiration se penche vers l’unibody mais dont la construction ne l’est pas. Et il en a les mêmes dimensions d’ailleurs, à 31,35 x 22,42 x 1,84 cm, quand la finesse est elle aussi devenue très accessible entre temps.

Tout cela ne veut pas pour autant dire que la formule ne fonctionne plus. Bien au contraire : le HP Pavilion Plus 14 reste un ordinateur portable très bien construit, facilement transportable un peu partout, et qui ne viendra jamais choquer l’œil du badaud passant par là. Comme Dell, HP est en vérité toujours très influencé par sa place dans le marché B2B où l’originalité n’est pas vraiment de mise, mais ce côté très pragmatique pourrait être un avantage pour certains utilisateurs.

Clavier et pavé tactile

C’est peut-être justement cette expérience dans le B2B qui permet à HP d’intégrer ici un clavier qui est instinctivement parfait. Les touches sont bien espacées, ont une distance d’activation plus profonde que la plupart des références sur le marché et un rebond très satisfaisant. On peut également compter sur quelques raccourcis de navigation glissés sur le côté droit de cette configuration.

Le pavé tactile est superbement bien centré en bas de l’appareil, et est d’une diagonale assez large pour être constamment confortable. Seulement, son revêtement plastique est assez décevant en considérant que sur cette catégorie tarifaire, les revêtements en verre sont légion. Il en va de même pour l’intégration de son scanner d’empreinte, placé en dessous des touches de flèches et non pas intégré dans un quelconque bouton de démarrage comme d’autres concurrents. Là encore des signes d’un manque d’évolution dans les designs du constructeur.

Connectique

À gauche de l’appareil, on retrouve une prise combo jack, un port USB A 3.1 5 Gb/s et un lecteur de cartes micro SD. À droite, on retrouve un second port USB A avec les mêmes spécifications, un port HDMI 2.1 ainsi que deux ports USB C 3.2 Gen 2 à 10 Gb/s supportant la charge en Power Delivery et le DisplayPort 1.4.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Une connectique qui sur le papier n’est pas si mal, mais reste décevante en constatant l’oubli d’un standard toujours plus important qui est pourtant bien techniquement supporté par la configuration de l’appareil. Oui, nous parlons bien du Thunderbolt, qui devrait être intégré sur toutes les configurations Intel vendues à quatre chiffres de nos jours.

Webcam et audio

La webcam cinq mégapixels n’a pas vraiment beaucoup plus à apporter que la moyenne du marché, à savoir une image assez terne et peu définie, grignotée par le bruit. De quoi faire de la visioconférence, et rien de plus.

Pas de bonne surprise sur la configuration audio non plus. Les haut-parleurs sont une nouvelle fois situés en dessous de l’appareil, à l’exact endroit où le laptop (emphase sur « lap ») se repose sur vos jambes qui bouchent la sortie audio de ce fait. Les haut-parleurs en eux-mêmes n’ont rien de notable, puisque toujours manquant de définition générale pour être vraiment satisfaisant. Ils feront l’affaire pour les vidéos des réseaux sociaux, en somme.

HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Écran

Le HP Pavilion Plus 14 s’équipe d’une dalle OLED de 14 pouces en définition 2880 x 1800 pixels, soit un écran 2,8k au ratio 16:10. Celui-ci supporte un taux de rafraîchissement de 90Hz, mais n’est pas tactile et n’est pas traité anti-reflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons observer que la dalle couvre en sortie d’usine 168% de l’espace sRGB, 119% de l’espace DCI P3 et 116% de l’Adobe RGB. La luminosité maximale est mesurée à 416 cd/m² en mode HDR, ce qui est plutôt correct pour cette configuration compatible HDR jusqu’à 500 cd/m², même si elle aurait gagné à profiter du soutien d’un traitement anti-reflet pour optimiser toujours plus la lisibilité de l’écran.

La colorimétrie générale n’est pas impressionnante, mais n’est pas mauvaise non plus. On peut compter sur une température de couleur moyenne de 6200K, légèrement très chaude par rapport aux 6500K recherchés, et un Delta E00 moyen de 2,65 légèrement éloigné des 1,5 recherchés dans notre test, mais pas mauvais.

On apprécie quoi qu’il arrive de voir un écran à la luminosité supérieure à 300 cd/m², la moyenne constatée lorsque les constructeurs cherchent à faire des économies sur leurs dalles, et un taux de rafraîchissement de 90Hz compétitif sur ce secteur.

HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Logiciel

Le constructeur HP ne se prive jamais d’intégrer énormément de logiciels publicitaires à sa formule, et ne s’est pas retenu sur le Pavilion Plus 14. Nous sommes toujours accueillis par le navrant McAfee et ses pratiques perfides, en prime de notifications régulières pour une inscription à ExpressVPN ou pour créer un espace de stockage Dropbox.

En dehors de cela, la suite logicielle de gestion fournie par HP n’est pas mauvaise, mais n’a rien de très poussé non plus. La moitié de ses applications a plus l’allure d’une grande publicité ou d’un mini blog d’aide que de quelque chose de véritablement utile. Quand l’application l’est, à l’image de HP Command Center, elle remplit sa fonction sans pour autant offrir beaucoup de personnalisation et de réglages fins non plus.

HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Performances

Le HP Pavilion Plus 14-eh0001nf que nous testons ici est équipé du Intel Core i7 1255U de 12e génération, un SoC à 10 cœurs et 12 threads soutenu par 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz et 1 To de stockage en PCIe Gen 3 x4. Nous avons également ici une NVIDIA GeForce RTX 2050 à 4 Go de GDDR6 au TGP de seulement 35W.

Oui : quand bien même le SoC est récent, il n’est pas soutenu par du matériel dernier cri. Qu’il s’agisse de la RAM DDR4 à 3200 MHz, du stockage PCIe Gen 3 ou ce GPU RTX 2050 mobile qui n’est pas particulièrement utile sur cette configuration, ce Pavilion Plus 14 donne un peu la sensation d’être un pot-pourri des composants commandés en gros par le constructeur l’année d’avant.

Benchmarks généraux

Côté benchmarks, pas de mauvaise surprise sur cet Intel i7-1255U, qui nous offre un score de 6805 points en multi core et 1712 points en single core sur Cinebench R23. On a vu ce SoC poussé à de meilleurs scores, mais ces résultats restent dans la moyenne. C’est d’autant plus souligné par son score de 5641 sur PC Mark 10, qui souligne que le HP Pavilion Plus 14 se bat dans la même catégorie que ses rivaux.

La GeForce RTX 2050 affiche également des performances un brin décevantes, mais pas surprenantes. Avec un score de 1595 sur Time Spy Extreme, on ne peut pas vraiment dire qu’elle sera capable de soutenir un gros joueurs sur les prochaines années, mais elle permettra de lancer les free-to-play compétitifs populaires sans problème en 1080p.

Pas de souci à souligner du côté du SSD fourni par Samsung non plus, qui offre les performances attendues pour un PCI Gen 3. Le seul problème est qu’on est en droit d’attendre un stockage PCIe Gen 4 de nos jours.

Refroidissement et bruit

Le HP Pavilion Plus 14 a au moins un avantage : il maîtrise plutôt bien sa chauffe. S’il atteint tout de même les 40°C sur sa coque inférieure lorsque poussé à fond, il reste très discret et ne décolle pas vers d’autres cieux. Sur cet aspect, il reste donc un ultrabook.

HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Autonomie

Le HP Pavilion Plus 14 intègre une batterie 51Wh et est compatible avec la norme DisplayPort et se recharge donc par le port USB-C. Il est compatible avec une alimentation jusqu’à 90W, dont le chargeur est fourni dans la boîte.

L’autonomie de l’appareil est sûrement l’un des éléments les plus décevants de sa configuration. Puisqu’il se présente comme un ultrabook, on attend de lui la longévité d’un ultrabook ; il n’en est rien. Sur un usage bureautique poussé, on ne pourra compter sur lui que pendant 3 ou 4 heures.

En lui donnant vraiment toutes ses chances, par l’activation du mode d’économie d’énergie et avec un rétroéclairage limité, on tourne dès lors autour des 6 heures en moyenne. Sans même aller jusqu’aux records des MacBook, les ordinateurs portables de l’univers Windows atteignent aujourd’hui facilement la dizaine d’heures. Le HP Pavilion Plus 14 est beaucoup trop limité sur ce point.

HP Pavilion Plus 14-EH0001NF Prix et disponibilité

Le HP Pavilion Plus 14-eh0001nf est d’ores et déjà disponible en France. Notre configuration de test est vendue à 1 599 euros sur le site officiel du constructeur.