Le premier appareil pliable d’Apple approcherait à grands pas

Un analyste avance qu'Apple approcherait la production en masse de son premier appareil pliable. Un tel objet serait prévu pour la fin de l'année 2025, dans seulement une quinzaine de mois.

Apple va-t-il finir par prendre le train des smartphones pliants en marche ? Du côté d’Android, Samsung, Oppo, Motorola, OnePlus, Huawei, Honor et même Google proposent déjà un appareil de ce type, parfois depuis plusieurs années. La technologie commence à gagner en maturité, suffisamment pour imaginer la marque à la pomme s’y intéresser.

La production en masse d’un tel appareil serait déjà prévue par Apple d’après l’analyste Jeff Pu du cabinet Haiton International Securities et relayé par 9To5Mac qui a pu consulter les conclusions de l’expert.

La piste du Mac iPad pliant d’abord

D’après l’analyste, Apple travaillerait à lancer la production d’un appareil pliant de 20,3 pouces de diagonale d’ici à la fin de l’année 2025. C’est donc assez proche puisque dans un an environ. Une fois la production de masse lancée, Apple pourrait dévoiler et commercialiser son produit, on l’imagine dans les premières semaines de 2026.

Avec une telle diagonale, on est plutôt sur la piste du PC portable à écran pliant. Cela rappelle l’analyse de Ming-Chi Kuo qui tablait sur un tel objet pour l’horizon 2027. En 2022, nous avions testé un PC à écran pliant fabriqué par Asus et le concept nous avait plutôt séduits.

Le smartphone pliant d’Apple serait prévu plus tard, avec une production de masse qui débuterait à la fin de l’année 2026. Cette fois, on confesse une bonne dose de scepticisme concernant ce calendrier. La production de masse de l’iPhone se fait toujours durant l’été pour le lancement commercial en septembre et octobre. Par le passé, pour des modèles spéciaux, Apple a déjà tardé à lancer la production de masse, mais jamais au point d’attendre la fin de l’année.

Dans les deux cas, on peut s’attendre à ce qu’il s’agisse d’une nouvelle famille de produits de la part d’Apple. La marque a en effet l’habitude de créer de nouveaux noms pour des changements aussi importants de form factor. Plutôt qu’un simple « iPad Fold », on pourrait s’attendre à une toute nouvelle marque, tout en continuant la vente des iPad et MacBook que nous connaissons aujourd’hui.

L’analyse de Jeff Pu nous semble très optimiste en l’état, mais quoi qu’il arrive, on semble approcher à grands pas des premières fuites plus concrètes autour de ces projets d’Apple.