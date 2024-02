Un iPhone pliant ? Apple adopterait un design à clapet

Apple continuerait de travailler à la conception d'un iPhone pliant.

Pour être prêts à toute éventualité, les ingénieurs d’Apple travaillent sur de nombreux projets à long terme. Il y a le projet d’une voiture électrique, ou celui du casque de réalité mixte qui a fini par donner l’Apple Vision Pro. Du côté des smartphones, il y a évidemment l’arrivée de l’IA et le passage au design pliant.

Le média The Information avance avoir pu obtenir de nouvelles informations sur le projet d’un iPhone pliable chez Apple.

En projet depuis 2018

D’après le site, Apple travaille sur un design pliant depuis 2018. Deux produits seraient actuellement au stade du prototype et adopteraient le format à clapet que l’on connait bien avec les Galaxy Z Flip ou Motorola Razr 40 Ultra.

Pour autant, le développement serait encore à ses balbutiements et très loin d’un appareil commercialisable. Apple étudie le domaine et veut être prêt pour l’année où le smartphone pliant pourrait prendre l’ascendant sur les formats classiques.

L’objectif pour Apple serait de créer un iPhone dont l’épaisseur repliée ne dépasserait pas celle d’un iPhone 15 contemporain. On imagine bien la marque souhaiter expliquer qu’un iPhone pliant ne prendre pas plus de place dans une poche.

Autre élément étudié par les ingénieurs de la firme : l’intégration d’un écran supplémentaire sur la face externe du smartphone. Là encore c’est un élément que l’on connait déjà sur les smartphones pliants. Mais cela crée évidemment une difficulté supplémentaire à la conception d’un smartphone pliant fin.

Et un iPad pliant

Autre projet chez Apple concernant un appareil pliable, cette fois du côté de l’iPad. L’idée serait de proposer une évolution de l’iPad mini se repliant vers l’intérieur. Sa conception serait plus simple que l’iPhone, puisque d’un volume plus important et avec moins de composants nécessaires.

Difficile de prédire quand ces deux projets pourraient aboutir.