Le projet d’Apple de la décennie, la voiture électrique arriverait en 2026 pour moins de 100 000 dollars

L'Apple Car fait couler de l'encre depuis plus de 10 ans. Le fameux projet Titan occuperait désormais 1 000 personnes chez Apple. L'analyste Mark Gurman fournit une tonne d'informations sur le planning, le prix et les fonctionnalités de la future voiture d'Apple.

Bloomberg, et plus précisement le célèbre Mark Gurman, a publié diverses informations sur l’Apple Car. Oui, le projet qui est au cœur de rumeurs, d’indiscrétions, de témoignages, d’informations grises… depuis des années. Nous avons d’ailleurs résumé ce qu’il y a à savoir sur ce projet « Titan » dans un dossier.

Pas de conduite entièrement autonome, du moins, au début

Ce projet fait aujourd’hui l’objet de nouvelles rumeurs. On apprend ainsi qu’Apple aurait décidé de ne pas mettre la conduite entièrement autonome dans ses priorités, pour donner la priorité plutôt à la mise sur le marché du véhicule. Auparavant, il était question d’une voiture entièrement autonome sans volant ni pédales.

Un changement important pour le projet, l’entreprise prévoit désormais une conception moins ambitieuse qui comprendra un volant et des pédales et ne prendra en charge que des capacités entièrement autonomes sur les autoroutes, ont déclaré nos contacts, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les informations sont privées.

On parle donc d’une voiture classique, mais avec des aides à la conduite modernes, le fameux niveau 3 de conduite autonome que l’on retrouve chez de nombreux constructeurs.

Moins de 100 000 dollars

Apple prévoirait de proposer une expérience d’infodivertissement complète, quand cela est possible, comme ce que fait Tesla. On pourrait ainsi regarder un film ou jouer à un jeu — sur une aire d’autoroute par exemple. Les sources de Bloomberg affirment que le lancement a été reporté de 2025 à 2026 et que l’objectif est de vendre le véhicule à moins de 100 000 dollars. Ce qui ferait un prix inférieur à une berline Model S, pour comparaison. Si on compare aux précédentes rumeurs, on évoquait plutôt un véhicule à 120 000 dollars.

Évidemment, Apple prévoirait d’intégrer ses puces maison ARM, environ quatre des puces Mac les plus puissantes dans chaque voiture. À première vue, on parle ici de quatre puces Apple M1 Ultra. Apple réfléchirait d’ailleurs à utiliser moins de puces pour ne pas augmenter sensiblement le coût de conception de la voiture.

Le traitement des informations se ferait également en ligne, sur des serveurs Amazon AWS, pour un budget de 125 millions de dollars par an. Il faut mettre en perspective ce montant par rapport au coût du projet Titan : 1 milliard de dollars par an.

1000 personnes dédiées au projet Titan

On sait peu de choses officielles sur ce projet Titan, on estime à 1000 personnes l’équipe en charge du projet. D’après Bloomberg, Apple vise à finaliser la conception de la voiture d’ici à 2023 et à définir les fonctionnalités d’ici à la fin de l’année 2024. Apple prévoirait de soumettre la voiture à des tests approfondis en 2025.

Apple travaille apparemment toujours à trouver un partenaire pour utiliser une plate-forme de véhicules électriques existante au lieu de développer la sienne. On sait d’ailleurs qu’Apple compte de nombreux vétérans de l’industrie automobile qui travaillent sur ce projet.

La conception de la voiture est dirigée par Ulrich Kranz, l’ancien PDG de Canoo, ainsi que par d’anciens managers de Tesla, Lamborghini et Porsche. Lelogiciel est dirigé par l’ancien directeur de Tesla, Stuart Bowers, tandis que l’ingénierie de sécurité, les tests et les questions réglementaires sont gérés par l’ancien cadre de Ford, Desi Ujkashevic.

L’article de Mark Gurman fourmille d’informations, qu’il faut toujours prendre avec des pincettes évidemment. On a l’image d’une voiture très proche du fonctionnement des Tesla, avec des systèmes de contrôle à distance avancé. Apple aurait également dans l’idée de mettre en place son propre système d’assurance. Enfin, le design serait loin d’être finalisé.

