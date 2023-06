Apple Vision Pro : les premiers tests sont là

Certains médias ont déjà pu essayer le Vision d'Apple. On a lu tous les tests pour vous condenser l'avis général.

Finies les rumeurs, place à la réalité (augmentée) ! Lors de la WWDC 2023, Apple a présenté le Vision Pro, son premier casque de réalité augmentée au design de masque de ski. Sur place, quelques journalistes ont eu l’occasion de tester cet appareil tant attendu. Comme nous ne faisons pas partie des rares privilégiés, nous avons fait le tour des premières impressions pour en tirer la substantifique moelle.

Un casque AR au top… mais un casque AR quand même

Le premier contact avec le casque (après être passé par le contrôle de vision), c’est bien sûr son design. Tout en verre, en aluminium et en tissu, le Vision Pro séduit au premier regard. On n’en doutait pas de la part d’Apple, surtout pour un produit à 3500 dollars hors taxes, les finitions sont exemplaires et le tout est très agréable une fois en place sur la tête.

Pourtant, malgré ce soin, le Vision Pro n’échappe pas aux écueils de sa catégorie. Nilay Patel de The Verge précise par exemple que « le bandeau réglable m’a définitivement décoiffé », tandis que Devindra Hardawar d’Engadget indique que « le casque exerce une légère pression sur les yeux et autour du nez […] vous n’oublierez probablement pas que vous le portez ».

Avec moins d’un livre sur la balance (450 grammes), soit à peine moins que le Meta Quest 3, le Vision Pro est selon tous les testeurs « la meilleure expérience AR/VR ». C’est d’autant plus vrai que l’initialisation règle automatiquement le focus des yeux, de façon rapide et transparente.

The Verge pointe néanmoins un point qu’il faudra garder à l’œil : « les processeurs M2 et R1 d’Apple […] génèrent une bonne quantité de chaleur ». Alors, certes, elle est évacuée par un système de circulation de l’air de bas en haut, mais il faudra tester sur de longues sessions en plein été pour s’assurer qu’il reste confortable en toutes circonstances.

Une immersion bien pensée

Une fois le casque sur les yeux, on se retrouve donc plongé… Dans le même monde qu’avant, mais au travers d’écrans. « L’écran VR avec la plus haute définition que j’ai jamais vue », précise The Verge. « J’avais une vue claire de mon environnement », ajoute Engadget. À tel point que l’on peut facilement lire : « le texte est très net et lisible à toutes les tailles et à toutes les distances » assure Matthew Panzarino de Tech Crunch. Surtout, personne ne soulève avoir distingué la grille de pixels… même si personne n’a précisé l’inverse non plus.

Ce qui aide à cette immersion, ce n’est pas seulement la qualité de l’écran, mais aussi l’absence de latence. Il devient possible de vivre avec un casque sur la tête sans contrainte : discuter avec des gens, écrire sur son téléphone… c’est possible. Cela n’est pas sans rappeler le mode transparence des AirPods qui ont rendu possible la discussion avec des écouteurs.

The Verge soulève néanmoins quelques points à corriger. « J’ai clairement vu du noir dans ma vision périphérique, le Vision Pro n’est pas aussi immersif que les vidéos de marketing le laissent entendre ». De plus, il reste quelques artéfacts de compression par moments, ainsi qu’une perte de détails sur les visages peu éclairés.

Comme dans Minority Report

La bardée de capteurs embarquée par le Vision Pro lui permet d’être parfaitement conscient de son environnement. Il affiche ainsi dans votre contenu une personne qui s’approche de vous et se contrôle par de simples gestes. Et si l’image est éculée depuis 2002, Engadget dit s’être senti comme dans Minority Report. Pour une fois, on y croit.

Tous les retours sont unanimes, naviguer dans l’interface du Vision Pro est très intuitif. C’est comme toucher l’écran de son iPhone ou de son iPad. Sélectionner quelque chose à l’écran se fait par un pincement du pouce et de l’index et ne nécessite pas de pointer l’écran. Oui, vous pouvez garder vos mains sur vos genoux et rester une « patate de canapé » si vous le souhaitez (aucun jugement, on l’a tous fait au moins une fois).

Tout ça pour de la réalité mixte ?

Indubitablement, le VIsion Pro est une réussite technique et il arrive à justifier son prix exorbitant. Reste à voir à l’usage, ce qui est difficile à réellement déterminer en une petite demi-heure avec le casque sur la tête. C’est pourtant là que les doutes sont les plus élevés.

Certes, la navigation dans l’interface fonctionne, les icônes ressortent bien et c’est naturel. Mais quels sont les réels usages ? Les appels sur FaceTime par exemple, au travers des « personas » censés nous représenter sont « à la fois impressionnants et profondément étranges » selon The Verge. Pour certains, on est en plein dans la vallée de l’étrange (l’« uncanny valley »), pour d’autres, c’est une grande réussite « ne donnant pas l’impression d’être glauque ou bizarre ». « C’est toujours mieux qu’un appel sur Zoom » néanmoins.

Quant aux autres expériences, il s’agit en réalité… d’un casque de réalité mixte. Certes, un excellent casque, nettement supérieur à sa concurrence, mais il ne fait en définitive pas vraiment plus qu’un Meta Quest.

Bien sûr, les démos étaient limitées sur place et il faudra donc attendre de vrais tests pour savoir s’il s’agit vraiment d’une révolution de l’informatique ou d’un simple gadget pour geeks fortunés. Rendez-vous en 2024.

