Vision Pro : Apple annonce son premier casque de réalité augmentée

Apple a annoncé son tout premier casque de réalité augmentée, l'Apple Vision Pro.

C’était l’annonce la plus attendue de la conférence WWDC 2023 et Apple l’a réservée à la fin de l’événement, avec un de ses « one more thing » dont le constructeur a le secret. Après des années de rumeurs, le constructeur a finalement dévoilé son tout premier casque de réalité augmentée, l’Apple Vision Pro.

À l’instar de ce que peuvent proposer le Meta Quest 3 ou la PlayStation VR 2, le Vision Pro d’Apple est un casque de réalité augmentée. Il est ainsi doté de multiples caméras orientées vers l’extérieur, mais également d’informations provenant de vos yeux. Concrètement, le casque utilise en effet un écran extérieur qui va permettre aux personnes autour de soi de voir vos yeux. Baptisée EyeSight, cette fonctionnalité va s’adapter en fonction de votre immersion au sein d’une application.

En effet, l’Apple Vision Pro est doté d’une couronne numérique, à l’instar des Apple Watch, qui va vous permettre de régler le degré d’immersion souhaitée. Pratique pour vous immerger dans un monde virtuel ou pour garder simplement l’interface d’une application face à soi.

Du côté des interactions, Apple indique que Vision Pro fonctionne simplement à l’aide de la voix, des yeux et des mains, sans nécessiter de manette additionnelle. Le casque va ainsi permettre de naviguer simplement avec ses doigts, en les déplaçant, en bougeant la main ou en les pinçant, sans avoir à les déplacer juste devant le casque.

Une gestion poussée de l’immersion grâce à la « digital crown »

Concernant l’interaction avec son environnement, le casque Vision Pro va vous permettre d’afficher des fenêtres logicielles comme si elles étaient autour de vous, y compris avec les ombres des fenêtres des applications. La taille de ces fenêtres peut par ailleurs être modifiée directement d’un pincement de doigt. Comme sur le Meta Quest, l’idée est ainsi de transformer son environnement en véritable ordinateur virtuel.

Le casque Apple Vision Pro est par ailleurs doté de plusieurs haut-parleurs avec l’audio spatial pour profiter au mieux des films et séries. Sur cet aspect, le mode immersion va vous donner l’impression d’être dans un cinéma ou de réduire artificiellement la luminosité de la pièce.

Si l’interface d’accueil du Vision Pro, Home View, va permettre de sélectionner les applications, de nombreuses d’entre elles sont proposées, qu’il s’agisse de FaceTime pour les appels, des documents partagés, de l’enregistrement de photos ou de vidéos ou du visionnage de vidéos Apple TV+. Bien évidemment, Vision Pro étant un nouvel appareil, Apple nécessitera que les développeurs s’en emparent pour porter leurs propres applications. D’ici là, Apple a annoncé un partenariat avec Disney pour intégrer l’application Disney+ sur le Vision Pro.

Un PC sous forme de masque de ski

L’Apple Vision Pro est conçu avec de l’aluminium et du tissu pour davantage de confort. Le casque est par ailleurs doté d’un système d’aération pour éviter la surchauffe — puisque contrairement à ce qui était pressenti, la partie intelligente n’est pas déportée. Pour les écrans, Apple indique jusqu’à 23 millions de pixels au total, de 7,5 microns de côté, avec l’utilisation de la technologie Micro-Oled. Une définition supérieure à ce qu’on peut retrouver sur des téléviseurs 4K — 8,3 millions de pixels au total. Pour la gestion de l’audio, Apple intègre des « audio pods » avec des transducteurs dynamiques positionnés sur la bande et capables de gérer l’audio spatial.

Pour assurer un confort optimal, Apple indique s’être basé sur des milliers de visage pour concevoir la forme de son Vision Pro. Le bandeau peut par ailleurs s’ajuster facilement et Apple a même pensé aux porteurs de lunettes avec des verres magnétiques Zeiss pour porter le casque sans souci même avec des binoculaires.

En façade, la fonction EyeSight tire profit d’un écran 3D donnant une impression de transparence. Pour capturer le visage, aucune caméra n’est intégrée au sein du masque, mais le Vision Pro va se baser sur des données de votre visage et sur des données infrarouges.

L’Apple Vision Pro est par ailleurs équipé d’une puce Apple M2, mais également d’une nouvelle puce Apple R1 pour gérer en temps réels les données des microphones, des capteurs et des caméras. Le casque utilise également un système de Ray Tracing pour reprduire au mieux l’environnement d’une pièce et comprendre les textures.

Apple indique jusqu’à deux heures d’utilisation sur batterie, uniquement avec une batterie déportée, et la possibilité de l’utiliser branchée lorsqu’on est chez soi ou à proximité d’une prise.

Prix et disponibilité de l’Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro sera disponible en début d’année 2024 au prix de 3499 dollars aux États-Unis. Pour l’heure, aucune annonce spécifiquement pour la France n’a été annoncée.

