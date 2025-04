Apple préparerait un casque Vision plus léger… mais avec un gros compromis

Le prochain casque de réalité mixte d’Apple devrait être plus abordable, mais aussi plus léger. Partagée en ligne, une photo de la batterie (présumée) de l’appareil nous met effectivement sur la piste d’un dispositif un peu moins encombrant elle aussi.

Source : Robin Wycke pour Frandroid

S’il n’arriverait pas sur le marché avant 2027, le casque de réalité mixte « plus abordable » d’Apple (notez bien les guillemets) fait ces derniers jours un peu plus parler de lui qu’à l’accoutumé. Après l’apparition en ligne de ce qui semble être son cordon d’alimentation, un autre accessoire indispensable à l’appareil a été photographié et partagé sur X : sa batterie… ou du moins sa batterie présumée, restons prudents.

Le design de dernière semble en tout cas cohérent vis-à-vis des fuites qui nous ont déjà renseigné sur ce fameux Apple Vision Air, comme le surnomme déjà le média spécialisé WCCFTech, qui relayait hier cette nouvelle photo.

Une batterie plus petite… pour un casque plus léger ?

On y découvre une batterie externe de coloris sombre, ornée d’une pomme et coiffée d’un cordon tressé, effectivement proche de celui aperçu en ligne la semaine dernière. Cette batterie semble aussi et surtout plus compacte que celle de l’actuel Apple Vision Pro (visible en photo ci-dessus), avec un format à peu près aussi large et épais, mais visiblement plus ramassé.

Partagée sur X par un blogueur américain, qui s’était déjà illustré par la publication de plusieurs maquettes des iPhone 17, cette photo a depuis été supprimée. WCCFTech a néanmoins eu l’occasion d’en faire une capture, ce qui nous permet d’en prendre connaissance. Le blogueur en question évoquait au moment de la publication une batterie « plus petite et plus légère » que celle du modèle original, mais sans détailler ses dimensions ou son poids précis.

Source : Sonny Dickson sur X, via WCCFTech

Notons que la taille, visiblement réduite, de cette nouvelle batterie suggère une capacité moindre que celle du Vision Pro. Comme l’indiquent déjà plusieurs sources, l’Apple « Vision Air » pourrait donc être plus léger et moins encombrant que son grand frère, mais au prix d’une autonomie potentiellement réduite. Il pourrait d’ailleurs s’agir d’un des compromis attendu avec ce nouveau casque moins coûteux… à moins qu’Apple ait prévu le coup.

Comme le rapportent d’autres informateurs, Apple pourrait en effet miser sur une puce de série A pour ce nouveau casque, en lieu et place de la puce M2 ajoutée à l’Apple Vision Pro.

Moins performant, mais aussi plus économe en énergie, ce SoC de série A pourrait justifier à lui seul la présence d’une batterie plus petite sur le dispositif. D’autres sources évoquent en parallèle l’ajout d’un écran de qualité inférieure, lui aussi moins gourmand en énergie que celui du Vision Pro.

De quoi aboutir à une autonomie comparable au bout du compte ? Difficile à dire pour le moment, mais ces différentes pistes sont en tout cas plausibles.