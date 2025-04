La première fuite du prochain casque d’Apple se limite à… son câble

Apple travaille depuis des mois à la mise au point d’un nouveau casque de réalité mixte, plus abordable que son Vision Pro. Un premier indice, pour le coup très concret, de l’existence de ce nouveau casque vient d’être aperçu en ligne : son câble d’alimentation.

Une photo du câble de ce que l’on suppose être le Vision Air est apparue en ligne // Source : Apple

On le sait, Apple travaille à la conception d’un nouveau casque de réalité mixte plus abordable (ou plutôt moins coûteux) que le dispendieux Vision Pro, lancé l’année dernière… et depuis un peu oublié.

S’il semble s’inscrire dans une volonté d’Apple d’investir plus franchement le marché de la réalité mixte, ce nouveau modèle n’avait jusqu’à présent fait parler de lui qu’au travers de fuites éparses et d’une poignée de rumeurs.

Cette semaine, un indice plus concret de son existence, ou du moins de son développement, a été partagé. Cet indice n’est autre que le cordon d’alimentation de l’appareil, que certains médias de presse spécialisée surnomment dorénavant le « Vision Air ».

Un câble d’alimentation un peu différent de celui du Vision Pro…

En l’occurrence, ce câble est censé relier le casque à sa batterie. Il a été photographié, et les photos des deux côtés de son connecteur ont été partagées sur X par un collectionneur de prototypes.

On y découvre justement un connecteur un peu plus petit que pour le Vision Pro, avec seulement 8 broches contre 12 sur le modèle que l’on connaît actuellement.

Le cordon d’alimentation de ce nouveau modèle est un peu différent de celui du Vision Pro // Source : Kosutami

Ce câble semble par ailleurs profiter du même coloris noir mat que celui adopté par Apple sur ses dernières générations de MacBook Air. D’autres coloris pourraient néanmoins être d’actualité. Pour rappel, le Vision Pro, lui, se contente d’un seul et unique coloris gris métallisé.

Quant à ce connecteur, il est visiblement constitué d’aluminum anodisé, ce qui pourrait nous renseigner — très partiellement — sur l’apparence du potentiel Vision Air.

Les mensurations un peu plus ténues de ce câble d’alimentation, tendent également à confirmer la piste d’un casque plus léger, disposant d’un design repensé et d’une batterie externe remaniée. Les dernières rumeurs font d’ailleurs état d’un casque comportant de nombreuses pièces internes en titane, pour aboutir effectivement à une réduction de poids. La coque extérieure de l’appareil serait par contre toujours en aluminium

La présence de 8 broches sur le connecteur suggère enfin qu’Apple aurait réussi à atténuer la consommation de ce nouveau casque… dont le lancement pourrait par contre se faire attendre.