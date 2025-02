Cette enceinte Bluetooth portable Honor voit son prix divisé par 3 grâce à un code promo limité dans le temps

Envie d’une enceinte Bluetooth nomade pour l’Ă©tĂ© prochain ? L’enceinte Bluetooth Choice Speaker Pro de Honor devrait vous plaire, d’autant plus que son prix chute Ă 48 euros grâce Ă un code promo, au lieu de 149 euros au dĂ©part.

Honor Choice Speaker Pro // Source : site officiel

Il n’est pas toujours nécessaire de se ruiner pour s’offrir une enceinte résistante à l’eau, légère, compacte et suffisamment endurante pour que l’on puisse profiter d’un bon son pendant plusieurs heures d’affilée. La preuve en est avec la Honor Choice Speaker Pro, qui perd 100 euros de son prix grâce à un code promo.

Les avantages de la Honor Choice Speaker Pro

Une enceinte compacte et robuste

De bonnes performances audio

Une autonomie longue durée

La Honor Choice Speaker Pro est une enceinte Bluetooth vendue Ă 149,90 euros, mais appliquant le code AHSPC, elle revient Ă 48,90 euros seulement sur la boutique officielle. Cette rĂ©duction est valable jusqu’au 14 fĂ©vrier.

Capture d’Ă©cran : prix affichĂ© une fois le code appliquĂ© AHSPC // Source : honor.com

Une enceinte pratique Ă transporter, avec un halo lumineux

Honor propose une enceinte Bluetooth en forme de tube cylindrique, facilement transportable. Avec ses 72 mm de diamètre, son hauteur de 210 mm, et moins de 500 g sur la balance, autant dire que la porter en déplacement ne sera vraiment pas difficile. Elle accueille quelques boutons dont un qui fait appel à l’assistant vocal de votre smartphone.

L’appareil dĂ©montre Ă©galement une bonne soliditĂ© puisqu’il est certifiĂ© IP67. L’enceinte est Ă©tanche et pourra rĂ©sister Ă l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Elle est donc idĂ©ale pour toutes vos excursions en plein air ou au bord de l’eau. Petit plus, elle diffuse un halo lumineux qui va s’allumer de diffĂ©rentes couleurs au rythme de la musique.

Un bon rendu audio

Pour la partie audio, la Choice Speaker Pro renferme un caisson de basses et deux radiateurs passifs, pour offrir une puissance de 30W. D’après le fabricant, l’enceinte est capable de produire un volume sonore allant jusqu’à 79 dB. Elle diffuse des basses riches et puissantes. Compatible Bluetooth 5.3, elle devrait assurer une connexion stable. Et celles et ceux qui souhaitent profiter d’une expĂ©rience plus immersive pourront s’équiper d’une deuxième enceinte pour profiter du mode stĂ©rĂ©o.

Enfin, concernant la batterie, Honor tient Ă faire durer la musique, en intĂ©grant un accumulateur de 5 200 mAh. D’après le constructeur, cela permettra de faire tenir l’enceinte jusqu’à 12 heures d’utilisation pour la lecture de musique en continu.Â

Afin de comparer la Honor Choice Speaker Pro avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.