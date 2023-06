Apple Vision Pro : une version que vous pourriez vous payer arriverait en 2025

Apple travaillerait d'ores et déjà à la conception de deux nouveaux modèles de casques de réalité augmentée : l'un plus puissant que l'Apple Vision Pro annoncé début juin, l'autre plus abordable. Tous les deux arriveraient fin 2025 sur le marché.

Avec un prix fixé à 3500 dollars, l’Apple Vision Pro s’oriente principalement vers le secteur professionnel et vers les technophiles les plus aisés. Mais d’après Mark Gurman, ce modèle ne serait qu’une première étape. Dans le dernier numéro de sa newsletter Power On, le journaliste de Bloomberg indique qu’Apple travaillerait dès à présent à la conception de deux futures itérations, pressenties pour la fin d’année 2025.

La première serait plus performante que le modèle actuel, avec notamment l’ajout d’un processeur plus rapide, tandis que la seconde viserait pour sa part un placement tarifaire plus contenu. Toujours selon Mark Gurman, cette version moins coûteuse serait baptisée « Apple Vision » (sans la mention « Pro ») ou « Apple Vision One ». Elle permettrait quoi qu’il en soit à Apple de toucher un plus large public, quitte à consentir à sacrifier pour se faire certains éléments des autres versions.

Deux nouveaux Apple Vision pour 2025, une prévision trop optimiste ?

On apprend par exemple qu’Apple pourrait employer des écrans de moindre qualité en vue d’abaisser le prix de vente, mais aussi que la firme recourrait à un processeur moins rapide ou encore à un nombre de capteurs et de caméras plus faible. D’après Mark Gurman, Apple supprimerait aussi de ce modèle les haut-parleurs spatial audio que l’on trouve sur le Vision Pro. Les utilisateurs de cette future version, moins chère, seraient alors encouragés à utiliser leurs propres AirPods Pro.

« Apple pourrait s’en sortir avec un bandeau plus simple, des AirPods pour l’audio spatial au lieu de la sangle avec haut-parleurs du Vision Pro, [mais aussi se contenter] d’un réglage physique plutôt qu’automatique de l’IPD (distance entre les pupilles des yeux) et supprimer certaines fonctions telles que la caméra 3D », explique le journaliste. « En combinant un processus de production plus raffiné, des économies d’échelle et un projet moins cher, j’imagine qu’Apple pourrait réduire le prix de plusieurs centaines de dollars », conclue-t-il sans toutefois avancer de fourchette tarifaire plus précise à ce stade.

Notons toutefois qu’Apple resterait vigilant à ne pas trop abaisser le niveau d’équipement de cet Apple Vision « abordable ». « Il y a quelques points sur lesquels je pense qu’Apple ne fera pas de compromis dans un Apple Vision moins cher », explique ainsi Gurman. « L’écran externe, connu sous le nom d’EyeSight, qui montre les yeux du porteur, ainsi que le système de suivi des yeux et des mains, sont aussi essentiels à l’Apple Vision qu’un écran tactile l’est à un iPhone », estime l’intéressé. « Je m’attends à ce qu’un modèle moins cher conserve ces caractéristiques ».

Reste qu’un lancement en 2025 paraît ambitieux, peut-être un peu trop pour 9to5Mac. Le site spécialisé préfère prendre des pincettes sur ce point, expliquant que si Mark Gurman dit vrai, il faudrait alors s’attendre à une commercialisation sur les toutes dernières semaines de 2025. Il faut dire qu’Apple n’a pas encore tout à fait donné le coup d’envoi de son actuel Vision Pro : l’appareil doit pour rappel arriver sur le marché en début d’année 2024.

