Comment utiliser les AirPods Pro comme aide auditive pour mieux entendre autour de vous

Les Airpods Pro ne sont pas seulement des références parmi les écouteurs sans fil à réduction de bruit. Au quotidien, ils peuvent également devenir une aide active pour les personnes qui souffrent de déficiences auditives grâce à la fonction Amplificateur de conversation (Conversation Boost).

Les AirPods Pro et AirPods Pro 2 se sont dotés d’une fonctionnalité nommée Amplificateur de conversation (Conversation Boost en anglais). Celle-ci utilise les microphones intégrés aux AirPods Pro non pas pour filtrer et éliminer les bruits extérieurs, mais pour identifier les voix face à vous et les amplifier. Cette fonction est avant tout pensée pour les conversations en face à face, mais peut tout de même apporter plus de confort autour d’une table par exemple. Enfin, tant que vous tournez bien la tête vers votre interlocuteur. Il s’agit donc d’une option d’accessibilité pensée pour certaines personnes malentendantes.

Comment utiliser Conversation Boost avec ses AirPods Pro ?

Prenez votre iPhone dans la main et placez les AirPods Pro dans vos oreilles, avant de suivre la procédure suivante :

Ouvrez Réglages , puis identifiez et sélectionnez la section Accessibilité .

, puis identifiez et sélectionnez la section . Ensuite, allez dans la section Audio/Visuel.

Source : Yazid Amer- Frandroid

Appuyez sur Adaptation des écouteurs.

Source : Yazid Amer- Frandroid

Allez en bas de la page et sélectionnez la dernière section qui se nomme Mode Transparence .

. Activez Mode Transparence personnalisé .

Ensuite, faites défiler la page jusqu'à identifier l'option Amplificateur de conversation, activez-la. Vous n'avez plus qu'à activer le mode Transparence pour profiter pleinement de Conversation Boost.

Source : Yazid Amer- Frandroid

À partir de maintenant vos AirPods Pro feront en sorte d’amplifier la voix de la personne face à vous. Attention, Amplificateur de conversation (Conversation Boost) n’est pas là pour se substituer à une prothèse auditive. Elle apporte plus de confort au quotidien, dans un lieu bruyant par exemple, si vous avez une légère déficience auditive. Toutefois, même dans ce cas, n’hésitez pas à consulter et vérifier que vous n’avez pas besoin de matériel plus adapté.

