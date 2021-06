Apple améliore ses AirPods en attendant les AirPods 3

Apple a annoncé de nouvelles fonctions pour ses casques et écouteurs, dont notamment une fonction permettant de mieux communiquer pour les personnes malentendantes.

Ce lundi, Apple lance le coup d’envoi de sa conférence WWDC 2021. Outre les nouveautés concernant iOS 15 ou FaceTime, c’est également l’occasion pour la firme de Cupertino de dévoiler quelques nouveautés concernant ses écouteurs et casques sans fil, les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max.

La première innovation présentée par Apple concerne l’aide aux personnes malentendantes. Baptisée « conversation boost », elle concerne les AirPods Pro. En effet, grâce aux microphones extérieurs des écouteurs, les personnes ayant une audition réduite vont pouvoir utiliser les microphones des écouteurs pour se concentrer sur la voix de leur interlocuteur. Par ailleurs, afin d’éviter les bruits parasites, la fonction pourra être utilisée en même temps que la réduction de bruit ambiante.

Autre nouveauté des AirPods, les notifications vocales. La mise à jour à venir va en effet permettre aux écouteurs d’annoncer les notifications importantes lorsqu’elles arrivent sur votre smartphone. Une fonction qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler ce dont est capable Google Assistant sur les casques ou écouteurs compatibles. Il sera par ailleurs possible de choisir quelles sont les applications capables de notifier via Siri, mais également d’établir des temps de calme, durant lesquels aucune notification ne peut être transmise par les écouteurs.

Apple compte également améliorer deux fonctions de ses écouteurs : leur géolocalisation et l’audio spatial. La firme a annoncé que ses AirPods pourraient profiter de l’application Localiser. Comme l’AirTag, les écouteurs pourront profiter du réseau maillé d’Apple pour être retrouvés plus facilement. Ils pourront également profiter du système de guidage précis à courte distance en plus de la fonction permettant de les faire sonner. Plus simple encore, l’application pourra vous prévenir si vous vous éloignez de l’un de vos écouteurs.

De l’audio 3D spatial… partout

Du côté de l’audio spatial, Apple a annoncé la compatibilité de la fonction 3D Audio de son casque AirPods Max sur tvOS, mais également sur les ordinateurs macOS avec Apple M1. Toujours concernant l’audio spatial, Apple a rappelé avoir rendu disponibles quelques albums compatibles Dolby Atmos sur sa plateforme de streaming, Apple Music.

Si la firme a dévoilé quelques nouveautés logicielles concernant son écosystème AirPods, Apple n’a cependant toujours pas présenté ses nouveaux écouteurs. Pour rappel, les futurs AirPods 3, avec un nouveau design intra-auriculaire — devraient arriver dans les prochains mois, tandis que les AirPods Pro 2 sont attendus pour l’an prochain.