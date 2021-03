Apple AirPods 3 : ne les attendez finalement pas de sitôt

Toujours très bien informé sur les projets d’Apple, l’analyste Ming-Chi Kuo a revu ses estimations quant à la sortie des écouteurs AirPods 3. Selon lui, la production de masse débuterait au Q3 2021, pour des livraisons attendues d’ici la fin de l’année.

En novembre 2020, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo pariait sur le premier semestre de l’année 2021 pour le lancement des écouteurs true wireless AirPods 3. Ses informations de l’époque ont forcément été prises au sérieux au regard de sa crédibilité au sujet des projets et du calendrier du géant Apple.

Pas avant le 3e trimestre

L’intéressé a cependant revu ses estimations, d’après une note consultée par MacRumors. Apple lancerait en effet la production de masse de son appareil audio non pas au premier semestre, mais à partir du troisième trimestre de l’année 2021. Cela laisse logiquement présager des livraisons attendues dans les derniers mois du millésime.

Ming-Chi Kuo décale donc ses prédictions, et s’attend au passage à une baisse des expéditions de 25 % entre le premier et le troisième trimestre 2021 par rapport à la même période que l’an passé : les AirPods 3 pourraient alors redynamiser le tout, grâce notamment à un design proche de celui des AirPods Pro (tiges plus courtes).

AirPods 3 : quel format et quelle isolation ?

Cette conjoncture défavorable à Apple s’expliquerait par une concurrence plus rude et une multiplication des références plus abordables sur le marché. Pour résister, les écouteurs et autres casques audio tireraient leur force de l’écosystème matériel, logiciel et de services inhérents à la marque à la pomme.

Pour rappel, les AirPods 3 sont attendus avec un format intra-auriculaire qui apportera de facto une isolation passive naturelle. Ce serait d’ailleurs le seul type de réduction de bruit, puisqu’aucune solution active — comme on peut le retrouver sur les AirPods Pro — ne serait au programme.

Bref, l’heure est dans tous les cas à la patience.