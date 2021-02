AirPods 3 : une fuite supposée laisse entrevoir le design des futurs écouteurs d’Apple

Le site chinois 52Audio aurait mis la main sur une photo des prochains AirPods d’Apple. Ils seraient dotés de tiges plus courtes et d’un design intra-auriculaire.

Depuis plusieurs mois, différentes indiscrétions rapportent une présentation de nouveaux écouteurs AirPods pour le second trimestre 2021. Alors que la fenêtre de lancement se rapproche, le site chinois 52Audio affirme avoir mis la main sur « un véritable cliché » des AirPods 3.

La photo partagée ce samedi permet de découvrir la boîte des futurs écouteurs ainsi que leur design supposé. Comme le laissaient entendre certains bruits de couloir, les écouteurs devraient reprendre en partie le design des AirPods Pro avec des tiges bien plus courtes que les AirPods classiques. Le boîtier se présenterait par ailleurs dans un format plus large que haut, là aussi reprenant ce choix de design aux AirPods Pro.

On peut par ailleurs distinguer certaines parties noires sur les écouteurs blancs. Il devrait s’agir d’un évent pour éviter l’effet bouchon ou d’un capteur infrarouge pour détecter lorsque les écouteurs sont portés ou non.

Les écouteurs devraient également adopter un format intra-auriculaire et être livrés avec des embouts en silicone, comme les AirPods Pro. Un choix qui devrait assurer une meilleure isolation passive que sur les AirPods de première ou de deuxième génération, sans toutefois aller aussi loin que la réduction de bruit active de la version Pro.

Une photo qui corrobore de précédentes informations

Bien évidemment, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes. Rien ne prouve que les écouteurs partagés par 52Audio soient véritablement les AirPods 3. Néanmoins, le design montré sur la photo semble fiable en cela qu’il suit les précédentes rumeurs à propos des écouteurs d’Apple.

En octobre 2020, l’agence Bloomberg indiquait en effet que les AirPods de troisième génération seraient dotés d’embouts intra-auriculaires et de tiges plus courtes. Un mois plus tard, l’analyste Ming-Chi Kuo faisait part de prévisions similaires.

Il faudra cependant patienter jusqu’à l’annonce officielle d’Apple pour en savoir davantage sur les AirPods 3. D’après Bloomberg et Ming-Chi Kuo, la présentation est attendue durant le second trimestre 2021, soit entre avril et juin de cette année.