Des AirPods 3 au goût d’AirPods Pro seraient prévus pour début 2021

Selon un analyste, Apple préparerait une nouvelle génération d'écouteurs sans fil : les AirPods 3. Ceux-ci viendraient succéder aux AirPods 2, mais avec un design plus proche de celui des AirPods Pro.

Cette semaine, tous les regards sont tournés vers Apple qui va tenir aujourd’hui sa keynote d’ouverture de la WWDC 2020. Selon toutes vraisemblances, la marque à la pomme ne devrait pas ou peu présenter de produits pour se concentrer sur la partie logicielle des choses. On attend cependant du matériel dans les mois à venir, avec entre autres une nouvelle génération d’AirPods.

Des AirPods 3 pour remplacer les AirPods 2

Le lancement des AirPods Pro ne s’est pas déroulé comme un remplacement des AirPods 2 alors en vogue à ce moment, mais comme l’arrivée d’un nouveau produit venant compléter la gamme. Les écouteurs sans fil et sans réduction de bruit d’Apple sont d’ailleurs toujours présents à son catalogue et comblent les désirs de tous ceux qui n’aiment pas les intra-auriculaires.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien informé sur la question, Apple préparerait pour le premier semestre 2021 des AirPods 3, avec un nouveau design « similaire aux AirPods Pro ». Si on imagine facilement que la tige de ces écouteurs true wireless devrait être plus compacte que celle des AirPods 2, on ne sait pas néanmoins si la firme de Cupertino opterait à nouveau pour des écouteurs « bouton » ou venant plutôt se loger dans le canal auditif.

Des compagnons pour l’iPhone 12 ?

Ming-Chi Kuo affirme depuis un moment déjà que l’iPhone 12 serait livré sans écouteurs, dans les pays du monde où cela est légalement possible en tout cas — en France, un kit mains-libres doit obligatoirement être fourni. Proposer de nouveaux écouteurs ayant une meilleure qualité sonore que les AirPods 2 et un prix plus abordable que les AirPods Pro pourrait donc constituer un parfait remplacement à ce manque pour les utilisateurs du futur iPhone.

Apple a pour habitude de présenter ses nouveaux produits autour du mois de mars. Ce serait alors la date idéale pour lancer ces AirPods 3 s’ils sont réellement annoncés un jour.