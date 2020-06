WWDC 2020 : pas de mac à la conférence ? Une rumeur bien étrange…

Des fuites indiquent qu'Apple ne présenterait pas de nouveau matériel lors de sa WWDC 2020. Rumeur ou information ?

Qu’est-ce que va dévoiler Apple ce soir à l’occasion de la WWDC 2020 ? Très certainement iOS 14 et une nouvelle version de macOS, ainsi que de peut-être de nouveaux outils pour les développeurs. Après tout, cette conférence est avant tout pour eux. Mais le grand public qui suivra l’évènement virtuel en ligne attend également du matériel. Des iMac et des MacBook notamment, avec une nouvelle puce ARM offrant une meilleure autonomie.

Pas de hardware à la WWDC ?

Presque en simultané, Max Weinbach et Jon Prosser, deux leakers un peu trop prolifiques pour avoir toujours raison, ont publié sur Twitter un message pour indiquer qu’il se pourrait qu’Apple ne présente pas de nouveau matériel lors de la WWDC, avec néanmoins quelques précautions : « je le prendrais avec des pincettes » indique le contributeur de XDA-Developers ; « je peux me tromper », ajoute le YouTubeur.

Toutes les informations semblent pointer dans la même direction. Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, ne croit pas non plus à l’annonce de nouveaux ordinateurs lors de la WWDC. En revanche, il est certain qu’Apple devrait y dévoiler ses nouveaux processeurs ARM.

Rappelons qu’en 2018 déjà, Apple n’avait présenté aucun nouvel ordinateur au cours de sa WWDC, ce ne serait donc pas du jamais vu.

Préparer les développeurs à la nouvelle génération

Et c’est en soi tout à fait logique. Passer de puces Intel à des puces ARM va modifier en profondeur leur architecture, et donc le fonctionnement du système d’exploitation et des logiciels. Il est donc important de prévenir les développeurs assez en amont afin qu’ils puissent adapter leurs logiciels rapidement et ainsi faciliter la transition pour le client final qui se retrouverait à l’inverse frustré de ne pas retrouver ses applications préférées à l’achat d’un nouveau Mac.

Cela semble néanmoins bizarre qu’Apple vienne annoncer une nouvelle plateforme ARM sans en préciser ses contours. Pour créer et surtout optimiser leurs applications, les développeurs ne se reposent pas uniquement sur un processeur, mais sur un ensemble de caractéristiques. Par ailleurs, dévoiler cette puce serait admettre l’arrivée de nouveaux MacBook en étant équipés. Bizarre donc de ne pas les dévoiler.

Un retard dû au Covid-19 ?

Ces messages publiés par les leakers à la veille de la conférence laissent néanmoins penser qu’il s’agirait peut-être d’un changement de dernière minute de la part d’Apple. Il faut dire que cette année, une crise sanitaire assez exceptionnelle a chamboulé les différents plannings et il est difficile de prédire avec précision ce qui va arriver.

Une chose est sûre, cette WWDC 2020 peut se montrer pleine de surprises comme terriblement ennuyeuse, mais cette incertitude a le mérite de la rendre intéressante. Rendez-vous ce soir.