Annulée cette année en raison de l’épidémie de coronavirus, la WWDC 2020 se tiendra finalement le 22 juin en ligne, mais son programme reste inchangé. Tous les systèmes d’exploitation de l’univers Apple seront présentés lors de la conférence des développeurs et notamment le prochain iOS 14 qui fait déjà le plein de rumeurs. Petit tour d’horizon des attentes les plus sûres et les plus farfelues.

Le calendrier Tech a été quelque peu malmené depuis le début de l’année. Sorties de produits décalées, événements annulés ou transformés en conférence en ligne, tout est bousculé. Mais une chose ne change pas : les rumeurs vont toujours bon train !

Si Google a décidé d’annuler sa conférence I/O comme Facebook et son F8, Apple a plutôt pris la tangente comme Microsoft pour sa Build et a transformé son rendez-vous annuel de San Jose en événement en ligne programmé le 22 juin. Au coeur de la keynote initiale de la Worldwide Developers Conference (WWDC) : la présentation des différents OS pour tous les produits maison. Et parmi eux, iOS 14 est, comme souvent, le plus attendu et porte déjà son lot de fuites et rumeurs incertaines.

Les nouveautés les plus probables

Le nouveau menu d’accueil

Apple serait allé piocher du côté d’Android pour repenser en partie son accueil. Selon un bout de code découvert par le site 9to5Mac, il faudrait s’attendre à l’arrivée d’un tiroir d’applications intelligent, une liste à la façon d’Android, mais avec la possibilité de trier les applis selon des critères (notifications à consulter, récemment utilisées, suggérées par Siri, en réponse à vos routines…).

La possibilité de choisir son navigateur

Safari ne va plus faire la pluie et le beau temps sur votre iPhone. Jusqu’à présent, le navigateur d’Apple s’ouvrait automatiquement en cliquant sur un lien envoyé par mail ou messagerie. Sous iOS 14, il pourrait être possible de choisir celui que vous préférez par défaut. Pour éviter que Safari ne soit abandonné, Apple devrait lui offrir quelques nouveautés : la traduction intégrée, la possibilité d’annoter les pages avec l’Apple Pencil directement dans le navigateur.

Des alertes pour les malentendants

L’accessibilité reste au cœur des développements chez Apple. Pour iOS 14, de nouveaux services sont attendus comme la détection de sons d’alerte (sirènes de voiture, alarme incendie, sonnette…) ou les pleurs de bébé. Le système sera capable de les détecter –en s’appuyant sans doute sur la même structure que l’appli Bruit de l’Apple Watch qui signale un trop fort niveau de décibels—et de traduire les bruits en retour haptique pour les personnes malentendantes.

Le Trousseau iCloud renforcé

Le gestionnaire de mots de passe d’Apple pourrait voir sa sécurité renforcée afin de venir concurrencer les services comme 1Password. Vous seriez notamment avertis si vous utilisez un même mot de passe pour plusieurs sites. Une compatibilité avec certains sites pourrait permettre de faciliter l’authentification à deux facteurs en utilisant uniquement le Trousseau iCloud.

Les peut-être

L’iPhone comme clé de voiture

Il est déjà possible de déverrouiller sa chambre d’hôtel ou même sa porte d’entrée de maison avec son iPhone. Pouvoir le faire pour un véhicule doté de CarPlay ne semble pas le plus improbable. L’iPhone -voire même l’Apple Watch- pourrait ainsi se transformer en clé pour ouvrir la portière, mais aussi démarrer la voiture chez certains partenaires types BMW.

Encore plus de réalité augmentée

C’est le dada de la firme depuis quelque temps et, à chaque WWDC, elle propose de nouvelles applications. Que ce soit sur iPhone ou iPad, la réalité augmentée s’inscrit dans les projets d’Apple. Pour 2020, une application au nom de code « Gobi » pourrait être présentée. Elle permettrait d’en savoir plus sur ce qui se trouve autour de vous en pointant l’appareil photo sur un objet. La fonction pourrait même être ajoutée à l’appli Localiser pour retrouver votre appareil perdu ou tout simplement un ami, voire même vous avertir s’il n’est pas à l’heure au lieu prévu. Le LiDAR du dernier iPad Pro permet déjà en partie cela avec certaines applications partenaires. De là à voir son arrivée sur le prochain iPhone 12…

L’arrivée de widgets

À l’instar de la présentation possible sur ipadOS, Apple pourrait laisser les utilisateurs d’iPhone ajouter des widgets à son écran d’accueil. Mais contrairement aux iPad, il serait possible de les déplacer de la même manière que les icônes des applications.

D’autres services musicaux sur HomePod

Jusque-là, l’enceinte connectée d’Apple ne fonctionnait qu’avec Apple Music et des podcasts partenaires. Avec iOS 14, le HomePod pourrait prendre en charge Spotify et d’autres services musicaux depuis l’iPhone ou l’iPad, via la technologie AirPlay.

Des défis photo

Apple pourrait proposer des défis photo au sein de l’appli Photos de l’iPhone, avec la possibilité pour les utilisateurs d’en soumettre. Peut-on imaginer un fonctionnement à la manière des trophées de l’appli Activité de l’Apple Watch ?

Apple lâche du lest sur les applis par défaut

Vous n’avez pas envie d’utiliser les applis préinstallées par Apple comme Plans, Mail ou même Apple Music. Il se pourrait que la firme laisse les utilisateurs les modifier dans les paramètres et choisir leurs services par défaut (Google Maps, Spotify…). Cela sera notamment profitable pour les renvois vers les adresses mail. Jusqu’à présent, lorsque vous cliquiez sur une adresse, elle ouvrait par défaut l’application d’Apple.

La récupération de son iPhone

Qui n’a jamais connu la galère de la restauration de son iPhone qui doit nécessairement passer par un Mac ou un PC ? Parmi les nouveautés attendues, Apple pourrait dégainer une fonction permettant de restaurer un iPhone via le Cloud ou en le connectant à un autre iPhone ou iPad, à la façon de l’outil de migration ou comme macOS Internet Recovery.

Ça nous étonnerait fort…

Les enregistrements d’appel téléphonique

C’est l’une des fonctionnalités natives qui manquent le plus sur iOS comme Android. Certes, il existe des applications tierces plus ou moins efficaces pour pallier le manque. Selon le site chinois IT Home relayé par Cult of Mac, cette fonction serait annoncée sur iOS 14. La capture d’écran des paramètres provient d’une version leakée du prochain OS d’Apple obtenue par des pirates chinois en décembre dernier. On y voit la possibilité donnée d’activer l’enregistrement d’appels audio des iPhone d’un seul clic. Seulement, dans de nombreux pays, cela ne peut se faire sans l’accord des deux parties ou bien cela s’apparenterait à de l’écoute illicite. L’option pourrait n’être disponible que dans certains pays et fonctionner également avec FaceTime.

La liste des appareils qui pourraient recevoir la mise à jour iOS 14

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro/11 Pro Max

iPhone SE (1 re et 2 e génération)

et 2 génération) iPod Touch (7e génération)

S’il sera bien présenté fin juin, iOS 14 ne devrait être disponible comme chaque année qu’à la rentrée, avec le lancement des prochains iPhone. Une version beta sera proposée au grand public cet été.