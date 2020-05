Apple WWDC 2020 dès le 22 juin, l’événement sera 100 % gratuit et 100 % virtuel

Jamais organisée aussi tard dans l'année, la conférence WWDC aura donc bel et bien lieu en 2020. Apple vient de confirmer l'organisation de sa conférence virtuelle dédiée aux développeurs à partir du 22 juin 2020. L'événement sera 100 % virtuel et 100 % gratuit pour les développeurs.

Apple vient d’annoncer l’organisation de sa conférence mondiale annuelle des développeurs, la conférence sera virtuelle et aura lieu à partir du 22 juin. L’événement sera gratuit pour tous les développeurs, alors qu’il fallait payer 1 600 dollars habituellement et surtout être suffisamment chanceux pour être sélectionné par Apple. Évidemment, Apple a dû revoir son programme, car les conférences et ateliers de la WWDC sont habituellement couverts par des contrats de confidentialité pour les développeurs participants.

« Nous attendons le mois de juin avec impatience pour réunir notre communauté internationale de développeurs et leur présenter de nouveaux outils qui les aideront à mettre au point des apps et des services encore plus aboutis. Nous partagerons davantage d’informations sur la WWDC 2020 lorsque nous serons proches de l’événement. » Phil Schiller, Vice-Président marketing d’Apple.

Quelles sont les annonces attendues ?

Peu probable que l’on assiste à des annonces matérielles — Apple a récemment annoncé les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro, iPhone SE, iPad Pro et Mac Mini — il sera assurément question des dernières mises à jour logicielles majeures d’Apple pour les iPhone (iOS), iPad (iPadOS), Mac (macOS), Apple TV (tvOS) et Apple Watch (watchOS).

La nouvelle version d’iOS pour iPhone pourrait profiter de changements d’interface spectaculaires cette année : les rumeurs actuelles suggèrent un nouveau design d’écran d’accueil avec la prise en charge des widgets mobiles, une liste de toutes les applications installées et un multitâche inspiré de l’iPad.

Pour rappel, la keynote a souvent lieu le premier jour de l’événement, néanmoins Apple n’a pas encore communiqué de planning.

Où suivre la WWDC 2020 ?

Les principales annonces qui concernent l’avenir d’iOS, macOS, tvOS, iPadOS, watchOS… seront évidemment sur Frandroid. Néanmoins si vous voulez suivre l’ensemble du contenu, et si vous êtes développeur, cela sera possible directement dans l’application Apple Developer et sur le site Web Apple Developer.