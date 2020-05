Apple met à jour son MacBook Pro 13 pouces : Intel Core 10e gén. et enfin le nouveau clavier

Apple vient de renouveler la série 13 pouces de ses MacBook Pro. Contrairement aux rumeurs qui annonçaient 14 pouces en diagonale d'écran, le nouveau MacBook Pro reste en 13 pouces.

Finalement, Apple a mis à jour son MacBook Pro 13 pouces : cette actualisation arrive peu après celle du MacBook Air, et quelques mois après celle du MacBook Pro 16 pouces. Contrairement à ce que les rumeurs prétendaient, il faudra attendre quelques mois supplémentaires pour profiter d’un nouveau design.

Le clavier Magic et l’Intel Core de 10e génération

La première caractéristique notable, et la plus importante, est l’abandon du clavier papillon, comme sur le MacBook Pro 16 pouces dévoilé l’année dernière. Un clavier « Magic » remanié qui a rencontré du succès, à en croire les tests du MacBook Pro 16, avec une course de 1 mm. Nos premières impressions du MacBook Air 2020 nous font dire que c’est une très bonne chose.

L’autre nouveauté notable est l’arrivée des dernières puces Intel quatre cœurs 10e génération, seulement sur les deux configurations les plus onéreuses. On peut monter à 4 379 euros avec de l’Intel Core i7 2,3 Ghz, 32 Go de mémoire RAM (3 733 MHz) et 4 To de SSD. La configuration au premier prix à 1 499 euros (quadri-cœur à 1,4 GHz, 8 Go de mémoire RAM LPDDR3 et 256 Go de SSD) et la seconde (1 749 euros) restent en 8e génération d’Intel Core.

Comme vous pouvez le voir, la Touch Bar et Touch ID sont toujours là, mais vous remarquerez que la touche Esc fait son apparition, tout comme les touches fléchées en T inversé.

Une augmentation de prix sur les grosses configurations

Même si les prix des deux MacBook Pro d’entrée de gamme n’ont pas augmenté (et le stockage minimum est désormais de 256 Go en SSD), les deux grosses configurations augmentent de tarifs d’environ 200 euros chacune pour profiter de la 10e génération d’Intel Core. Comme sur le précédent modèle, ces deux configurations plus costaudes profitent de 4 ports USB-C Thunderbolt 3 au lieu de 2.