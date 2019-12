22 produits qui méritent l’argent que vous avez reçu à Noël

Noël est passé, et parce que personne ne savait quoi vous offrir, on vous a donné de l'argent. Mais maintenant, vous ne savez pas quoi en faire ? On vous aide en 22 produits.

Le père Noël n’avait pas d’idée, alors il vous a donné de l’argent pour que vous puissiez le dépenser comme bon vous semble, dans quelque chose qui vous fera plaisir. Si vous avez sûrement une idée de ce que vous voulez, mais ne savez pas quel modèle choisir ? Voici nos recommandations.

Nous avons fait en sorte de couvrir plusieurs budgets, mais Noël aidant, votre tirelire a certainement un peu gonflé. Nous avons donc délibérément choisi du matériel tirant plutôt vers le milieu ou le haut de gamme.

Smartphones

Galaxy Note 10 ou iPhone 11 Pro

Les deux meilleurs smartphones haut de gamme de l’année rejouent la bataille Apple contre Samsung. Si vous avez un gros budget, optez soit pour les Galaxy Note 10 ou 10+ sous Android ou les iPhone 11 Pro et 11 Pro si vous préférez les terminaux tournant sous iOS.

iPhone 11

Un peu moins de budget ? C’est l’iPhone 11 qu’il vous faut. Après l’iPhone XR, le smartphone le plus vendu en 2019, Apple a réussi à trouver à nouveau un excellent équilibre avec l’iPhone 11.

OnePlus 7T

Le smartphone de mi-année de OnePlus est une réussite sans faille. En apportant l’écran 90 Hz sur ce modèle à un peu moins de 600 euros, OnePlus obtient un superbe ensemble avec le 7T. C’est le smartphone de choix dans ce segment « haut de gamme, mais pas trop ».

Xiaomi Mi 9T Pro

Sur le milieu de gamme pour le meilleur choix est indéniablement le Xiaomi Mi 9T Pro. Écran OLED, Snapdragon 855, caméra pop-up, photo relativement bonnes et autonomie décente. Il n’y a rien à jeter sur ce terminal.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi reste également le champion de l’entrée de gamme avec le Redmi Note 8 Pro. Comme le Redmi Note 7 l’année dernière, le Note 8 Pro simplement le « no brainer » pour un budget de 250 euros environ. Sous la barre des 200 euros, vous pourrez vous tourner version non Pro elle aussi excellente pour son prix.

Casques Audio

Bose HeadPhone 700

Le meilleur casque audio — grand public — de l’année est indéniablement le Headphones 700 de Bose qui reprend le flambeau de l’illustre QC35 II. Qualité, confort, design et toujours cette superbe réduction de bruit active, vous pouvez y aller.

Jabra Elite 85h

Si vous avez un peu moins de budget pour votre casque, tournez-vous vers le Jabra Elite 85h. S’il ne fait pas aussi bien que Bose, le casque est offre des prestations très correctes, avec de la réduction de bruit active et surtout une excellente autonomie.

Écouteurs

WF-1000xM3

Les meilleurs écouteurs True Wireless du moment sont assurément les WF-1000xM3 de Sony. Qualité audio, autonomie, et excellente réduction de bruit active, vous avez tout ce qu’il faut, là où il faut. Aucune autre paire d’écouteur True Wireless ne peut vraiment rivaliser, à l’exception des…

AirPods Pro

…AirPods Pro. On retrouve toute la magie des AirPods classique, la réduction de bruit active en plus, et avec une meilleure qualité audio. Bien évidemment ils s’acoquinent parfaitement avec les iPhone, mais il est aussi possible d’utiliser les AirPods Pro avec Android. C’est le choix à faire si vous possédez un iPhone.

Téléviseurs

LG 55C9 OLED

En matière de téléviseur, l’OLED est la technologie qui offre les meilleurs contrastes ainsi que la meilleure qualité d’image. Sur ce segment, la référence du moment est le LG OLED 55C9. Certains téléviseurs font mieux, mais il offre l’un des meilleur rapport prestations/prix.

Philips « The One »

Si l’OLED est peu trop cher pour vous, basculez sur la gamme The One de Philips fait très bien le travail pour une dalle LCD. Et vous avez en plus la technologie Ambilight sur trois côtés pour vous immerger encore plus dans l’image.

PC

MacBook Pro 13

Il existe de nombreux ordinateurs portables sur le marché et si vous n’êtes pas allergique à MacOS, le MacBook Pro 13 est extrêmement polyvalent. Entre son excellent écran Retina, sa bonne autonomie et ses performances, il convient à presque tous les usages.

Dell Latitude 7400 2 en 1

Côté Windows nous avons récemment beaucoup aimé le Dell Latitude 7400 2 en 1. Ce laptop 14 pouces convertible assure évidemment côté performances et autonomie et connectique, mais on apprécie surtout la présence d’un stylet qui plaira notamment aux professionnels. Si vous n’avez pas besoin de ce petit plus, le Dell XPS 13 est toujours une référence.

Un PC Gamer sur mesure

Les laptops c’est bien, mais si vous cherchez un PC pour jouer, le mieux reste encore d’investir dans une tour. Vous trouverez sur Numerama plusieurs configurations PC clefs en main à moins de 2000 euros, 1500 euros et enfin 1000 euros, détaillées pièce par pièce.

Tablettes : iPad 2019 ou Galaxy Tab S6

Vous avez besoin d’une tablette ? Deux options s’offrent à vous, l’iPad 2019 ou la Galaxy Tab S6. Ce sont les deux meilleures propositions du marché. Tout simplement. La force de l’iPad reste évidemment iPad OS qui est un vrai plaisir à utiliser, mais la Tab S6 tourne sous Android avec l’interface OneUI et c’est également une franche réussite. Dans les deux cas vous pourrez y adjoindre un stylet et un clavier si vous le souhaitez.

Console : Nintendo Switch et Switch Lite

Si les PS4 et XBox One sont toujours des consoles que l’on apprécie et qu’il est tout à fait légitime de s’offrir aujourd’hui elles sont en fin de carrière : vous aurez probablement le Xbox Series X et la PS5 sous le sapin l’année prochaine. La Nintendo Switch est selon nous un meilleur choix actuellement : la console est désormais mature avec un catalogue de jeu qui s’est bien étoffé.

Smartwatch : Apple Watch ou Galaxy Watch Active2

Un peu comme en matière de tablette, dans le domaine des smartwatch, les deux meilleurs produits se trouvent chez Apple et Samsung. Les possesseurs d’iPhone se tourneront vers l’Apple Watch 4 ou 5, alors que les amateurs d’Android devraient choisir la Galaxy Watch Active2.

Les accessoires

Google Home

C’est l’enceinte connectée polyvalente de Google, elle sonorisera très bien un salon de taille moyenne, vous aurez tout loisir de jouer avec Google Assistant.

Google Chromecast

Si vous n’en avez pas encore, il vous en vous en faut un. En plus ça fonctionne très bien avec le Google Home. Vous avez le choix entre la version 4K ou la version Full HD. Faites votre choix en fonction de votre téléviseur.

Fire Stick TV

Un accessoire idéal pour rentre votre téléviseur plus smart. Vous pourrez également le mettre sur votre écran PC pour récupérer la télévision en flux via Molotov.