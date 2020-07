Apple et les soldes, c’est aussi 300 € de réduction pour le nouveau MacBook Pro 13

Mis à jour cette année, le MacBook Pro 13 pouces a su profiter d'améliorations bienvenues tout en gardant ce qui faisait la force de l'ancien modèle. Durant les soldes, Cdiscount propose ce laptop à 1450 euros au lieu de 1750 !

Avec le MacBook Pro, Apple propose un excellent laptop sous macOS. Il y a quelques mois, Apple a mis à jour la version 13 pouces pour l’améliorer significativement. Sorti au prix de base de 1750 euros, Cdiscount le propose avec 300 euros de moins à l’occasion des soldes.

En bref

Le plus compact des MacBook Pro

Le nouveau MagicKeyboard

La TouchBar intégrée

Le MacBook Pro 13″ 2020 i5, 8 Go, 512 Go est alors disponible à 1450 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Apple propose avec son MacBook Pro un magnifique ordinateur portable. Son design et sa qualité de fabrication sont irréprochables et Apple fait toujours un aussi bon travail dans ce domaine.

L’écran du MacBook Pro de 13 pouces est sa grande force. Avec une définition 2560 x 1600, il propose une excellente reproduction des couleurs et l’affichage Retina True Tone reste un modèle du genre.

La fiche technique intègre un processeur Intel Core i5 de 8e génération cadencé à 1,4 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,9 GHz), 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. On a également deux ports USB-C Thunderbolt 3, le Touch ID et la fameuse TouchBar. Son clavier a d’ailleurs été mis à jour avec le nouveau MagicKeyboard qui remplace enfin le clavier défectueux des anciens modèles.

Côté autonomie, ce MacBook Pro peut tenir près de 10 heures. Il est donc un excellent laptop dans ce domaine. Il charge via un port USB-C ce qui permet d’utiliser son chargeur pour recharger son smartphone ou sa Nintendo Switch, l’avantage d’utiliser une prise universelle !

