Samsung, Apple, Xiaomi ou Huawei : quels sont les meilleurs smartphones soldés ?

Beaucoup de smartphones sont en promotion pendant les soldes d'été 2020 et il peut être difficile de s'arrêter sur un choix précis. C'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui un récapitulatif des meilleures offres de l'événement, en passant par des marques comme Samsung, Apple, Xiaomi, Sony, Huawei, Oppo, Nokia et bien d'autres. Faites votre choix !

Vous êtes au bon endroit si vous aviez dans l’idée de changer de smartphones pendant les soldes d’été 2020. Dans cet article, vous trouverez les meilleures offres par marque en fonction de votre budget afin de déterminer précisément quel terminal aura la chance de devenir votre nouveau compagnon de poche.

Au programme, on retrouve de nombreuses références à prix réduit, que ce soit chez Samsung, Apple, Xiaomi, Sony, Huawei, Oppo, OnePlus, Nokia et bien d’autres, allant de l’entrée de gamme jusqu’au premium. Bref, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection faite avec amour.

Les smartphones Huawei

Huawei P30 à 379 €

Le Huawei P30 est un smartphone qui a marqué les esprits lors de son lancement grâce à sa solution photographique triple capteur 40 + 16 + 8 mégapixels. Plus d’un an après, il continue de susciter de l’intérêt en étant le dernier smartphone haut de gamme (avec la version Pro) du constructeur chinois à proposer les services de Google. De plus, il est toujours dans l’ère du temps avec un design agréable, des performances suffisantes ainsi qu’une autonomie au top.

En bref

Son format compact

L’écran OLED bien calibré

Ses qualités indéniables en photo

La puissance du Kirin 980 toujours efficace

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Huawei P30 est disponible à 379 euros chez RED by SFR et à 399 euros sur Amazon.

Huawei P30 Pro à 499 €

Le Huawei P30 Pro possède grosso modo la même fiche technique que le P30 classique, mais avec quelques améliorations. Tout d’abord, le design se veut plus moderne avec son écran OLED de 6,7 pouces aux bords incurvés sur les côtés. Il est également plus autonome grâce à sa batterie de 4 200 mAh, compatible charge rapide et sans fil. Ensuite, il est surtout plus performant en photo grâce à son module triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour un mode portrait totalement bluffant.

En bref

L’écran OLED aux bords incurvés

La qualité et la polyvalence de son module photo

L’autonomie très confortable, compatible charge rapide et sans fil

Au lieu de 999 euros à son lancement, le Huawei P30 Pro est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Rakuten.

Huawei Nova 5T à 279 €

Le Huawei Nova 5T est à proprement parler un clone du Honor 20. On retrouve le même design avec un écran LCD de 6,26 pouces, la même fiche technique avec un Kirin 980, la même solution photo avec un module 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels et, enfin, la même autonomie avec sa batterie de 3 750 mAh et est compatible charge rapide SuperCharge de 22,5 W.

En bref

Le Play Store et les services Google sont présents

La même fiche technique que le Honor 20

L’enceinte portable offerte

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Huawei Nova 5T est aujourd’hui disponible à seulement 279 euros sur Amazon.

Les smartphones Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 8T à 155 €

Le Xiaomi Redmi Note 8T est toujours un excellent smartphone malgré l’arrivée de son successeur. Il est puissant grâce à son Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM, autonome jusqu’à 2 jours avec sa batterie de 4 000 mAh (charge rapide via USB-C) et débrouillard en photo avec son module 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. De plus, il est livré aujourd’hui avec deux accessoires pour assurer sa protection au quotidien.

En bref

Une belle autonomie

Une belle polyvalence photo

Une belle puissance grâce au Snapdragon 665

Le prix du pack, incluant le Xiaomi Redmi Note 8T avec une coque de protection et un verre trempé, tombe aujourd’hui à 155 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8.

On le trouve également à 169 euros sur Darty et fnac.com, contre 229 euros habituellement.

Xiaomi Redmi Note 9 à 161 €

Le Xiaomi Redmi Note 9 est un remplaçant tout aussi abordable que le précédent modèle, le 8T. Le design change pour adopter un look borderless sans encoche, mais avec tout de même une bulle sur le côté gauche. Il embarque un SoC Helio G85 suffisamment puissant pour lire des jeux ou naviguer sur Internet et offre une autonomie au-dessus du lot avec sa batterie de 5 020 mAh. De plus, la polyvalence est aussi au rendez-vous avec son module 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels. Bref, c’est un bon rapport qualité-prix.

En bref

Le nouveau design avec la bulle discrète

La puissance élevée du SoC entrée de gamme de MediaTek

Une autonomie pleine de promesses avec une capacité de 5 020 mAh

Au lieu de 199 euros, le Xiaomi Redmi Note 9 est actuellement disponible à 161 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Note 10 Lite à 284 €

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est la version allégée du Mi Note 10 dédié à la photo avec son capteur 108 mégapixels. Même s’il n’est pas aussi efficace dans ce domaine que son grand frère, ce modèle Lite se débrouille bien mieux que la plupart des smartphones de cette gamme de prix grâce à son 64 + 8 + 5 + 2 mégapixels. Bref, si la photo est votre critère principal pour le choix d’un smartphone, on vous conseille de vous pencher sur celui-ci, surtout avec cette offre.

En bref

Un design réussi et élégant

Une excellente autonomie

Une partie photo au-dessus de la concurrence

Au lieu de 399 euros à son lancement, la version 128 Go du Xiaomi Mi Note 10 Lite est aujourd’hui disponible à 284 euros sur Rakuten.

Les smartphones Samsung

Samsung Galaxy A51 à 271 €

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle. Il commence par se séparer de l’encoche sur son écran Super AMOLED de 6,5 pouces pour la remplacer par une bulle discrète. Il monte en puissance avec l’intégration de la puce Exynos 9610 (équivalent au Snapdragon 712) avec également plus de polyvalence en photo grâce à son quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels. C’est d’ailleurs toujours un modèle d’autonomie avec sa batterie de 4 000 mAh, compatible charge rapide jusqu’à 18 W.

En bref

Le design inspiré du Note 10

L’autonomie au quotidien

La polyvalence en photo

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui disponible à 271 euros sur Rakuten ou à 299 euros sur Cdiscount via ODR.

Samsung Galaxy S10e à 399 €

Le Samsung Galaxy S10e est le smartphone compact de la série S10 du constructeur coréen. Il embarque un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces très agréable à regarder et à garder en main, tout en conservant la puissance de l’Exynos 9820. Il jouit cependant d’une moins bonne autonomie que ses grands-frères avec sa batterie de 3 100 mAh. Le S10e est également plus timide en photo sans un troisième capteur, mais son module 16 + 12 mégapixels fournit déjà des résultats impressionnants.

En bref

Un smartphone compact

Puissant avec son Exynos 9820

Et doué en photo grâce à son double capteur

Au lieu de 759 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10e (coloris rouge avec 128 Go de stockage) chute à seulement 399 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy S10 à 499 euros

Le Samsung Galaxy S10 est l’ancien fleuron de la marque coréenne, mais il reste un très bon smartphone en 2020. Son écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces est sublime, les performances de son Exynos 9820 sont encore surprenantes et son appareil photo ne décevra pas. Bien sûr, Samsung fait désormais mieux avec ses nouveaux S20, mais le prix de ces derniers n’est pas aussi intéressant que cet ancien modèle qui a encore de beaux jours devant lui.

En bref

Son format relativement compact

Son interface One UI si agréable à utiliser

Sa compatibilité avec la charge rapide et sans fil

Au lieu de 909 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 499 euros chez RED by SFR ou à 505 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 404 €

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est le smartphone le plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’un stylet. Et même si ce dernier n’est pas aussi performant qu’avec un Note 10 classique, on apprécie tout de même son utilisation. Le Note 10 Lite intègre un bel écran Super AMOLED de 6,7 pouces et confère d’ailleurs une autonomie digne de la gamme Note avec sa batterie de 4 500 mAh. Il n’est en revanche pas aussi puissant qu’un nouveau smartphone premium, puisqu’il embarque l’Exynos 9810 qui équipait les Galaxy S9 et S9 Plus.

En bref

Le combo S Pen + One UI

L’écran AMOLED de bonne qualité

L’autonomie confortable avec 4 500 mAh

Au lieu de 609 euros à son lancement, le Samsung Galaxy Note 10 Lite est disponible à 413 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8.

Samsung Galaxy S20 à partir de 649 €

Le Samsung Galaxy S20 est le plus compact de la nouvelle famille premium de 2020 avec son écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, affichant au passage un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour fluidifier le tout. Sous sa coque, on retrouve l’Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour le modèle 4G et 12 Go pour le modèle 5G. Quoi que l’on en pense, c’est une configuration puissante qui répond à tous les usages en 2020. Il embarque une triplette de 64 + 12 + 12 mégapixels pour prendre de belles photos et une batterie de 4 000 mAh pour une autonomie convenable.

En bref

Le format « compact »

La puissance de l’Exynos 990

La polyvalence et la qualité du module photo

Au lieu de 909 euros habituellement, le Samsung Galaxy S20 revient aujourd’hui à 749 euros sur fnac.com. Le modèle 5G revient quant à lui à 849 euros au lieu de 1 009 euros.

On le trouve également à 649 euros pour les membres Cdiscount à volonté (version 5G à 749 euros).

Samsung Galaxy S20 Plus à partir de 749 €

Le Galaxy S20 Plus se démarque par une diagonale de 6,7 pouces pour son écran Dynamic AMOLED à 120 Hz. Il est lui aussi propulsé par l’Exynos 990 avec également 8 Go de mémoire vive pour le modèle 4G, et jusqu’à 12 pour celui en 5G. Il surenchérit pour la photo en comparaison du S20 classique avec son module triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight) pour des résultats surprenants dans tous les cas. De même pour l’autonomie, sa capacité de batterie passe à 4 500 mAh.

En bref

L’écran AMOLED 120 Hz

La puissance de l’Exynos 990

L’autonomie généreuse avec 4 500 mAh

La polyvalence et la qualité du module photo

Au lieu de 1 009 euros habituellement, le Samsung Galaxy S20 Plus revient aujourd’hui à 849 euros sur fnac.com. Le modèle 5G revient quant à lui à 949 euros au lieu de 1 109 euros.

On le trouve également à 749 euros pour les membres Cdiscount à volonté (version 5G à 849 euros).

Samsung Galaxy S20 Ultra à partir de 1 099 €

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est quant à lui le modèle le plus premium de la gamme. Son écran Dynamic AMOLED de 120 Hz monte jusqu’à 6,9 pouces et ce sont cette fois-ci automatiquement 12 Go qui épaule l’Exynos 990, car il existe uniquement en version 5G. Il impressionne par sa qualité photo avec son triple capteur 108 + 48 + 12 mégapixels (+ ToF) afin de ne jamais rater un cliché. Même si c’est anecdotique, il propose tout de même un zoom numérique jusqu’à 100x. De plus, son autonomie est bien gérée pour tenir toute une journée (voire plus) grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh.

En bref

Son énorme écran de 6,9 pouces

Ses photos ultras détaillées en 108 mégapixels

Son autonomie généreuse, même si on aurait aimé mieux

Au lieu de 1 359 euros habituellement, le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G revient aujourd’hui à 1 199 euros sur fnac.com.

On le trouve également à 1099 euros pour les membres Cdiscount à volonté.

Samsung Galaxy Fold à 1 674 €

Le Samsung Galaxy Fold est un smartphone pliable qui intègre deux écrans. Un premier Super AMOLED de 4,6 pouces et un second – toujours Super AMOLED – de 7,3 pouces qui se dévoile en dépliant le smartphone. Sa fiche technique n’est pas en reste avec un Snapdragon 855 épaulé par 12 Go de mémoire vive, de même pour son autonomie qui se révèle confortable au quotidien grâce à sa batterie de 4 380 mAh. Pour la photo, c’est simple : il s’équipe de la même configuration triple capteur que les S10 et S10 Plus.

En bref

Le concept innovant et les nouveaux usages

L’autonomie généreuse d’une tablette

L’interface One UI au top

Au lieu de 2 020 euros depuis son lancement, le Samsung Galaxy Fold est aujourd’hui disponible à 1 674 euros via Acheter sur Google grâce au code PROMOJUILLET8.

Les smartphones Apple

iPhone SE à 434 €

Avec l’iPhone SE 2020, la firme de Cupertino fait du neuf avec du vieux. Il reprend les anciens composants de l’iPhone 8 à l’iPhone 11 pour proposer un excellent rapport qualité/prix. Dans son petit format de 4,7 pouces, il embarque tout de même la puce 13 Bionic pour une puissance de haute volée ou encore l’appareil photo 12 mégapixels du XR pour des clichés somptueux, quelle que soit la situation.

En bref

Le format compact

Avec la puissance de l’iPhone 11

Et même une compatibilité charge sans fil

Au lieu de 489 euros à son lancement, l’Apple iPhone SE 2020 est aujourd’hui disponible à 434 euros sur Rakuten ou à 464 euros sur Amazon.

iPhone XR à 514 €

L’iPhone XR est l’ancien smartphone abordable de la marque à la pomme, pour la période 2018/2019. Il fait quelques concessions par rapport aux modèles estampillés « XS », à commencer par son écran qui est LCD et non OLED. Ensuite, pas de multiples appareils photo pour ce XR, mais un mono capteur de 12 mégapixels. En revanche, il propose la même puissance que ses aînés grâce à la puce A12 Bionic.

En bref

Un écran LCD bien calibré

La puissance élevée de l’A12 Bionic

Sa compatibilité avec la charge sans fil

Au lieu de 809 euros à son lancement, l’iPhone XR est aujourd’hui disponible à 514 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8.

iPhone XS à 612 €

Remplacé par l’iPhone 11 Pro depuis quelques mois maintenant, l’ancien smartphone haut de gamme d’Apple ne devient pas moins intéressant pour autant, d’autant plus en promotion. L’iPhone XS est aujourd’hui un excellent terminal qui répond encore à toutes les attentes d’un produit premium, en passant par son design classieux, son écran OLED magnifique, sa puissance hors du commun avec la puce A12 Bionic ou encore sa compatibilité avec la charge sans fil.

En bref

L’écran OLED bien calibré

La forte puissance de l’A12 Bionic

Le suivi exemplaire d’Apple pour les mises à jour

Au lieu de 1 159 euros à son lancement, l’iPhone XS 64 Go est aujourd’hui disponible à 612 euros sur Rakuten ou à 679 euros chez Rue du Commerce.

Pour celles et ceux qui veulent un écran encore plus grand et une meilleure autonomie, notez que l’iPhone XS Max est actuellement disponible à 769 euros sur Cdiscount.

iPhone 11 à 629 €

L’iPhone 11 est le nouveau smartphone abordable d’Apple pour la période 2019/2020. Il remplace le XR et apporte de nombreuses améliorations, en passant par le gap de puissance grâce à la puce A13 Bionic jusqu’à une meilleure polyvalence en photo grâce à l’ajout d’un second capteur au dos du téléphone. La firme de Cupertino a également fait des efforts quant à l’autonomie de ses smartphones et cet iPhone 11 est 1 heure plus endurant que l’ancien modèle, selon le constructeur.

En bref

L’écran Liquid Retina de qualité

La puissance de la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR

Au lieu de 809 euros à sa sortie, l’Apple iPhone 11 (64 Go) est aujourd’hui disponible à 629 euros sur Rakuten ou à 749 euros chez RED by SFR

iPhone 11 Pro à 904 €

L’iPhone 11 Pro est quant à lui le porte-étendard de la firme de Cupertino pour l’année 2019/2020. Il remplace le XS et ajoute évidemment lui aussi son lot de nouveautés. Son écran OLED de 5,8 pouces est somptueux et offre un form factor plus qu’agréable en main. Ensuite, il est de puissance équivalente avec l’iPhone 11 grâce à la puce A13 Bionic, mais il est bien plus polyvalent en photo grâce à 3 capteurs greffés au dos. Il fait partie des meilleurs photophones du marché.

En bref

Un design luxueux

La puissance de la puce 13 Bionic

Sa grande polyvalence en photographie

Au lieu de 1 159 euros, l’iPhone 11 Pro est aujourd’hui disponible à 904 euros sur Rakuten ou à à 974 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8

Les smartphones Oppo

Oppo A5 2020 à 137 €

L’Oppo A5 2020 est un smartphone entrée de gamme avec un rapport qualité/prix presque tout aussi intéressant que Xiaomi, notamment face au Redmi Note 8T. Pour preuve, il possède la même puissance que ce dernier grâce à l’intégration du Snapdragon 665, ici épaulé par 3 Go de mémoire vive. Il est même plus endurant que son rival chinois en embarquant une batterie de 5 000 mAh. Cependant, la qualité photo est moins bonne avec 12 + 8 + 2 + 2 mégapixels, mais la polyvalence est bien là.

En bref

La puissance du Snapdragon 665

La grosse batterie de 5 000 mAh

(compatible charge rapide via USB-C)

Au lieu de 199 euros, l’Oppo A5 2020 passe à 137 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8 ou à 149 euros sur fnac.com.

Si vous souhaitez acquérir un smartphone Oppo légèrement plus performant, le modèle A9 2020 avec 128 Go de stockage est quant à lui remisé à 183 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8 ou à 199 euros chez Darty, contre 229 euros habituellement.

Oppo Reno 2 Z à 256 €

L’Oppo Reno 2 Z est un smartphone équipé d’un grand écran AMOLED de 6,5 pouces sans encoche, un quadruple capteur photo et une grosse batterie de 4000 mAh. Il propose une solution complète de milieu de gamme et permettra de remplir la majorité des tâches sans le moindre souci. De plus, des accessoires sont offerts !

En bref

L’écran AMOLED sans encoche via une caméra frontale pop-up

Une autonomie importante et une recharge rapide efficace

Android 10 avec ColorOS 7 en cours de déploiement

Au lieu de 358 euros habituellement, le pack de l’Oppo Reno 2 Z (enceinte + coque) est aujourd’hui disponible à 256 euros via Acheter sur Google avec le code PROMOJUILLET8 ou à 279 euros sur Boulanger.

Les smartphones Sony

Pack Sony Xperia 5 + WH-1000XM3 à 646 €

Le Sony Xperia 5 embarque un écran OLED 21:9, un SoC Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et un triple module photo 12 + 12 + 12 MP. Ce pack inclut aussi un autre produit du géant japonais : le casque sans fil WH-1000XM3. Ce casque à réduction de bruit active est le mastodonte incontesté de son marché grâce à une très bonne qualité sonore, un confort optimal et une réduction de bruit au top.

En bref

Le bon smartphone Xperia 5

L’excellent casque WH-1000XM3

Dans un pack à prix réduit !

Au lieu de 1 178 euros si acheté séparément, le Pack Sony Xperia 5 + WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible à 646 euros sur Amazon, soit encore moins cher que le prix du smartphone seul.

Les smartphones Nokia

Nokia 9 PureView à 249 €

Présenté officiellement lors du MWC 2019, le Nokia 9 PureView s’est distingué par une solution photographique inédite pour l’époque, avec pas moins de 5 capteurs au dos. C’était aussi le premier smartphone haut de gamme du label Android One en intégrant un Snapdragon 845 à l’intérieur de sa coque. De ce fait, le suivi des mises à jour est exemplaire. De plus, il offre une autonomie suffisamment confortable pour tenir une journée entière et son écran pOLED de 5,99 pouces a le mérite de n’est obstrué par aucune bulle ni encoche.

En bref

L’écran pOLED sans encoche

La puissance du Snapdragon 845

La polyvalence de ses 5 capteurs photo

Au lieu de 699 euros à sa sortie, le Nokia 9 PureView est actuellement disponible à seulement 249 euros sur Rakuten.

