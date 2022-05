Un accessoire Anker fait sauter une limitation des MacBook M1

Il aura fallu attendre plus de deux ans pour qu'un constructeur trouve une solution hardware à une limitation des MacBook M1. Pour 250 euros, Anker vient de présenter le Dock Station 563 USB-C.

Les premiers MacBook M1 sont impressionnants, on parle ici du MacBook Air M1 (2020) et du MacBook Pro 13 M1 (2020). Ils ont néanmoins une limitation, que l’on ne trouve plus sur les dernières machines M1, ils peuvent faire fonctionner qu’un seul écran externe (jusqu’en définition 6K à 60 Hz) à cause du contrôleur de la puce M1.

Anker vient de commercialiser un accessoire qui fait sauter cette limitation. Ce dernier peut ainsi faire tourner trois écrans en même temps.

Une station d’accueil sur-mesure

Le Anker 563 est un hub, une sorte de station d’accueil, qui dispose d’un total de 10 ports, dont USB-C, USB-A, audio 3,5 mm et Ethernet.

Mais nous sommes plus intéressés par les connecteurs dédiés à l’affichage, qui consistent en un port HDMI qui peut aller jusqu’à 4K à 30Hz (on ne sait pas quel est le taux de rafraîchissement maximal à des définitions inférieures), un deuxième port HDMI qui peut faire de définition 2K (alias 1440p) jusqu’à 60 Hz, et un DisplayPort qui est également capable de 2K à 60 Hz.

En plus du hub, il faudra installer un logiciel nommé DisplayLink. Notez que ce hub Anker 563 dispose également d’un port USB-C pouvant fournir jusqu’à 100 W d’alimentation, un port Ethernet 1 Gbps, un port USB-C avec 5 Gbps de vitesses de transfert de données et 30 W de puissance, un port USB-A de 5 Gbps et 7,5 W, et deux ports USB-A réservés aux données à 480 Mbps. Il y a aussi une entrée propriétaire pour alimenter la station d’accueil.

Bref, en attendant les puces M2 et le rafraîchissement du MacBook Air, cet accessoire peut s’avérer utile. Il sera vendu à 250 euros environ, sa commercialisation ne va pas tarder.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.