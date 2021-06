iOS 15 : prix, disponibilités, nouveautés… tout ce qu’on peut en attendre à la WWDC 21

La conférence des développeurs WWDC démarre le lundi 7 juin prochain par une keynote au cours de laquelle devrait être notamment officialisé iOS 15. De nombreuses améliorations sont attendues sur le prochain système d'exploitation des iPhone.

Le mois de juin est là et il commence pour les fans d’Apple par la WWDC, la conférence des développeurs organisée par la marque californienne. Cette année, la grande keynote d’introduction est programmée le lundi 7 juin à 19h. C’est durant cet événement, souvent très long, que l’on en apprendra davantage sur les prochaines versions d’iOS (iPhone), iPadOS (iPad), macOS (Mac, MacBook, iMac), tvOS (Apple TV) et watchOS (Apple Watch).

Mais le système d’exploitation qui retient souvent l’attention du plus grand nombre, c’est bien celui de l’iPhone. Après une version iOS 14 plutôt riche en nouveautés, notamment avec la déclinaison iOS 14.5, Apple a gardé des billes pour muscler également la suivante. Les différentes rumeurs prêtent à iOS 15 de grands changements apportés. Notez par ailleurs que les nouveautés abordées dans ce dossier devraient aussi se retrouver sur iPadOS 15.

Quelles nouveautés attendre d’iOS 15 ?

Il y a toujours une part de mystère savamment orchestrée, ou bien protégée, par Apple avant de dévoiler sa prochaine version d’iOS. Les rumeurs sont généralement légion, des « indices » glissés progressivement dans les lignes de code des bêta de la version précédente et quelques tests de fonctionnalités fuitent souvent. Mais finalement personne ne peut réellement dire ce qui se cache derrière le prochain iOS 15. On fait le point sur les rumeurs, plausibles ou extravagantes.

Bien plus d’applications par défaut

Avec iOS 14, il est possible de choisir son service mail ou son navigateur par défaut pour ne plus être obligé de passer par Safari pour ouvrir un lien reçu si vous préférez Google Chrome ou si Outlook est votre boîte mail habituelle plutôt que Mail. Apple aurait dans l’idée d’ouvrir un peu plus ses services à la concurrence en proposant d’autres options par défaut en remplacement de ses applications. Ce serait le bienvenu aussi pour le calendrier, la météo, la messagerie instantanée. On pense forcément à la musique avec la possibilité d’opter pour Spotify par défaut au lieu d’Apple Music. Et si Siri veut bien s’adapter en prime sur les différents appareils à la pomme…

Un écran de verrouillage polyvalent

C’est l’un des points qui n’a pas connu de grands changements ces dernières années. Mais avec le possible ajout murmuré d’un écran always-on sur les iPhone 13, repenser l’écran de verrouillage paraît assez évident. Il pourrait ainsi devenir plus riche en informations, de widgets aussi pour accéder plus rapidement à certaines fonctions sans devoir déverrouiller l’appareil.

FaceTime plus fonctionnel

L’introduction de la fonction de suivi Cadre Centré sur l’iPad Pro M1 laisse entrevoir une réflexion d’Apple sur cet outil devenu incontournable aujourd’hui : les appels vidéo. Ils ne servent plus seulement à appeler sa famille ou ses amis, mais aussi à gérer des réunions. Et, même en montant jusqu’à 32 participants, Apple n’a pas réussi à faire de sa fonction FaceTime un indispensable sur le marché quand Zoom, Microsoft Teams ou même Google Meet dominent les conversations vidéo. Nul doute que la marque à la pomme a de l’idée derrière la tête. Ou du moins devrait. Enrichir FaceTime de bien plus de possibilités pourrait en faire un challenger intéressant avec les nouveaux iMac, l’iPad Pro ou l’iPhone qui disposent d’un surplus de puissance pour gérer le tout.

Des préférences de notifications selon votre situation

Il est déjà possible de choisir les notifications d’applications que l’on souhaite recevoir ou non, les mettre en veille. Avec iOS 15, il pourrait être possible de définir des préférences selon son activité, le moment de la journée ou une situation. Par exemple, n’avoir que les notifications essentielles lorsque l’on conduit ou travaille, certaines plus adaptées pendant que vous dormez. Un nouveau menu devrait faire son apparition, selon Bloomberg, pour pouvoir paramétrer le tout. Cela apparaîtrait aussi sur le nouvel écran de verrouillage ainsi que dans le centre de contrôle.

Des réponses automatiques mieux gérées

Apple a introduit la possibilité d’indiquer à un correspondant que vous êtes en train de conduire et que vous pouvez lui répondre plus tard. Les notifications sont ainsi adaptées au mode Veille et Ne pas déranger. iOS 15 apporterait la possibilité de définir les réponses automatiques aux messages reçus selon votre statut (conduite, travail, indisponibilité, sommeil…).

Amélioration de Messages pour venir titiller WhatsApp

Les derniers visuels publiés par Apple pour promouvoir la WWDC 21, avec sa bulle bleue reprenant l’idée d’iMessage –pour les conversations entre appareils Apple–, laissent peu de places au doute : le service de messagerie instantanée sera une fois de plus à l’honneur. L’an dernier, Messages s’était enrichi des conversations épinglées, d’une meilleure gestion des discussions de groupe, ou de la possibilité de supprimer des messages plus facilement.

Dans iOS 15, Messages franchirait un nouveau cap pour s’orienter davantage vers un service à la WhatsApp avec bien plus d’interactions ajoutées, de fonctionnalités, etc. Le visuel met d’ailleurs en scène un nombre très important de participants sous forme de Memoji beaucoup plus variés qu’avant, avec des réactions intégrées. Des fonctions de groupe à différencier des envois de SMS. La messagerie iMessages pourrait bien accueillir encore plus de participants // Source : Apple

À noter que l’app Developer qui accompagne l’événement pour les participants regorgent de nouveaux autocollants et Memoji pour marquer la WWDC et animer les discussions dans iMessage…

Les widgets plus interactifs

iOS 14 a introduit la notion de widgets à ajouter à son écran d’accueil. iOS 15 pourrait permettre de mieux les gérer et pas seulement au niveau de la taille. Certaines applications comme Pinterest avaient déjà offert la possibilité de mieux les personnaliser. Ils pourraient cette fois devenir un peu plus interactifs avec la possibilité d’activer ou non certaines fonctions, mettre le volume ou non.

Des réglages pour la confidentialité

Une conférence Apple sans le point sur la protection des données personnelles n’en serait pas vraiment une. Tim Cook devrait donc faire un nouveau point sur les réglages à venir pour renforcer la sécurité, après avoir déployé la demande d’autorisation de suivi publicitaire. Cette fois, un menu pour gérer rapidement les demandes d’autorisation des apps est en vue. Vous pourriez même hériter d’un outil dans le centre de contrôle permettant de savoir quelles applications collectent le plus de données et juger alors des autorisations à leur accorder. Une fonction dans la droite lignée des obligations imposées désormais aux développeurs d’indiquer sur l’App Store quelles informations ils récupèrent sur vous et pourquoi.

Des nouveautés pour l’accessibilité

L’accessibilité ne devrait être oubliée. Sujet cher au cœur d’Apple, la firme a récemment fait de nombreuses annonces dans le cadre de la Journée mondiale de Sensibilisation à l’accessibilité et celles-ci devraient être mises sur le devant de la scène, avec sans doute d’autres fonctionnalités prévues. L’an dernier, on avait ainsi découvert le Back Tap pour des contrôles en tapant au dos de l’iPhone, la détection de personne grâce au LiDAR ou encore les notifications d’alerte de bruits suspects.

Quels appareils compatibles avec iOS 15 ?

iOS 14 a eu le mérite de conserver la même gamme d’appareils compatibles qu’iOS 13, soit de l’iPhone 6s aux tout derniers iPhone 12. Mais le modèle sorti en 2015 devrait malheureusement être abandonné avec la prochaine mouture qui serait plus exigeante et nécessiterait au moins la puce A10 pour fonctionner. De même, l’iPhone SE (2016), bâti sur les mêmes bases que l’iPhone 6s, serait laissé de côté. Les iPhone 7 et suivants seraient alors les plus anciens à supporter iOS 15 ainsi que le dernier iPod touch.

Quand iOS 15 sera-t-il disponible ?

Comme souvent, iOS 15 devrait être mis à disposition des développeurs en bêta à l’issue de la conférence. Pour en profiter, il faut être inscrit au Programme développeur d’Apple.

La version bêta plus stable et accessible pour le grand public arrive généralement courant juillet. Il suffit alors de s’inscrire sur le site du Programme de logiciels bêta d’Apple qui permet de tester les différents OS en pré-versions et d’émettre des commentaires au fur et à mesure des déploiements.

La sortie définitive de l’OS accompagne, quant à elle, habituellement l’arrivée des nouveaux iPhone et c’est en septembre que cela arrive. Sauf en cas de pandémie et de retard de production, ce qui avait poussé Apple à mettre iOS 14 à disposition dans le timing habituel, bien avant la présentation des iPhone 12.