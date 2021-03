WWDC 2021 : Apple annonce sa conférence en ligne pour le 7 juin

Apple reprend ses bonnes vieilles habitudes en organisant le premier lundi de juin la keynote d'ouverture de sa conférence mondiales des développeurs WWDC. La date est fixée au 7 juin 2021 et l'événement se tiendra uniquement en ligne jusqu'au 11 juin. Y verra-t-on des lunettes de réalité augmentée ? C'est l'un des mystères de la première invitation...

Les temps changent, mais certaines choses reprennent leur cours. Apple a annoncé ce mardi que sa conférence mondiale des développeurs WWDC se tiendrait du 7 au 11 juin prochain. Et uniquement en format en ligne.

L’événement sera gratuit pour tous les développeurs qui souhaitent y participer et découvrir les nouveautés concernant les prochaines versions d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS ou encore watchOS pour tout l’écosystème de produits Apple.

Hey Siri, mark my calendar all day on June 7th for WWDC. pic.twitter.com/bRGkwXhLXU — Greg Joswiak (@gregjoz) March 30, 2021

Prise un peu au dépourvu l’an dernier par la situation sanitaire mondiale, la firme de Cupertino a pris les devants cette fois et compte capitaliser sur ses acquis de l’an dernier. La WWDC 2020 avait connu une participation record lors de sa keynote d’ouverture en ligne et lors des sessions organisées par la suite avec des ingénieurs de la marque à la pomme.

Une keynote et des rendez-vous pour les développeurs

La WWDC 2021 s’organisera autour d’une conférence initiale retransmise en ligne avec pléthores d’annonces pour les développeurs, les médias et le grand public. Elle sera suivie de sessions en ligne et de laboratoires avec conseils techniques proposés par des concepteurs, développeurs et ingénieurs d’Apple.

Comme l’an dernier, il est nécessaire pour les participants de s’inscrire sur le site dédié aux développeurs. Apple a également annoncé que le Swift Student Challenge était ouvert aux inscriptions jusqu’au 18 avril. Il s’adresse aux jeunes développeurs désireux de démontrer leurs compétences en codage en créant une démo de trois minutes à l’aide du langage de programmation maison.

Des lunettes de réalité augmentée au programme ?

Comme à chaque fois, les invitations et visuels officiels d’Apple sont souvent riches en indices. La WWDC est généralement l’occasion pour la marque de dévoiler les futures améliorations dont hériteront vos iPhone, iPad, Mac et autres Apples Watch ou Apple TV. Et parfois, d’y découvrir de nouveaux produits comme ce fut le cas avec le HomePod premier du nom.

Mais en cette année 2021 un peu particulière, on peut se laisser à rêver que le carton d’invitation du jour laisse envisager une grande nouveauté. Les multiples visuels postés par Apple ont un élément en commun : des lunettes sur le nez de leurs memoji.

De là à faire croire que tous les développeurs et développeuses portent des lunettes… ce serait bien trop cliché pour Apple. De là à imaginer que ces lunettes puissent servir à plein d’autres usages à imaginer par ces derniers pour de la réalité augmentée, il y a un pas plus simple à ambitionner. Surtout quand on sait que Tim Cook et les siens ont de grandes ambitions autour d’un tel produit dont la rumeur se veut croissante. Et un MacBook pour les mettre en application, comme le montre l’image, reste un atout phare. En tout cas, à en croire la mine des intéressés à l’image, reprenant le mème de Craig Federighi découvrant les MacBook M1 à l’automne dernier, on nous promet d’être époustouflé.

Proposer aux développeurs de commencer à réfléchir à des usages pour des lunettes de réalité augmentée –ou un casque de réalité mixte également dans les cartons d’Apple selon la rumeur— ne serait pas insensé, quant aux habitudes de la marque. Que ce soient des lunettes ou un casque, le produit n’est pas attendu pour une commercialisation avant 2022 ou 2023. De quoi laisser du temps pour mettre la main à l’ouvrage.

Dernier élément que l’on aperçoit d’ailleurs dans les lunettes de l’image, le logo de l’Apple Store avec un marteau dessus. C’est le logo de l’app Xcode très connue des développeurs. Mais on voudrait bien y voir aussi le signe peut-être d’une refonte de la boutique d’applications qui aurait bien besoin d’un coup de jeune et d’un coup de boost sur Mac. Une bonne idée notamment avec l’arrivée des appareils sous puce M1 maison et la possibilité d’ajouter des apps du Store iOS.