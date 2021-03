Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait être le plus léger du marché

Projet au long cours, le casque de réalité mixte d’Apple serait un dispositif particulièrement léger, et donc agréable à porter. D’après Ming-Chi Kuo, ce casque se limiterait à moins de 150 grammes… sois moins que votre iPhone.

150 grammes maximum. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, le casque de réalité mixte d’Apple ne pèserait pas plus, ce qui lui conférerait un avantage loin d’être négligeable face à ses concurrents en termes de confort d’utilisation pour de longues sessions en réalité mixte. Plus léger que les derniers iPhone (164 grammes pour l’iPhone 12, 228 grammes pour le 12 Pro Max), le casque d’Apple prendrait aussi de court l’Oculus Quest (503 grammes), l’HoloLens 2 de Microsoft (645 grammes) ou encore le Valve Index (809 grammes) à ce petit jeu. D’ailleurs, même le dispositif Google Daydream View (conçu pour accueillir un smartphone) est plus lourd, avec environ 220 grammes sur la balance.

Une légèreté qui n’aurait rien d’un hasard…

Cette légèreté, le casque d’Apple la devrait avant tout à des choix minimalistes en matière de conception. D’après The Information, qui nous délivre un croquis du casque, l’appareil miserait notamment sur un tissu en maille pour la zone plaquée contre le visage, et se contenterait de bandes élastiques similaires au bracelet de l’Apple Watch pour être maintenu en place.

En dépit de cet aspect très rudimentaire, ce casque (nom de code N301) serait un véritable concentré de technologies. Il disposerait notamment d’écrans 8K, d’un système de détection des mouvements oculaires, d’une dizaine de caméras (voire même 15 selon d’autres rumeurs) capables de suivre les mouvements des mains et d’un dispositif de retransmission, à l’intérieur du casque, des images captés à l’extérieur.

D’après Ming-Chi Kuo, le casque d’Apple pourrait enfin compter sur des lentilles en plastique (plus légères), une focale très courte et des dalles Micro-OLED. Son prix n’aurait par contre rien d’abordable.

L’appareil sur lequel Dan Riccio semble être à l’oeuvre pourrait coûter près de 3000 dollars. Cette somme conséquente resterait quand même inférieure aux 3500 dollars réclamés par Microsoft pour l’HoloLens 2 et fait encore l’objet de spéculations. Récemment, un tarif avoisinant les 1000 dollars avait ainsi été évoqué.

De nombreuses sources semblent par contre être d’accord sur le créneau de lancement de l’appareil, avec une commercialisation presque unanimement pressentie quelque part en 2022.