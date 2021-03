Casque AR/VR d’Apple : pourquoi il pourrait utiliser 15 caméras

Le casque de réalité mixte (AR et VR) d'Apple embarquerait pas moins de quinze caméras, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Ce dernier détaille d'ailleurs leur utilité.

La rumeur se fait toujours de plus en plus forte : le casque de réalité mixte d’Apple devrait être suréquipé en technologies de pointe. Par « mixte », il faut entendre un mélange entre les usages en réalité augmentée (AR) et ceux en réalité virtuelle (VR).

Le célèbre analyste spécialisé dans les produits de la pomme, Ming-Chi Kuo, s’était déjà exprimé à ce sujet en prédisant un prix de vente à 1000 dollars et une présentation en 2022. L’expert ne s’arrête pas là. Il évoque aussi les technologies qu’embarquerait ce fameux casque de réalité mixte.

8+6+1 caméras

Il mentionne ainsi 15 capteurs différents et livre des détails. On aurait ainsi huit modules fournis par le Taïwanais Largan spécialisé dans les objectifs photo. Ces derniers seraient disposés tout autour du produit pour permettre à l’utilisateur de voir le monde extérieur malgré le design fermé du casque.

Six caméras supplémentaires seraient exploitées à des fins biométriques. L’analyste ne précise toutefois pas si ce serait pour des solutions de sécurité à la Face ID ou plutôt pour détecter et analyser les expressions faciales ainsi que les mouvements des personnes autour du porteur de casque de réalité mixte. Peut-être un peu des deux.

Enfin, une quinzième et dernière caméra serait intégrée pour la détection d’obstacles et éviter les accidents.

Une expérience plus immersive que jamais

À cela s’ajouterait des écrans « MicroOLED » de très haute qualité à l’intérieur du casque AR/VR d’Apple. Toutes ces technologies permettraient « une expérience immersive nettement meilleure que les produits de réalité virtuelle existants », écrit Ming-Chi Kuo dans son rapport.