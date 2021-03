Apple vendrait son casque d’AR/VR à 1000 dollars et dès l’an prochain

Apple aurait de grands projets pour le secteur de la réalité virtuelle, mixte et augmentée. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, la firme miserait non pas sur deux, mais sur trois produits : un casque d'AR/VR attendu dès l'an prochain, une paire de lunettes d'AR pressentie pour 2025… et plus étonnant, des lentilles de contact d'ici 2030.

Que nous couve Apple ? Alors que les rumeurs autour d’un casque de réalité virtuelle enflent au fil des mois et des rapports de divers leakers, c’est cette semaine l’indéboulonnable Ming-Chi Kuo, analyste de TF Securities, qui nous abreuve d’une nouvelle vague d’informations quant aux projets du géant de Cupertino en la matière.

On découvre qu’Apple lancerait effectivement dès 2022 un casque partiellement transparent, capable de mêler les réalités augmentée et virtuelle. Ce dernier ne serait toutefois qu’une mise en bouche technologique pour préparer le public à deux autres produits : une paire de lunettes de réalités augmentées (« Apple Glass ») pressenties à l’horizon 2025, et des lentilles de contact dopées à l’AR cette fois après 2030, sans plus de précisions. Contrairement au casque attendu pour l’an prochain (dès janvier selon certains bruits de couloirs), ces deux autres produits seraient destinés au marché de masse. Ils pourraient ainsi devenir aussi courants que le sont les AirPods aujourd’hui.

Un casque de réalité mixte conçu pour ridiculiser la concurrence

Quoi qu’il en soit, Ming-Chi Kuo se montre surtout bavard sur le casque. Son lancement approchant, on en apprend plus sur son concept et ses spécificités techniques. L’appareil serait pensé pour être beaucoup plus léger que les casques de VR actuellement disponibles, Apple visant à lancer ce produit lorsqu’il passera sous la barre des 200 grammes. Pour réussir cette cure d’amaigrissement, la firme miserait notamment sur des écrans Micro OLED très fins et légers fabriqués par Sony. Parallèlement, Apple serait aussi en cheville avec son partenaire TSMC pour la conception d’écrans Micro OLED là aussi, mais gravés directement sur des wafers, de la même façon que nos processeurs. Potentiellement plus avancés, ces derniers seraient néanmoins surtout destinés aux Apple Glass.

L’analyste de TF Securities explique qu’Apple pourrait lancer son casque aux environs de 1000 dollars. La marque aurait pour projet d’en faire un pôle de divertissement lié à ses services Apple TV+ (SVoD) et Apple Arcade (jeux mobiles). Bien que positionné « davantage comme un produit portable que comme un produit mobile », explique Ming-Chi Kuo, ce casque serait conçu pour offrir aux utilisateurs « une expérience immersive nettement meilleure que les produits de RV existants », et ce grâce à des composants plus perfectionnés. L’appareil disposerait en effet de sa propre capacité de calcul (probablement grâce à une variante de la puce M1) et de son propre espace de stockage. Il serait donc totalement indépendant du Mac ou de l’iPhone.

Vers des lentilles de contact connectées ?

Pour le reste, Ming-Chi Kuo ne verse pas dans la langue de bois : les produits d’AR et de VR d’Apple ne représenteraient ni plus ni moins que « la prochaine technologie critique qui définit l’interface homme-machine pour des produits électroniques ». Une assertion qui concerne surtout les Apple Glasses pour lesquelles Apple redouble d’efforts… quitte à voir leur temps de développement s’allonger. La firme ne serait d’ailleurs toujours pas en mesure de produire un premier prototype de ces lunettes selon l’analyste.

Elles aussi parfaitement autonomes grâce à un processeur dédié et de la mémoire embarquée, ces lunettes utiliseraient une technologie développée par Apple, proche d’un guide d’ondes optique, afin de permettre une expérience de réalité augmentée parfaitement transparente, note Apple Insider. Apple les positionnerait cette fois comme un véritable produit mobile. Elles seraient par ailleurs conçues pour communiquer avec l’Apple, Car de manière à « fournir une expérience utilisateur innovante », lit-on.

Ming-Chi Kuo évoque enfin la piste de lentilles de contact connectées qu’Apple commercialiserait cette fois après 2030. Ces dernières auraient pour objectif de passer de « de l’ère de « l’informatique visible » à celle de « l’informatique invisible » », mais seraient par contre « peu susceptible de disposer d’une puissance de calcul et d’un stockage indépendants ». Notons que la commercialisation à long terme de ces lentilles est sujette à caution… et fait même l’objet de sarcasmes. Sur Twitter, le leaker OnLeaks a par exemple poliment raillé la thèse de l’analyste.