L’iMac Pro n’est plus, Apple annonce son retrait

Clap de fin pour l'iMac Pro qui aura été commercialisé un peu moins de 4 ans.

En juin 2017, Apple présentait son iMac Pro. La machine faisait rêver à l’époque : on pouvait y mettre des Intel Core Xeon avec 18 coeurs, des GPU Radeon Pro, jusqu’à 128 Go de mémoire RAM et 4 To de SSD. Enfin, parmi les connectiques disponibles, Apple avait introduit plusieurs ports Thunderbolt au format USB-C.

Mais c’était il y a 4 ans. Depuis, cet énorme écran n’a guère évolué. Surtout, le Mac Pro est arrivé et il offre davantage de puissance à ceux qui en ont besoin. Enfin, le Mac Mini M1 ne correspond pas aux besoins de tous les macophiles, néanmoins il se permet de faire mieux que certains produits Mac bien plus chers.

En attendant les nouveaux Mac M1, peu d’options

En attendant l’arrivée des prochains Mac M1, il faudra se tourner vers l’iMac 27 pouces qui profite des processeurs Intel Core 10e gén. Notre conseil est néanmoins d’attendre car on ne sait pas encore ce qu’Apple compte dévoiler cette année. Il est fort probable que l’on puisse profiter de MacBook bien plus puissants avec des puces Apple Silicon boostées. Il est également question d’un nouveau Mac Pro et d’un nouvel iMac.

Quant à l’iMac Pro ? Pas sûr qu’Apple ne propose à terme cette machine.