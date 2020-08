Nouvel Apple iMac de 27 pouces : stockage rehaussé, nouveau processeur et écran amélioré

La firme à la pomme a dévoilé une nouvelle itération améliorée de son ordinateur de bureau iMac 27 pouces : écran amélioré, SSD de série avec nouvelle capacité de stockage, amélioration des haut-parleurs, processeur Intel de 10e génération.

Apple a levé le voile sur une nouvelle version de son iMac 27 pouces. Si le design reste inchangé par rapport à la précédente itération, les composants ont de leur côté subi une série d’améliorations, apprend-on dans un communiqué de presse. À commencer par l’intégration d’un processeur Intel Core de 10e génération : les performances de la puce seraient ainsi 65 % plus rapides, avec des vitesses Turbo Boost atteignant les 4,5 GHz (5 GHz pour la version la plus puissante).

Une caméra bien meilleure

L’ordinateur de bureau d’Apple se dote aussi d’un disque SSD d’une capacité de stockage de 256 Go (également sur la version 21,5 pouces), couplé, selon les besoins, à un SSD de 8 To disponible en option. La mémoire vive de base atteint quant à elle les 8 Go, configurable jusqu’à 128 Go DDR4. Notons également la présence de trois micros, ainsi qu’une caméra de 1080p, contre un capteur de 720p auparavant.

Au chapitre des graphiques, la puce AMD de dernière génération (Radeon Pro 5700 XT) offre des performances jusqu’à 55 % plus rapides, assure la marque. L’iMac de 27 pouces se dote aussi d’un nouvel écran Retina 5K embarquant la technologie True Tone, laquelle ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant de l’utilisateur.

Apple iMac 27 pouces : prix et disponibilité

Une option d’un verre nano‑texturé, qui permet de réduire les reflets sans dégrader la qualité de l’image, est également de mise. La nouvelle puce de sécurité T2 se chargera quant à elle de chiffrer toutes les données stockées sur le SSD en temps réel.

Le prix du produit débute à 2099 euros, contre 2299 euros et 2599 euros pour les versions plus avancées qui embarquent une capacité de stockage supérieure et proposent des performances plus élevées. Il est d’ores et déjà possible de les commander sur la boutique d’Apple.