Les prochains Mac pourraient hériter de la reconnaissance faciale Face ID

Surprise dans le code de macOS Big Sur : le futur système d’exploitation d’Apple ferait référence à l’arrivée de la reconnaissance faciale Face ID sur les futurs Mac, iMac ou MacBook.

Si vous voulez actuellement déverrouiller votre iMac ou Mac, vous devez taper votre mot de passe. Les derniers MacBook Pro avec TouchBar et MacBook Air ont ajouté un lecteur d’empreinte Touch ID avec puce de sécurité T2 en haut à droite du clavier pour s’éviter le mot de passe et l’Apple Watch peut aussi servir de système de déverrouillage si vous configurez la liaison entre les deux appareils. Les alternatives pour éviter de taper son code commencent donc à fleurir côté Apple.

Et la firme de Cupertino ne semble pas vouloir s’en tenir là. 9to5Mac a découvert dans le code de la bêta de macOS Big Sur de quoi laisser supposer que la caméra TrueDepth pourrait prochainement faire son apparition sur les appareils à la pomme. C’est cette même technologie qui permet aujourd’hui aux iPhone et iPad de se déverrouiller via la reconnaissance faciale Face ID.

Un atout pour les prochains MacBook sous Apple Silicon ?

« Nous avons découvert une nouvelle extension sur macOS Big Sur bêta 3 avec du code pour supporter ‘PearlCamera’ », explique 9to5mac. « Vous ne vous en souvenez pas, mais ceci est le nom de code interne qu’Apple utilise pour la caméra TrueDepth et Face ID, qui fut tout d’abord dévoilé par une fuite sur l’iPhone X en 2017. »

Des références à « FaceDetect » et « BioCapture » apparaissent aussi dans les lignes de code de macOS Big Sur. Ce sont les mêmes codes qui sont utilisés sous iOS pour faire référence à la caméra TrueDepth. Apple semble bien préparer l’arrivée de prochains Mac capables de supporter Face ID, car rien ne laisse entendre que cela serait lié à Catalyst, le projet d’Apple pour porter des applications iPad sur macOS et unifier leur développement pour les deux plateformes.

Apple paraît ainsi rajouter une couche de sécurité à ses Mac et apporter surtout une solution à l’iMac. Cela laisse entrevoir de nombreuses améliorations comme logiquement une nouvelle caméra FaceTime pour ces appareils, l’ajout du Neural Engine qui n’est pas inclus dans les processeurs des MacBook, iMac et consorts, car intégré aux puces A conçues par Apple. Le Neural Engine est annoncé sur les futurs processeurs Apple Silicon qui vont remplacer progressivement ceux d’Intel. La caméra TrueDepth et Face ID pourraient donc faire partie de la première salve de MacBook avec Apple Silicon attendus pour la fin d’année et qui doivent pouvoir exécuter les applis iOS sur macOS.