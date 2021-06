WWDC 2021 : dates et programme, tout ce qu’on attend de l’évènement Apple

Comme chaque année, Apple a prévu un évènement dédié aux développeurs en juin : la WWDC 2021. Lors de la keynote d'ouverture, on attend de nombreuses annonces de la part de la marque à la pomme. Retrouvez ici toutes nos prédictions, nos attentes, les dates et le programme de la WWDC 2021 pour tout savoir sur l'évènement.

Le calendrier des géants de la tech est désormais réglé comme du papier à musique. Bien que nous ne sommes jamais à l’abri d’un évènement surprise, l’année est jalonnée à l’avance de conférences et d’annonces au rythme parfaitement cyclique. C’est le cas par exemple de la WWDC — ou WorldWide Developers Conference — d’Apple.

À l’approche de la WWDC 2021, on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur la keynote et les annonces attendues lors de cet évènement.

La WWDC 2021, c’est quoi ?

La WWDC, ou Worldwide Developers Conference, est un évènement organisé par Apple à destination des développeurs. Lors de la conférence d’ouverture, la bande à Tim Cook réalise généralement plusieurs annonces relatives à son écosystème logiciel et présente notamment les futures versions d’iOS, macOS, tvOS, watchOS, etc.

Avec ces mises à jour arrivent généralement de nouvelles fonctionnalités pour l’utilisateur final, mais aussi de nouvelles API que les développeurs vont pouvoir prendre en main pour tirer pleinement partie de ces nouveautés. Apple leur réserve d’ailleurs une conférence et des ateliers pour découvrir en profondeur comment exploiter toute la puissance de ces mises à jour.

On retrouve souvent sur les invitations d’Apple des easter eggs donnant des indices sur le programme des conférences. Pour cette WWDC 2021, on peut lire du code dans le reflet des lunettes d’une développeuse de l’image. Trois codes Unicodes sont affichés : 🍴, 😴 et 💻. Une simple blague signifiant « manger, dormir, coder, recommencer ».

Les dates et le programme de la WWDC 2021

La WWDC 2021 se déroule en plusieurs étapes. Trois d’entre elles sont particulièrement notables, alors notez bien ces dates dans votre calendrier :

La keynote d’ouverture : le 7 juin 2021 à 19 heures, heure française

Le State of Union, la conférence pour les développeurs : le 7 juin 2021 à 23 heures, heure française

Les Apple Design Awards : annonce des gagnants le 10 juin

De leur côté, les développeurs pourront assister à plus de 200 sessions vidéo présentant diverses fonctionnalités, poser des questions aux ingénieurs et aux designers d’Apple et plus encore.

On notera que le décalage de la WWDC 2020 était vraiment exceptionnel, lié aux circonstances sanitaires particulières et potentiellement au développement d’Apple Silicon. Outre cette ombre au tableau, la conférence d’ouverture de la WWDC a lieu la première quinzaine de juin depuis 2007.

Comment suivre la WWDC 2021 en live ?

Vous pourrez suivre la WWDC 2021 sur Frandroid. Nous ferons, comme à notre habitude, un live blog de l’évènement, mais aussi un live vidéo sur notre chaîne Twitch.

La conférence elle-même sera diffusée en direct sur YouTube :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les annonces attendues à la WWDC 2021

Parmi les annonces évidentes de la WWDC 2021, on attend, comme chaque année, une présentation des nouveautés des futures mises à jour des différents OS de la marque, à commencer bien sûr par iOS, iPadOS et macOS, mais aussi watchOS et tvOS.

iOS 15 et iPadOS 15

Les futures grosses mises à jour pour iPhone et iPad devraient être disponibles dès la fin de la conférence en bêta, pour un déploiement complet en septembre. On ne connait pas encore les nouveautés exactes, mais des rumeurs évoquent déjà certaines d’entre elles. Il serait par exemple possible avec iOS 15 et iPadOS 15 de définir davantage d’applications comme applications par défaut (comme iOS 14 a permis de remplacer Mail et Safari), d’interagir avec les widgets ou encore de mieux gérer leurs notifications en fonction de certaines situations.

iMessage pourrait également évoluer pour profiter des déboires de WhatsApp et récupérer un peu plus de parts de marché sur le secteur des messageries privées.

Un dossier complet sur les nouveautés attendues d’iOS 15 arrivera très prochainement sur Frandroid.

macOS 12

Certains prédisent que son nom pourrait être Mammoth, Monterey ou Skyline. Après le passage à macOS 11 (Big Sur) l’année dernière, Apple devrait reprendre sa numérotation de versions majeures et passer à macOS 12 cette année à en croire un morceau de code source aperçu par 9to5mac.

En ce qui concerne les nouveautés en revanche, il faudra attendre le 7 juin pour en apprendre davantage. Malgré le changement de numéro, il ne faudrait toutefois pas s’attendre à une mise à jour aussi conséquente que pour Big Sur selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman.

watchOS 8 et tvOS 15

Les Apple Watch et Apple TV devraient également avoir droit à leur mise à jour logicielle. La montre connectée d’Apple devrait se concentrer toujours plus sur la santé tandis que le boitier TV devrait s’orienter vers le gaming. Peu d’informations concernant ces deux points ont été révélées pour le moment.

De nouveaux produits ?

Traditionnellement, la WWDC est une conférence entièrement dédiée au logiciel, mais Apple a déjà profité à plusieurs reprises de cet évènement pour révéler également de nouveaux appareils, ne serait-ce que succinctement. L’année dernière, sans présenter de nouveaux produits, Apple a dévoilé son architecture M1 pour MacBook.

Apple M1X, MacBook et Mac mini

Cette année, certains espèrent voir une évolution de cette puce et un nom est déjà évoqué : M1X. Plusieurs ordinateurs sont évoqués, comme un nouveau Mac mini, mais aussi de nouveaux MacBook Pro, MacBook Air et même iMac. Le plus attendu est certainement le MacBook Pro 16″ (ou 15″) qui n’a pas encore été renouvelé avec une puce Apple Silicon.

Apple Glass

Cela fait des années que l’on entend parler des lunettes de réalité mixte Apple Glass, sans qu’elles ne soient jamais officialisées. Comme pour l’architecture Apple Silicon, un tel produit ne peut pas être lancé sans le support des développeurs qui devront préparer de nombreux usages avant la commercialisation des lunettes en elles-mêmes. Il ne serait donc pas étonnant que la première annonce soit faite lors d’une WWDC pour présenter les premières possibilités d’un tel appareil.

AirPods 3

Leur annonce à la WWDC 2021 est très peu probable, mais les rumeurs insistantes à leur sujet ces derniers temps laissent penser que leur lancement est imminent. On imagine cependant qu’Apple opterait plutôt pour une annonce plus traditionnelle, par voie de communiqué de presse.

Toujours plus de services

Depuis plusieurs années, Apple a réduit sa dépendance aux produits et réalise une grande partie de son chiffre d’affaires grâce aux services. On peut citer Apple News+, Apple TV+, Apple Fitness+, et bien d’autres encore.

On s’attend à ce qu’Apple étoffe sa galaxie de services prochainement, avec notamment l’arrivée de podcasts payants. Peut-être aura-t-on droit à d’autres surprises également.

Les apps nommées pour l’Apple Design Awards

Le 10 juin, Apple délivrera ses prix désignant les applications les mieux conçues. Voici la liste des applications nommées pour chaque catégorie.

Inclusivité :

1Password

A Monster’s Expedition

Alba

HoloVista

Me : A Kid’s Diary by Tinybop

Voice Dream Reader

Plaisir et amusement :

Little Orpheus

Pok Pok Playroom

Poolside FM

RakugakiAR

South of the Circle

Wonderbox

Interaction :

Bird Alone

CARROT Weather

Craft

Nova

Sp!ng

Wonderbox

Impact Social :

Alba

Attentat 1942

Be My Eyes

Brief

If Found…

Klima

Visuels et graphiques :

Beyond a Steel Sky

Genshin Impact

Little Orpheus

Loóna

Mission to Mars AR

(Not Boring) Weather

Innovation :