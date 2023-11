L’Apple Watch a failli être compatible avec Android, mais Apple en a décidé autrement

Apple avait bien lancé un projet pour rendre les Apple Watch et son application Santé compatible avec les smartphones Android, mais a finalement décidé de l'abandonner

C’est une longue enquête qu’a publiée l’agence Bloomberg le 1er novembre à propos de l’histoire de l’Apple Watch. L’occasion pour les journalistes Mark Gurman et Drake Benett de revenir sur les projets d’Apple autour de sa montre connectée, mais également sur sa compatibilité forcée avec les iPhone.

En effet, depuis la toute première Apple Watch, sortie en 2014, Apple limite l’utilisation de ses montres connectées aux seuls possesseurs d’iPhone. Impossible d’appairer la montre avec un smartphone Android. Néanmoins, l’enquête de Bloomberg révèle qu’Apple a évoqué l’idée de pousser une compatibilité plus générale de sa smartwatch… y compris avec les smartphones Android.

Selon les informations de l’agence Bloomberg, le projet était connu en interne, chez Apple, sous le nom de « Project Fennel ». L’idée derrière ce projet était alors de permettre une compatibilité de l’Apple Watch et de l’application santé d’Apple avec les smartphones Android. Une manière d’étendre la popularité potentielle des montres du constructeur à davantage d’utilisateurs. Néanmoins, d’après Bloomberg, le projet aurait finalement été abandonné juste avant d’aboutir, alors que tout était prêt pour l’annoncer en grande pompe.

Un projet abandonné au profit de l’iPhone

En cause, des « considérations économiques » pour Apple, qui aurait finalement décidé de réserver les Apple Watch à ses iPhone. Il faut dire que les montres d’Apple sont les plus vendues dans le monde et qu’elles peuvent représenter un argument important pour pousser les gens à acheter un iPhone plutôt qu’un smartphone Android. En continuant à limiter les Apple Watch à ses seuls smartphones, Apple a ainsi maintenu cet argument de vente en faveur des iPhone :

Le travail était quasiment terminé que le Project Fennel a été annulé, en raison parce que l’Apple Watch est un moteur pour les ventes d’iPhone. « En abandonnant la montre à Android, vous auriez dilué la valeur de la montre pour les iPhone », indique une personne ayant connaissance de la décision.

On ignore cependant à quelle période ce projet a été mené et s’il pourrait un jour revoir la lumière du jour.

Depuis deux ans, Google a repris le même système que Google en limitant les montres sous Wear OS 3 et Wear OS 4 aux seuls smartphones dotés d’Android. Il est désormais impossible d’utiliser une montre dotée du système de Google avec un iPhone. Qu’il s’agisse de la Samsung Galaxy Watch 6, de la Google Pixel Watch 2 ou de la Xiaomi Watch 2 Pro, toutes sont compatibles uniquement avec les smartphones Android.