Apple Watch et iPhone : chez Apple, des choses se mettent déjà en place pour 2024

Pas de repos pour les rumeurs. À peine les iPhone 15 Pro et Apple Watch Series 9 lancés, que les premières informations préliminaires concernant leurs remplaçants respectifs viennent à nous. On découvre ainsi (quelques) détails sur le millésime 2024 de ces deux produits.

Sans surprise aucune, Apple a de la suite dans les idées concernant ses prochains iPhone et ses futures Apple Watch. Moins d’une semaine après la présentation des nouveaux iPhone 15 Pro et des dernières Apple Watch Series 9, nos pourvoyeurs habituels d’informations se remettent en marche. On apprend ainsi de Mark Gurman journaliste de Bloomberg spécialisé sur la marque à la pomme, qu’Apple préparerait un « rafraîchissement » matériel plus conséquent sur sa prochaine génération d’appareils, attendue l’année prochaine. Cette information pourrait répondre aux critiques dénonçant les nouveautés, trop modestes pour certains, observées sur les produits annoncés le 12 septembre dernier.

En premier lieu, Mark Gurman laisse entendre qu’Apple miserait en 2024 sur des iPhone 16 Pro plus grands que les 15 Pro actuels. Le journaliste de Bloomberg, souvent très au fait des projets du géant de Cupertino, évoque une diagonale d’écran légèrement plus généreuse pour les futurs modèles Pro et Pro Max, mais sans toutefois préciser la taille exacte de ces nouveaux écrans.

Des iPhone 16 Pro plus grands… et une Apple Watch Series 10 redessinée ?

On obtient un peu plus de détails en se référant à des informations partagées ultérieurement par Ross Young (analyste spécialisé dans les questions d’affichage, souvent bien informé lui aussi) qui évoquait pour sa part un iPhone 16 Pro de 6,27 pouces, et un iPhone 16 Pro Max de 6,86 pouces. Pour comparaison, l’iPhone 15 Pro se limite à 6,1 pouces, contre 6,7 pouces pour son grand frère. L’accroissement des diagonales resterait donc bel et bien léger.

Selon Mark Gurman, Apple travaillerait en parallèle sur une Apple Watch Series X (ou Series 10, la nomenclature n’étant pas confirmée) profitant pour sa part d’un design assez nettement remanié. Pour marquer les 10 ans de sa montre connectée, Apple y ajouterait par ailleurs de nouvelles fonctions de santé, comme le contrôle de la tension artérielle. Toujours en 2024, l’iPad Pro serait lui aussi transfiguré pour la première fois depuis 2018, tandis que les MacBook adopteraient progressivement une nouvelle puce : la fameuse Apple M3.

Pour rappel, l’année prochaine, marquera enfin l’arrivée d’Apple sur le secteur de la réalité mixte, avec la commercialisation début 2024 de l’Apple Vision Pro. On estime par ailleurs qu’au cours de cette même année, la firme à la pomme se lancera en outre sur le marché de l’IA générative pour tenter de rivaliser avec OpenAI sur ce terrain, mais aussi avec ses rivaux habituels : Google et Microsoft, déjà bien positionnés en la matière.