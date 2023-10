Apple Vision Pro : même pas lancé, il aurait déjà besoin d’une version remaniée

Vous voulez acheter l'Apple Vision Pro dès sa sortie ? Méfiez-vous, le casque pourrait ne pas encore être proposé dans sa version optimale en termes de confort. D'après des informations partagées par Mark Gurman, Apple serait d'ailleurs déjà en train de repenser certains éléments de son design pour le rendre plus agréable à porter.

3500 dollars… pour un casque VR que vous n’aurez peut-être pas envie de porter sur de longues périodes. C’est ce que l’on retient d’un article de DigitalTrends, qui rapporte qu’Apple réfléchirait déjà à lancer une nouvelle mouture de son Vision Pro. Cette dernière n’aurait pas pour objectif d’apporter de véritables nouveautés, mais plutôt d’améliorer le confort, en réduisant notamment le poids de l’accessoire, et en proposant une solution plus pratique aux porteurs de lunettes de vue.

Ces informations émanent de Mark Gurman, qui souligne notamment que le Vision Pro aurait « provoqué des douleurs cervicales lors d’essais en raison de sa taille et de son poids ». Il faut dire que d’après les premiers tests, le casque pèserait un peu moins de 500 grammes à lui seul.

Apple à la manœuvre… pour améliorer un casque pas encore lancé

« Le travail sur le prochain Vision Pro n’en est encore qu’à ses débuts, mais [Apple] espère rendre l’appareil plus léger et au moins légèrement plus petit », explique le journaliste de Bloomberg. « Les tests ont en effet montré que l’appareil peut sembler trop lourd pour certains utilisateurs, même sur de courtes périodes », poursuit-il.

En l’état, la firme travaillerait donc à optimiser le design d’une future version, mais aussi à modifier les sangles d’attache du Vision Pro original, attendu en début d’année prochaine. On apprend notamment que l’ajout d’une sangle de maintien passant au-dessus du crâne pourrait devenir la norme pour mieux répartir le poids total du casque sur la tête.

On apprend en outre qu’Apple chercherait à faciliter l’utilisation de son casque aux personnes portant des lunettes. Une piste d’amélioration particulièrement importante puisque l’Apple Vision Pro original n’offre pas suffisamment d’espace pour autoriser le port de lunettes de vue. À la place, Apple s’est associé avec Zeiss pour la création de lentilles (sous prescription médicale) pouvant s’aimanter à l’intérieur du casque.

Pour la première version remaniée du Vision Pro, Apple réfléchirait toutefois à une autre solution consistant cette fois à livrer des Vision Pro, sur mesure, avec des lentilles de prescription préinstallées. Une solution loin d’être facile à mettre en place, et qui comporterait par ailleurs deux inconvénients majeurs : l’impossibilité d’ajuster ou de changer la correction de ces lentilles (difficile donc de s’adapter à une vue qui change), et la quasi-impossibilité de revendre l’appareil, ou simplement de le prêter… puisqu’il aura été fabriqué spécialement pour s’adapter à la vue du premier utilisateur.