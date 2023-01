Apple AirPods Lite : la marque travaillerait sur des écouteurs à petit prix

Le règne des écouteurs Xiaomi, Realme et Nothing serait dans le viseur d'Apple. La firme voudrait proposer des AirPods à un prix plus accessibles.

Avec ses AirPods, Apple a largement popularisé le concept des écouteurs sans fil au point de voir toutes les marques de la tech sortir leur propre paire. Depuis, la firme a amélioré son concept sans changer son placement tarifaire, et a même plutôt construit du haut de gamme avec les AirPods Pro et le casque AirPods Max.

D’après l’analyste Jeff Pu relayé par 9To5Mac, Apple aimerait désormais tirer le prix de ses écouteurs vers le bas, des « AirPods Lite ».

Concurrencer Realme et Nothing ?

Il faut dire que le marché propose désormais d’excellentes paires d’écouteurs sous la barre des 100 euros chez Realme, Huawei, Nothing ou même Sony. À titre de comparaison, les AirPods 2 toujours au catalogue d’Apple débutent à 159 euros.

On peut imaginer qu’Apple appliquerait la même stratégie qu’avec l’iPad ou les produits « SE » en reprenant un ancien design et en minimisant les coûts de production pour jouer sur le volume.

L’analyste ne promet pas un lancement pour 2023, mais plutôt pour les années à venir. Cette nouvelle paire d’écouteurs sera peut-être dévoilée en même temps que les AirPods 4, comme la nouvelle Watch SE a été lancé en même temps que l’Apple Watch Series 8 pour clarifier la gamme.

