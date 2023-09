Ces 6 produits Apple qui ne sont pas encore passés à l’USB-C

L'un des changements les plus importants apportés par les iPhone 15, c'est le passage à l'USB-C. Fini le Lightning pour les smartphones d'Apple, mais aussi pour les AirPods Pro. Si la marque n'a pas eu le choix, il reste encore quelques produits qui n'y sont pas passés.

Changement de connectique chez Apple avec l’arrivée des iPhone 15. Alors que le reste de l’industrie s’accorde à intégrer de l’USB-C partout, Apple résistait encore et toujours avec son Lightning. L’opportunité de pouvoir grappiller beaucoup d’argent sur les câbles et autres accessoires se connectant en filaire aux iPhone. Il aura fallu rien de moins qu’une législation européenne pour faire flancher Apple : à partir de 2025, tous les produits électroniques commercialisés (ou presque) devront comporter un port de charge en USB-C. Ce qui ne laisse plus qu’un an et quelques mois à Apple pour convertir plusieurs de ses produits qui sont toujours en Lightning.

Est-ce que le prochain iPhone SE passera en USB-C ?

Les rumeurs sont là depuis plusieurs mois : Apple travaillerait, sans grande surprise, sur une nouvelle version de l’iPhone SE. Changement important : il reprendrait le design de l’iPhone XR, ce qui mettrait fin aux bordures en haut et en bas et ferait disparaître Touch ID au profit de Face ID. Si l’on pensait qu’il sortirait en 2024, deux analystes pensent qu’Apple réserverait ce futur iPhone SE pour 2025.

Ce qui veut dire que le fabricant n’aurait plus le choix : pour le sortir en Europe, il faudra lui intégrer un port USB-C. S’il sort en 2024, Apple serait dans son droit de conserver le Lightning, mais on peut penser qu’il ferait tout de même le choix de l’USB-C. C’est ce que la marque a fait avec les iPhone 15, alors même qu’elle n’y était pas légalement contrainte.

Les AirPods « tout court » y passeront forcément

Apple a profité de sa keynote pour mettre à jour ses AirPods Pro 2. Plus de port Lightning : ils sont passés à l’USB-C. Une autre paire devrait y passer en toute logique : les AirPods 4. On peut penser qu’ils arriveront en 2024, ou en 2025, puisque les AirPods 3 sont sortis en 2021, ce qui commence à dater.

S’ils sortent l’année prochaine, Apple serait là encore dans son droit en conservant le port Lightning. Mais là encore, cela paraît peu probable, à cause des iPhone 15 qui ont fait la transition.

Le AirPods Max dans une prochaine version aussi ?

C’était le premier casque d’Apple, arrivée dans les commerces fin 2020 : le AirPods Max. Pas d’USB-C pour ce casque sans-fil, mais du Lightning. On ne sait pas quand est-ce que le « AirPods Max 2 » sortira, s’il sort un jour. Mais force est de constater que les probabilités qu’il passe à l’USB-C sont grandes.

Les accessoires Mac

Au final, il y a un certain nombre de produits déjà en USB-C chez Apple : les MacBook peuvent être rechargés via cette connectique, les Studio Display fonctionnent avec et les iPad sont désormais tous en USB-C. Ne reste qu’une gamme qui est toujours bloquée en Lightning : les accessoires Mac.

Magic Mouse : USB-C ou Lightning, on demande surtout à Apple de changer l’emplacement du port

La Magic Mouse se recharge depuis plusiuers années… en Lightning. Elle est pourtant livrée avec un câble Lightning vers USB-C. Passer à l’USB-C de manière définitive serait évidemment louable. Plus besoin de vérifier si on prend le bon bout du câble pour brancher la souris.

Cependant, ce n’est pas ce qu’on attend le plus sur cette souris. Ce que demandent tous les fans de la marque (et de la souris), c’est de changer l’emplacement du port de charge. Actuellement, il est situé… sous la souris. Ce qui rend impossible l’utilisation de la Magic Mouse tout en la rechargeant.

Magic Keyboard : toujours en Lightning lui aussi

De même pour le Magic Keyboard : toujours en Lightning depuis des années. Lui aussi a droit à un câble USB-C vers Lightning actuellement. Logiquement, si Apple passe l’un des accessoires Mac en USB-C, ce sera le cas de tous.

On peut supposer que le passage de l’iMac à la puce Apple M2 serait le moment idéal pour basculer les périphériques Magic Mouse et Magic Keyboard vers l’USB-C.

Magic Trackpad : il devrait suivre

Moins connu, le Magic Trackpad est en fait un pavé tactile, le même qu’on trouve sur un ordinateur portable, mais déporté. Il peut être utilisé avec un clavier, comme le Magic Keyboard. C’est aussi un accessoire Mac qui se recharge en Lightning.

