Les prochains AirPods Max ne seraient pas pour tout de suite

Acheter le produit de la gamme actuelle ou attendre le prochain ? La question se pose régulièrement quand on est amateur de produits tech. Avec des AirPods Max qui fêteront cette année leurs trois ans, il y a de quoi se tater.

D’autant qu’Apple étant lancé dans une grande transition vers l’USB-C, il y a fort à partir que la prochaine génération en soi dotée. Une bonne raison d’attendre un peu, surtout sur un casque à 629 euros.

L’audio attendrait

Sauf que voilà, d’après le souvent bien informé Ming-Chi Kuo, le prochain grand renouvellement des gammes audio chez Apple ne serait pas pour tout de suite. Après la sortie toute récente d’un HomePod 2e génération, la firme de Cupertino attendrait fin 2024, voire début 2025 pour lancer de nouveaux produits dans cet univers.

Cela comprendrait des AirPods Max 2 donc, mais aussi un HomePod mini 2 et des AirPods Lite.

La sortie d’un second HomePod mini 2 peut paraître étonnante. En effet, la première génération avait rendu de facto moins intéressant le HomePod 1. Avec la sortie des HomePod 2, il est étonnant de constater qu’Apple prendrait le même risque.

Les AirPods Lite quant à eux porterait bien leur nom. Il s’agirait d’AirPods d’entrée de gamme capable de rivaliser avec des très bons écouteurs sans fil d’entrée et milieu de gamme comme les Nothing ear (1) ou les Realme Buds Air 3. Pour rappel, les AirPods 2 se négocient aujourd’hui à 159 euros, on peut donc attendre des AirPods Lite plus proche des 100 euros.

