Avec son nouveau Mac Pro, Apple ne veut plus que vous branchiez de carte graphique

Il regorge d'emplacements PCI-E mais le nouveau Mac Pro ne permettra pas pour autant qu'on y connecte une carte graphique. Ceux qui avaient dans l'idée d'y installer, par exemple, une Radeon Pro... devront tout simplement aller voir ailleurs.

Annoncé en début de conférence WWDC 2023, le nouveau Mac Pro a été un peu éclipsé par la présentation en grande pompe du casque de réalité augmentée Apple Vision Pro. Et pourtant, l’engin est transfiguré. Sans rien modifier à son design, le Mac Pro change en effet radicalement, à l’intérieur, avec l’adoption d’une puce M2 Ultra venant remplacer les processeurs Intel Xeon dont il devait toujours se contenter. Cette mise à niveau matérielle, attendue de longue date, achève par ailleurs la transition de l’ensemble des Mac vers les puces Apple Silicon… Une bonne nouvelle donc, mais qui s’accompagne toutefois d’une limitation frustrante par rapport aux anciens modèles.

Apple Insider nous confirme en effet une crainte que nous avions lors de la présentation de ce Mac Pro M2 Ultra : en dépit de ses sept ports PCI Express, l’appareil ne supporte plus l’ajout de cartes graphiques, comme les Radeon Pro d’AMD, pourtant proposées en option il y a quelques jours encore sur l’ancien modèle.

La puce M2 Ultra devra se suffire à elle seule

Il faut dire qu’Apple peut se retrancher derrière un argument assez simple : la puce M2 Ultra se suffit à elle seule sur le plan graphique. Et il est vrai que sur le papier, elle assure. Apple explique ainsi que les utilisateurs de Mac Pro M2 Ultra devraient constater des performances 3 fois suppérieures à celles des anciens modèles Intel / Radeon en simulation 3D. La puce M2 Ultra offre par ailleurs suffisamment de puissance graphique pour permettre aux ingénieurs vidéo de gérer jusqu’à 24 flux 4K distincts, tout en les encodant en ProRes en temps réel s’ils utilisent six cartes d’E/S vidéo.

Fort de ces arguments, Apple a visiblement estimé que le recours à des cartes graphiques dédiées était devenu superflu. Reste à savoir si tous les professionnels utilisateurs du Mac Pro seront du même avis. Pour rappel, la nouvelle cuvée de l’appareil intègre une puce M2 Ultra regroupant une partie CPU de 24 coeurs, jusqu’à 76 coeurs GPU et un Neural Engine 32 coeurs. Un APU massif auquel peuvent s’adjoindre jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée et un maximum de 8 To de SSD.

Les ports PCI-E du nouveau Mac Pro sont quant à eux limités au standard 4.0… et non 5.0, ce qui est probablement liée aux limites d’allocation de canaux de la puce M2. Et à défaut de pouvoir accueillir une carte graphique dédiée, ces derniers sont censés offrir jusqu’à deux fois plus de bande-passante selon Apple.

