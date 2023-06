MacBook Air 15 2023 : Apple annonce le PC portable 15 pouces le plus fin du marché

À l'occasion de la WWDC 2023, Apple a présenté son nouveau MacBook Air 15 pouces doté d'une puce Apple M2.

Comme prévu, Apple a organisé, ce lundi 5 avril, sa conférence WWDC 2023. L’occasion pour le constructeur américain de dévoiler plusieurs nouveautés, à commencer par un nouvel ordinateur portable, le MacBook Air 15 pouces.

Si la gamme MacBook Air est surtout prisée pour sa compacité et la légèreté des laptops, Apple n’a pas hésité pour autant à dévoiler un PC compact, mais avec une diagonale d’affichage bien plus importante.

Le nouveau MacBook Air 15 pouces est ainsi doté d’un écran de 15,3 pouces de diagonale capable de monter jusqu’à une luminosité de 500 cd/m² et avec une définition « retina ». Le MacBook Air 15 pouces est également doté d’une puce Apple M2 de dernière génération avec jusqu’à 24 Go de mémoire RAM et 2 To de stockage. Du côté de la batterie, Apple indique que son PC portable sera capable de fonctionner avec jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Un PC portable particulièrement fin

Du côté de l’ergonomie, on notera un design particulièrement fin, avec une épaisseur de 11,5 mm, de quoi en faire le laptop 15 pouces le plus fin du marché. Notons également la présence de six haut-parleurs, d’une webcam 1080p et d’une conception sans ventilateur pour le rendre particulièrement silencieux.

Le MacBook Air 15 pouces sera disponible au prix de 1299 dollars aux États-Unis. Le prix français n’a pas encore été annoncé. On retrouvera également quatre coloris : bleu, doré, argenté et noir. Le PC est disponible en précommande dès aujourd’hui avec des livraisons prévues dès la semaine prochaine.

