L’Apple MacBook Air M2 en 15 pouces est son prix le plus bas sur Amazon

Il y a quelques mois, Apple commercialisait une version de 15 pouces de son dernier MacBook Air M2, un produit attendu par les aficionados de la marque à la pomme qui apporte quelques améliorations mais aussi ses défauts, à commencer par un prix exorbitant. Il lui arrive toutefois d'être en promotion de temps en temps et c'est le cas aujourd'hui sur Amazon où ce laptop ultra-premium est disponible à 1 409 euros au lieu de 1 599 euros.

Jusqu’à récemment, le MacBook Air M2 n’était disponible qu’en une version de 13 pouces, ce qui n’est pas du goût de tout le monde niveau confort. Avec cette déclinaison de 15 pouces, la firme de Cupertino indique sortir un produit que ses clients ont demandé à un prix qu’ils sont prêts à payer. Il n’empêche que 1 599 euros, ça fait mal, même pour les personnes avec un bon revenu. En ce moment, le MacBook Air M2 de 15 pouces voit son prix chuter de 190 euros sur Amazon, c’est toujours ça de pris.

L’Apple MacBook Air 15 M2 2023 en bref

Un grand confort d’affichage

La puissance de la puce M2

Des finitions exemplaires et de meilleurs haut-parleurs

Une belle autonomie

Au lieu de 1 599 euros habituellement, l’Apple MacBook Air 15 M2 2023 est maintenant disponible en promotion à 1 409 euros chez Amazon.

Ce qui change sur ce MacBook Air de 2023

La première amélioration apportée par ce MacBook Air M2, c’est la taille de son écran qui est désormais de 15,3 pouces qui fait profiter d’un gain immédiat de confort d’utilisation sans sacrifier son côté ultraportable. On peut en revanche être déçu que cet écran ne se soit toujours pas séparé de son encoche et qu’il use toujours du LCD. Malgré une excellente qualité d’affichage avec sa haute résolution, cela ne vaut pas l’éclat d’un écran mini-LED ou OLED.

Au programme des nouveautés, nous avons également une meilleure batterie pour compenser l’affichage d’un écran de 15,6 pouces et qui atteint une autonomie de 14 heures 30. La puce M2 est également légèrement meilleure sur cette déclinaison mais Apple a surtout ici revu les haut-parleurs. On en retrouve un total de six, quatre sous l’écran et un de chaque côté du clavier. La qualité du son au rendez-vous au point qu’il est plaisant d’écouter une musique ou une série sans avoir à brancher les écouteurs.

Un MacBook encore et toujours impeccable

Une fois de plus, Apple nous propose un ultrabook avec d’excellentes finitions, robuste, ultraportable mais aussi aux performances qui font honneur à la marque à la pomme. Avec sa puce Apple M2, le MacBook Air 15 ne rechigne pas à la tâche, même lorsque celle-ci exige davantage de calculs complexes comme sur un montage en 4K, pour de la retouche photo ou lancer un logiciel plus lourd que les autres. Toutefois, cet ultrabook, malgré sa puissance, n’est toujours pas taillé pour le gaming.

Si l’Apple MacBook Air 15 M2 paraît bien sous tous rapports et est adapté à quasiment toutes les tâches, il n’est pas sans défauts et certains peuvent faire grincer des dents sur un ultrabook à plus de 1 500 euros. Nous avons déjà mentionné l’écran « que LCD » et la présence persistante de l’encoche. Ajoutons également une connectique pauvre pour un laptop de 15 pouces, nous n’avons que deux ports USB-C et un port jack 3.5 mm. Enfin, ce MacBook est compatible avec le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6, mais il fait l’impasse sur le Wi-Fi 6E.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Air 15 M2 2023.

Afin de comparer l’Apple MacBook Air 15 M2 2023 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ultrabooks du moment.

