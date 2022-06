Apple M2 : un benchmark et des performances impressionnantes qui font de l’ombre à Intel

La toute nouvelle puce Apple M2 qui équipera à court terme les futurs MacBook Air et MacBook Pro vient de se faire flasher sur le benchmark Geekbench. Les performances sont meilleures qu'annoncées et on connaît enfin sa fréquence de fonctionnement !

Lors de la WWDC au début du mois de juin 2022, Apple dévoilait son SoC M2, successeur du M1. On en avait alors profité pour réaliser un versus avec ses prédécesseurs grâce aux performances annoncées par Apple. Mais il nous manquait quelques informations, à savoir la fréquence de fonctionnement du processeur et les performances sur un et plusieurs cœurs. C’est de l’histoire ancienne puisque l’Apple M2 vient d’être aperçu sur Geekbench 5, le célèbre outil de test des performances.

Le test, réalisé le 15 juin, donne un score en single-core (avec un seul cœur processeur activé) de 1 919 points contre 8 928 points en multi-core (avec les huit cœurs activés). Si l’on compare avec l’Apple M1, c’est respectivement 11,6 % et 19,5 % de performances supplémentaires. Apple avait indiqué 18 % (sûrement en multi-core), on est donc légèrement au-dessus.

Une fréquence de 3,49 GHz, en hausse de 9 %

Geekbench donne également un petit détail intéressant sur l’Apple M2. Le processeur serait en effet cadencé à une fréquence maximale de 3,49 GHz, à comparer aux 3,2 GHz de l’Apple M1. Et c’est justement cette information qui manquait lors de l’annonce d’Apple, afin d’essayer de savoir d’où provenait le gain en performances sur la partie processeur. La quantité de mémoire cache et la bande passante mémoire sont plus élevées sur l’Apple M2, mais comme on peut le voir, c’est surtout la hausse de fréquence (9 %) qui est responsable de la majeure partie des gains sur un cœur. En multicœur, la mémoire cache et la bande passante permettent d’augmenter encore un peu plus les performances.

Finalement, l’optimisation logicielle et l’utilisation de nouveaux cœurs (si cela est confirmé) aurait une incidence très légère sur la hausse des performances. Cela ne serait pas si étrange, puisque l’Apple M2 utilise la même finesse de gravure que l’Apple M1 (avec toutefois un nouveau procédé, toujours chez TSMC), ce qui empêche donc la marque à la pomme de proposer un gain en performances énorme sans hausse de la consommation.

Une puce aussi puissante qu’un CPU Intel

Le score sous Geekbench du nouveau Apple M2 est vraiment impressionnant puisqu’en single-core, il se place dans le top 3 des résultats Geekbench, derrière les Intel Core i9-12900K et Core i9-12900KF. En multicore, il est encore loin (le Core i9-12900K s’approche de 20 000 points), mais c’est sans compter sur une consommation près de 10 fois supérieure pour la puce d’Intel et une fréquence avoisinant les 5 GHz ! Mais c’est sans compter sur Qualcomm avec son Hamoa qui compte venir chasser sur les terres d’Apple en 2023.

Pour rappel, l’Apple M2 équipera les nouveaux MacBook Air que nous avons pu prendre en main à Cupertino, et MacBook Pro avant de sûrement se retrouver dans les autres appareils de la marque.

