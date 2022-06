Snapdragon Hamoa : l’ARM de Qualcomm pour surpasser l’Apple M2

Apple a réanimé le marché du processeur avec l'arrivée des puces M1 puis M2. Qualcomm compte bien ne passer la couronne à Cupertino et prépare un Snapdragon surpuissant.

Qualcomm propose des puces ARM pour les PC sous Windows depuis de longues années maintenant, et pourtant c’est seulement depuis 2020 que le monde a découvert tout le potentiel d’une puce ARM pour PC avec l’annonce de l’Apple M1 et du MacBook Air M1. En seulement deux ans, Apple est devenu l’objectif à atteindre pour tous les fabricants de processeurs, tant sur le niveau de performance que sur la consommation maitrisée.

Avec la puce M1, Apple est parvenu à fabriquer un PC portable répondant aux besoins en performance de la grande majorité des utilisateurs, avec une bonne autonomie et sans aucun bruit. Forcément, cela laisse rêveur. Qualcomm compte bien répondre à cette avance et veut muscler son jeu. Tout repose sur le nom de code Hamoa.

Interrogé par Cnet

, le patron de Qualcomm Cristiano Amon n’y va pas par quatre chemins : « notre objectif est d’être le leader en matière de performances sur PC au niveau du CPU, point final ». Dans cette phrase, il inclut Apple, mais aussi Intel et AMD comme ses concurrents. Pour atteindre cet objectif, Qualcomm a fait l’acquisition de Nuvia, qui doit l’aider à créer l’architecture de ses futurs processeurs pour PC. Parmi les recrutements de Nuvia, il y a justement l’ancien chef des SoC d’Apple, mais aussi des vétérans de Google ou d’ARM.

Aujourd’hui, les Snapdragon commercialisés pour les PC sont issus des puces pour smartphones et tablette. Avec Nuvia, Qualcomm aimerait penser des puces entièrement conçues pour le niveau de performances attendu sur PC.

L’analyste Ming-Chi Kuo, souvent cité pour ses connaissances sur les chaînes d’approvisionnement d’Apple, a partagé des indications sur les plans de Qualcomm.

The code name of Qualcomm's first chip to compete with Apple Silicon is Hamoa, which is made by 4nm (vs. M2's N5P/5nm) and going to mass production in 3Q23. Before challenging Apple, Qualcomm must convince PC brands to use its chip instead of x86 chips.https://t.co/lNoOWIIyOu

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 8, 2022