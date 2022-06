MacBook Pro 13 M2 : Apple donnera le coup d’envoi aux précommandes ce 17 juin

Apple nous fait savoir que son nouveau MacBook Pro de 13 pouces, motorisé par la nouvelle puce M2, sera disponible en précommande ce vendredi.

Annoncé en même temps que le nouveau MacBook Air lors de la keynote tenue par Apple en ouverture de la WWDC 2022, le MacBook Pro de 13 pouces sous processeur Apple M2 fait à nouveau parler de lui. Par l’intermédiaire d’un communiqué, Apple nous fait savoir que la nouvelle mouture de son ultraportable sera disponible en précommandes à compter de ce vendredi 17 juin, à 14 heures en France. Les livraisons, quant à elles, seront effectives mondialement une semaine plus tard, le 24 juin.

En d’autres termes, d’ici une grosse semaine, Apple mettra à disposition du grand public la puissance de sa nouvelle puce M2. Pour rappel, ce nouveau processeur arrivera quelques semaines plus tard sur le MacBook Air redessiné, annoncé le 6 juin dernier. Lui aussi pourra compter sur 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU dans sa version haut de gamme… mais il se contentera vraisemblablement d’une autonomie plus limitée que celle du nouveau MacBook Pro 13.

MacBook Pro 13 « M2 » 2022 : un Mac qu’on connaît par cœur !

Pour son MacBook Pro 13 M2, Apple parle en effet d’une autonomie pouvant atteindre le cap des 20 heures en lecture vidéo, et tutoyer les 17 heures en navigation web, grâce à une batterie de 58,2 Wh. Équipé d’une batterie un peu plus petite (52,6 Wh), le nouveau MacBook Air se restreint pour sa part, et toujours selon Apple, à un maximum de 18 heures en lecture vidéo, contre 15 heures « seulement » en navigation web. Dans les deux cas, l’autonomie s’annonce plutôt flatteuse au regard de ce que la concurrence propose sur les formats 13 / 14 pouces. Mais il nous faudra bien évidemment confirmer cela en test.

En dehors de son nouveau processeur et d’une autonomie en progrès, le MacBook Pro 13 M2 reste rigoureusement identique au précédent modèle sous processeur M1. On y retrouve le même châssis, le même clavier « Magic Keyboard », la même webcam 720p, la même TouchBar (qui subsiste encore sur ce modèle) ou encore le même écran Retina de 13,3 pouces (2560 par 1600 pixels, 100 % DCI-P3 et 500 nits). L’appareil pourra s’appuyer sur 8 à 24 Go de mémoire unifié et sur 256 Go à 2 To de SSD. Sa connectique se limite enfin à 2 ports USB-C Thunderbolt 4 et une prise casque Jack 3,5 mm.

Prix de départ ? 1599 euros pour le modèle de base, équipé de 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, contre 2979 euros si vous souhaitez la meilleure configuration possible. Une somme conséquente, pour une machine qui, dans l’absolu, évolue peu en dehors de son nouveau processeur.

