Ils améliorent l’Apple MacBook Air M2 en modifiant un élément clé

Le MacBook Air, depuis son passage aux puces Apple Silicon M1 et M2, présente une particularité notable : il est sans ventilateur, ne disposant d’aucun système de refroidissement actif. Cela signifie qu’il ne produit aucun bruit de ventilation. Toutefois, l’absence de système de refroidissement actif complique l’évacuation de la chaleur, entraînant une baisse de performances sous de fortes et longues charges.

Dans ce contexte, The Verge a eu l’opportunité de découvrir l’initiative de Flore Systems, une startup dotée d’un financement de 116 millions de dollars qui vise à créer un système de refroidissement plus efficace pour le MacBook Air, en particulier un modèle appelé Airjet Mini pour le MacBook Air 15. Ce système n’utilise pas un ventilateur traditionnel, mais repose sur un élément piézoélectrique. Les plaques piézoélectriques de l’Airjet Mini vibrent rapidement pour aspirer l’air froid et le diriger vers le SoC (System on Chip) pour le refroidir, évacuant ensuite l’air chaud du portable. Ce système est encore au stade de prototype et sa fonctionnalité exacte reste secrète.

Surprise, de meilleures performances

La première utilisation du plus grand modèle Airjet a été faite dans le Zotac Zbox PI430AJ. L’avantage de cette technologie réside dans son faible volume.

The Verge explique qu’il était difficile de détecter le bruit du ventilateur, même sous de fortes charges, comme lors d’un test avec Cinebench R23. Sur le MacBook Air équipé de cette technologie, trois modules distincts sont installés sur la carte mère, accompagnés d’un grand dissipateur thermique en cuivre.

En termes de performances, l’Airjet permet au SoC M2 de maintenir une fréquence d’horloge de 3,2 GHz plus longtemps par rapport au MacBook Air standard, qui descendrait à 2,8 GHz sous de fortes charges. Ce système peut particulièrement bénéficier aux jeux, qui sollicitent souvent l’ordinateur pendant plusieurs heures.

Sur le plan de la consommation énergétique, les Airjets nécessitent environ 0,1 watt au repos et 1 watt en charge. The Verge a observé une moyenne de 5 watts pour trois modules connectés temporairement via USB-C, ce qui peut impacter l’autonomie du MacBook.

Pour l’instant, on ne sait ni le prix ni quand l’Airjet Mini sera disponible. L’objectif de la startup est surtout de communiquer sur sa solution pour la commercialiser auprès de fabricants de PC.