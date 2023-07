Notre top 3 des meilleurs PC portables du mois de juillet

Nous testons des dizaines de produits chaque mois chez Frandroid. En ce beau mois de juillet, nous vous proposons un petit top 3 maison des meilleurs ordinateurs portables passés sur le banc d'essai à la rédaction.

Le marché des PC portables est certes moins hyperactif que celui des smartphones, mais les sorties s’enchainent tout de même régulièrement. Les composants évoluent vite tandis que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des machines toujours plus fines et légères. Ce mois-ci, nous avons pu nous pencher sur les modèles de trois mastodontes du marché, sur des secteurs cependant totalement différents. Il s’agit d’Apple, Razer et Acer, qui présentent respectivement des propositions de PC haut de gamme, gaming et abordable. Trois machines très intéressantes, chacune à leur manière : voici le top 3 des meilleurs PC portables du mois.

Apple MacBook Air 15 M2 2023 Un Air en plus grand

Apple apporte une nouvelle itération à sa gamme de Mac avec un format plus grand, le MacBook Air M2 15 pouces. La firme à la pomme parvient à faire rentrer une dalle de 15,3 pouces dans un châssis toujours aussi fin. La formule fait mouche, comme souvent, avec des finitions exemplaires, malgré la présence persistante et inutile de cette encoche au niveau de la webcam. On retrouve l’excellente puce Apple M2 qui offre des performances de pointe, en évitant toute surchauffe et toute nuisance sonore. L’autonomie offerte le place parmi les meilleurs ultraportables, avec une journée entière possible loin d’une prise. Un bon compromis pour ceux qui veulent absolument un grand écran, sans avoir le budget pour un MacBook Pro 16.

Acer Aspire Vero 14 (2022) Le PC écoresponsable d'Acer

Acer poursuit sur sa lancée revendiquée de démarche écoresponsable avec le Aspire Vero 14. Le châssis, le clavier et le pavé tactile sont en partie constitués de plastique recyclé collecté dans les océans. L’écran peut être recyclé à 99 %, et Acer a rendu très facile l’ouverture de la machine, que ce soit pour la réparer ou améliorer les composants. Sur le reste, Acer mise sur la simplicité, avec un écran LCD de 14 pouces en Full HD, un i5 + 8 ou 16 Go de RAM, et une excellente autonomie de 10 heures. Le tout est proposé à un tarif très intéressant, moins de 800 euros. Le modèle a été renouvelé en 2023 et existe aussi en version 15 pouces.

Razer Blade 16 (2023) Le top du top

Le spécialiste du gaming Razer renouvelle sa célèbre gamme de PC portables Razer. Toujours aussi fin, sobre et puissant, le Razer Blade 16 2023 propose en plus une petite curiosité : la possibilité de choisir entre deux résolutions natives : 4K ou Full HD. Le design global est toujours aussi réussi, la connectique très complète, et la dalle mini-LED est de toute beauté. Les derniers composants du moment équipent la machine, avec des SoC Intel de 13e génération, des GPU de la série 40 de Nvidia, 32 Go de RAM et un gros stockage SSD en PCIe Gen 4. Bref, tout y est pour un laptop particulièrement puissant, parfait pour du gaming, tout en restant d’une sobriété exemplaire. Seule ombre au tableau, habituelle chez Razer : le prix. Notez qu’il existe aussi une version 14 pouces que nous avons testée et qui est tout aussi réussie… mais pas vendue en France.

