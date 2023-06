Test du Razer Blade 14 (2023) : si petit et puissant, c’en est indécent

On l’oublie souvent, mais avoir un ordinateur portable d’une diagonale plus large que la moyenne a un énorme avantage pour les constructeurs. Avec un terrain de jeu plus large, ces derniers sont forcément plus facilement capables de gérer la chauffe de leurs produits, voire ajouter des fonctionnalités que l’on ne trouve que rarement sur les appareils. C’est donc sur les diagonales plus communes, de l’ordre de 13 à 14 pouces, que réside un vrai défi : arriver à conserver sa puissance sans faire brûler l’appareil ou le rendre inconfortable à transporter.

Razer a parfois fait ses preuves sur ce terrain, mais a aussi parfois subi la chaleur de ses composants. Avec l’édition 2023 du Razer Blade 14, nous continuons sur la lancée positive menée depuis quelques années déjà.

Razer Blade 14 (2023) Design

C’est un ordinateur portable Razer Blade. On est presque désormais tenté de décrire tous les ordinateurs du constructeur de la sorte, puisqu’au même titre qu’un fabricant comme Apple, le constructeur taïwanais mise toujours sur la même formule. Mais que dire si ce n’est qu’on ne change pas une équipe qui gagne ? Comme toujours, nous avons donc droit à ce châssis haut de gamme réalisé intégralement en métal, tout en noir, dont seul le logo à trois serpents rappelle vraiment l’origine gamer de l’ensemble.

Mais dans la catégorie PC gamer, rares sont les marques à pouvoir se targuer des mêmes avantages. Son épaisseur de seulement 1,8 cm et son poids de 1,84 kg font du Razer Blade 14 de 2023 un ordinateur que l’on serait presque tenté de considérer comme un ultrabook. Pas pour le poids, alors que cette catégorie passe désormais régulièrement sous la barre de l’unique kilo, mais plutôt pour le format et la portabilité de l’ensemble.

C’est certain, la formule Razer fonctionne toujours. Le Blade 14 de 2023 continue comme ses frères et ses ancêtres de faire partie de cette catégorie de PC gamer qui rendra curieux même les plus fervents défenseurs de la marque à la pomme. Du moins, après qu’ils aient fini d’accuser la marque aux serpents de plagiat.

Clavier et pavé tactile

Là encore, tout est maison chez Razer. Le clavier est comme toujours plus relatif à un ordinateur classique qu’à un PC pour les joueurs, mais la rigidité des touches, leur espacement et la plutôt bonne distance d’activation savent garantir le confort sur la durée. Les plus acharnés brancheront quoiqu’il arrive toujours leur clavier favori. Et les fans profiteront toujours de Chroma, avec ses millions de LED personnalisables qui s’adaptent automatiquement aux jeux supportés.

Le pavé tactile tout en verre à la diagonale immense est clairement la star ici. Il n’y a rien à dire dessus si ce n’est qu’il est absolument impeccable.

Connectique

Malgré le format 14 pouces, le Blade 4 ne fait pas l’impasse sur une bonne connectique. On retrouve à gauche le port d’alimentation propriétaire de la marque, un port USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-C 4,0 compatible Thunderbolt 3, et un port combo jack. À droite se trouvent un port HDMI 2.1 plein format, un second port USB-A 3,2 Gen 2 et un second port USB-C 4.0.

Sur ce format, pas de déception. Nous avons pu constater moults concurrents se contenter d’un unique port USB-C 4.0 dans ce genre de situation. Le plaisir suprême aurait été de retrouver un lecteur de cartes SD en sus, particulièrement en considérant comme cette gamme vise les créatifs, mais cette absence n’est pas un point négatif pour autant.

Webcam et audio

Le Razer Blade 14 s’équipe d’une webcam Full HD qui n’est pas particulièrement convaincante, sans être repoussante. À l’image de tous les PC portables actuellement, donc. Au moins, celle-ci supporte également la reconnaissance faciale via Windows Hello et un cache physique permet de bloquer sa vision pour plus de sécurité.

Les haut-parleurs, situés à droite et à gauche du clavier, sont propulsés par la marque THX (rachetée il y a quelques années par Razer) et supporte la spatialisation de l’audio. Le constructeur s’est assurément focalisé sur la qualité de ses aigus et de ses mediums et a tout bêtement abandonné l’idée d’avoir des basses de qualité sur un si petit format.

Le résultat est plus convaincant que la moyenne, mais l’expérience finale manque tout de même de richesse. Le volume maximal n’est aussi pas particulièrement haut.

Razer Blade 14 (2023) Écran

Le Razer Blade 14 de 2023 s’équipe dans notre configuration de test d’une dalle IPS LCD de 14 pouces de diagonale supportant une définition maximale de 2560 x 1600 pixels. Il s’agit donc d’un ratio 16:10, qui supporte par ailleurs un taux de rafraîchissement de 240 Hz, soutenu par le label AMD FreeSync Premium. Il est également revêtu d’un traitement antireflet, et la colorimétrie de la dalle est calibrée d’usine.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons constater tout d’abord que Razer remplit ses promesses. Nous retrouvons d’abord une très solide luminosité maximale à 542 cd/m². Mais aussi une couverture de l’espace DCI P3 à 103,9 % en volume, pour 146,6 % de l’espace sRGB. Le delta E00 moyen est mesuré à 1,87, un score solide, pour un écart maximal de 7,72 qu’on aurait aimé être un peu plus contenu.

La température de couleurs moyenne est quant à elle mesurée à 6127 K, soit très légèrement plus chaude que la norme NTSC, ce qui explique probablement cet écart mesuré sur les bleus-nuits et royaux. Enfin, le taux de contraste de 1239:1 est très bon pour ce type de dalle.

Dans l’ensemble donc, une très bonne dalle aux belles couleurs, mais qui aurait pu être encore mieux calibrée d’usine comme le sont par exemple celles de Samsung. La compétition est cependant dans un mouchoir de poche à ce niveau et le taux de rafraîchissement de 240 Hz est excellent pour les premiers consommateurs visés : les gamers.

Razer Blade 14 (2023) Logiciel

Razer a l’excellent goût de n’installer aucun logiciel publicitaire sur ses ordinateurs et le Blade 14 de 2023 ne fait pas exception. Nous pouvons même compter sur Windows Update pour la grande majorité des mises à jour de l’appareil lui-même.

Le centre de contrôle des performances et des personnalisations habituelles de ce type d’appareil est Razer Central, un logiciel concis qui ne fait pas dans la fioriture, mais qui mange tout de même un peu trop de ressources et mériterait de prendre un peu plus ses utilisateurs par la main. Toujours est-il qu’il fait ce qu’on lui demande, et le fait bien.

Razer Blade 14 (2023) Performances

Notre configuration de test du Razer Blade 14 est la mieux équipée du lot. Nous retrouvons ici un AMD Ryzen 9 7940HS, un processeur 8 cœurs et 16 threads pouvant turbo jusqu’à 5,2 GHz, couplé à 16 Go de RAM LP-DDR5 à 5600 MHz. Nous avons aussi droit à la NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile avec 8 Go de GDDR6 pour un TGP de 140 W, la plus puissante configuration possible une nouvelle fois, et 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

En mode turbo, le Blade 14 réussit à faire rugir le Ryzen 9 7940HS, comme le prouvent nos mesures sous Cinebench R23. Les scores de 16 335 points en multi-core et 1835 points en single core sont rarement atteints par cette puce en utilisation continue, mais c’est bien le cas ici. Ce n’était pas gagné sur un si petit châssis, qui nous offre ainsi un score final de 8046 points sous PCMark 10.

Côté vidéo, la RTX 4070 mobile est elle aussi très performante, avec des scores de 2899 points sur Speed Way, 7179 points sur Port Royal ou encore 5574 points sur Time Spy Extreme. Certes, nous ne sommes pas au niveau des performances affichées par la version de bureau, mais ses 33,23 FPS de moyenne sur le test ray-tracing de 3DMark souligne ce que nous avons déjà observé sur PC : les RT cores de 3e génération chez NVIDIA font des merveilles pour la technologie.

En jeu

Sans aucune aide en définition native, et en poussant tous les réglages au maximum, y compris le ray-tracing, le Razer Blade 14 s’en tire comme un chef. On trouve sans trop de mal un 50 FPS de moyenne sur Cyberpunk 2077, ou encore du 104 FPS sur Diablo IV. Spider-Man Miles Morales, qui est un bon jeu représentatif de la première vague des jeux PS5/Xbox Series X, tient même 52 FPS sans vriller.

Mais évidemment, c’est sans compter sur le DLSS3 dont la génération 40 profite. Grâce à cela, nous retrouvons 82 FPS sur Cyberpunk 2077, 69 FPS sur Hogwarts Legacy ou encore 111 FPS sur The Witcher 3.

Pour couronner le tout, les joueurs plus compétitifs pourront profiter de titres comme Valorant à 325 FPS de moyenne, de quoi vraiment justifier les 240 Hz de l’écran intégré.

Refroidissement et bruit

Mais arriver à maintenir de telles performances ne se fait pas sans anicroche. Si le Razer Blade 14 tourne aux alentours des 52 °C au châssis, comme la plupart de ses confrères, les ventilateurs doivent forcément travailler dur pour rafraîchir ce petit châssis. Ces derniers sont bien audibles et ont une sonorité légèrement aiguë qui n’est pas particulièrement plaisante. Rien d’inquiétant, mais un casque sera vivement recommandé pour jouer en toute tranquillité.

Razer Blade 14 (2023) Autonomie

Le Razer Blade 14 de 2023 s’équipe d’une batterie de 68,1 Wh, qui se recharge par le biais de la brique d’alimentation propriétaire de la marque à 230 W. Notez que vous devrez forcément brancher l’appareil pour profiter de sa puissance maximale, mais que les prises USB-C sont également compatibles avec la norme Power Delivery lui permettant de se recharger avec de nombreux produits différents. De quoi se redonner un peu d’élan en cas de problème.

Si le constructeur avance jusqu’à 10 heures d’autonomie, ses tests ont certainement été réalisés dans des conditions bien précises. À l’usage en journée, avec la luminosité de l’écran à 50 % sur des tâches bureautiques diverses et en mode équilibré, nous retrouvons plutôt une autonomie de 6/7 heures. En considérant le petit format du Razer Blade 14 de 2023, on peut considérer ça comme un point plutôt positif, bien que certaines configurations gamers AMD peuvent réellement tenir les 10 heures sans trop de sacrifice.

Razer Blade 14 (2023) Prix et disponibilité

Le Razer Blade 14 de 2023 est commercialisé à partir de 2799 dollars aux Etats-Unis. Son lancement n’est pas encore daté en France. Nous avons contacté Razer France qui nous indique que la machine n’est pas prévue à ce jour pour un lancement en France. Espérons que la marque change d’avis.



