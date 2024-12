Test de la Sony ULT Tower 10 : le monstre sonore qui transforme votre salon en club

L’enceinte Sony ULT Tower 10 // Source : Tristan Jacquel

Pour faire la fĂȘte chez soi, plusieurs conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies. Des voisins conciliants Ă©videmment, mais surtout une enceinte aux performances en rapport avec la piĂšce Ă sonoriser. En cela, la Sony ULT (Ultimate) Tower 10 s’impose comme une solution clĂ©-en-main pour produire un fort volume sonore, dans de trĂšs grandes piĂšces de vie et mĂȘme en extĂ©rieur. Peu importe que les invitĂ©s crient Ă tue-tĂȘte, elle se fera toujours entendre et mĂȘme ressentir, tant elle dĂ©livre de solides basses frĂ©quences. On fait le point.

Sony ULT Tower 10 Spécifications techniques

ModÚle Sony ULT Tower 10 Dimensions 41,8 cm x 42,8 cm x 110,6 cm Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.2 Poids 29000 grammes Fiche produit

Ce test a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec une enceinte prĂȘtĂ©e par Sony.

Sony ULT Tower 10 Un colosse taillĂ© pour la fĂȘte

Comme son nom le suggĂšre, la Sony ULT Tower 10 a des allures de tour. Disons-le tout de suite, son design est clivant, trĂšs typĂ© sonorisation, lĂ oĂč sa principale concurrente la JBL PartyBox Ultimate joue la carte de la neutralitĂ©, pour ne pas dire l’élĂ©gance. Certes, il n’est pas facile de donner de jolies lignes Ă une si grande enceinte (1m10 de hauteur pour 42 cm de cĂŽtĂ©), mais Sony a fait des choix qui ne plairont pas Ă tout le monde. Angles vifs, transducteurs exposĂ©s, pavillons acoustiques façon porte-voix, plastiques passe-partout, l’objet Sony ULT Tower 10 ne fait pas rĂȘver. Toutefois, le design de l’engin annonce la couleur : vous allez en prendre plein les oreilles.

La Sony ULT Tower 10 et son microphone sans fil // Source : Tristan Jacquel

La Tower 10 est composĂ©e de quatre parties distinctes. Sa base presque carrĂ©e abrite un large Ă©vent d’amplification des sons graves, surmontĂ© par un Ă©norme volume dans lequel est installĂ© son grand transducteur de basses frĂ©quences, protĂ©gĂ© par une large grille en aluminium.

Juste au-dessus se trouve une section composĂ©e d’une paire de pavillons acoustiques pour la diffusion des sons moyens. Ce dispositif n’est pas sans rappeler les enceintes de cinĂ©ma multiplex ou celles de concert. Étrangement, la partie arriĂšre de cette section est ceinte d’une grille micro-perforĂ©e, alors qu’aucun son n’est pourtant Ă©mis Ă l’arriĂšre.

L’un des deux tweeters Ă l’arriĂšre de la Sony ULT Tower 10 // Source : Tristan Jacquel

À l’avant dernier Ă©tage se trouvent deux petits pavillons acoustiques pour la diffusion des hautes frĂ©quences, et sur la face arriĂšre, deux tweeters pour diffuser en sens opposĂ©. C’est d’ailleurs ce qui fait affirmer — un peu abusivement — Ă Sony que le son est diffusĂ© Ă 360°. En pratique, c’est le cas pour les basses frĂ©quences qui sortent de tous cĂŽtĂ©s au bas de l’enceinte, c’est Ă moitiĂ© vrai pour les sons aigus (devant et derriĂšre, donc Ă 180°), et plus discutable pour les sons moyens qui n’arrivent que par l’avant. Mais je digresse et lorsque l’enceinte joue fort, on ne fait pas la fine bouche.

Enfin, la ULT Tower 10 est surmontĂ©e d’un plateau de contrĂŽle tactile rĂ©troĂ©clairĂ© en verre, installĂ© au sommet d’une structure incurvĂ©e, sur laquelle une bardĂ©e de LED projette une lumiĂšre colorĂ©e. Des LED, on en trouve aussi au pourtour de la base de l’enceinte.

Le panneau de contrĂŽle de la Sony ULT Tower 10 // Source : Tristan Jacquel

Contrairement Ă sa grande concurrente, la JBL PartyBox Ultimate, la Sony ULT Tower 10 n’est pas certifiĂ©e IPX4 contre les projections d’eau. Seul son plateau supĂ©rieur rĂ©siste aux gouttes. On Ă©vitera donc de l’utiliser trop prĂšs d’une piscine. Par ailleurs, elle n’est pas Ă©quipĂ©e de batterie. Dommage Ă©galement qu’alors que la Tower 10 pĂšse prĂšs de 30 kg, Sony n’ait pensĂ© qu’Ă l’Ă©quiper d’une seule poignĂ©e (en haut). MalgrĂ© les roulettes intĂ©grĂ©es Ă la base, une seconde poignĂ©e tout en bas aurait facilitĂ© son transport Ă deux.

Sony ULT Tower 10 Des entrées pour sources audio, microphone et guitare

Outre l’entrĂ©e secteur situĂ©e au dos et vers la base de l’enceinte, l’ULT Tower 10 compte deux trappes de connectique. La premiĂšre est logĂ©e dans la face arriĂšre et abrite une entrĂ©e ligne analogique stĂ©rĂ©o mini-jack 3,5 mm, ainsi qu’une entrĂ©e S/PDIF optique Toslink et d’un port USB-A.

Les entrées audio de la Sony ULT Tower 10 // Source : Tristan Jacquel

On peut ainsi connecter n’importe quelle source filaire ou numĂ©rique, comme un lecteur CD ou encore un tĂ©lĂ©viseur. Le port USB est compatible avec les pĂ©riphĂ©riques de stockage contenant des fichiers audio, et peut Ă©galement servir Ă recharger un smartphone.

La seconde niche est elle situĂ©e au sommet de l’enceinte, en retrait du panneau de contrĂŽle. Il y a une prise jack 6,35 mm, pour un microphone ou une guitare Ă©lectrique. Elle est associĂ©e Ă un potentiomĂštre de rĂ©glage du gain.

Pour autant, la Sony ULT Tower 10 peut ĂȘtre utilisĂ©e avec une source sans le moindre fil, grĂące Ă son contrĂŽleur Bluetooth. Un microphone sans fil est Ă©galement fourni. Lorsque ce dernier est actif, la voix de son utilisateur est automatiquement mixĂ©e Ă la musique diffusĂ©e.

Sony ULT Tower 10 Un véritable arsenal sonore

IntĂ©ressons-nous plus en dĂ©tails aux solutions acoustiques retenues par Sony. Le transducteur de basses frĂ©quences est un modĂšle maison, carrĂ©, assez similaire Ă celui utilisĂ© sur les enceintes nomades du fabricant. Évidemment, il est bien plus grand, avec 32 cm de cĂŽtĂ© environ, soit d’un gabarit tout Ă fait comparable Ă celui d’un gros caisson de basses pour le home-cinĂ©ma. Sa mise en Ɠuvre est classique ; le transducteur est plongĂ© dans un grand volume d’air accordĂ© par un Ă©vent rĂ©sonateur bass-reflex. Ainsi, les basses frĂ©quences sont amplifiĂ©es par rĂ©sonance et projetĂ©es dans toute la piĂšce, par le bas de l’enceinte.

La sortie de l’Ă©vent bass-reflex, pour renforcer les basses frĂ©quences // Source : Tristan Jacquel

Pour les mĂ©diums, deux haut-parleurs circulaires de 8 cm sont montĂ©s dans des pavillons qui amplifient et projettent le son dans la piĂšce. Les tweeters avant suivent le mĂȘme principe, tandis que ceux qui sont situĂ©s Ă l’arriĂšre sont installĂ©s derriĂšre une ogive qui optimise leur dispersion sonore.

Les pavillons devant les transducteurs de fréquences médium/aiguës // Source : Tristan Jacquel

Pour rĂ©sumer, tous les transducteurs utilisĂ©s sont mis en Ɠuvre pour que leur son s’entende le plus loin et le plus fort possible.

Sony ULT Tower 10 Une interface qui manque de maturité

Faute de contrĂŽleur Wi-Fi, impossible d’écouter sa musique sans fil autrement qu’en Bluetooth. Exit donc la transmission sans perte du son, l’écoute en AirPlay ou via Chromecast, voire la prise en charge du Dolby Atmos comme l’offre la principale concurrente de la Tower 10, la JBL PartyBox Ultimate. Le contrĂŽleur Bluetooth prend en charge les compressions SBC, AAC et LDAC, ce qui suffit Ă profiter d’un son de bonne qualitĂ©.

Le panneau de commandes dispose d’un large bouton ULT qui donne accĂšs Ă deux profils d’égalisation des basses frĂ©quences. Le mode ULT1 offre le grave le plus profond, tandis qu’ULT2 gonfle la partie haute du registre pour augmenter l’impact des percussions. Pour aller plus loin dans la personnalisation du son, il faut utiliser l’application Sony Music Center, qui permet d’accĂ©der Ă un Ă©galiseur.

Sony propose une fonction d’association avec une ou plusieurs enceintes Tower 10 supplĂ©mentaires, pour Ă©couter en stĂ©rĂ©o ou augmenter sensiblement le volume sonore.

Quelques couacs pénibles

Premier bĂ©mol, l’enceinte Ă©met de trĂšs forts sons Ă l’allumage et lors de la reconnexion Bluetooth aux appareils associĂ©s. Si l’app permet de dĂ©sactiver le son Ă l’allumage, il semble que ce paramĂštre ne soit pas mĂ©morisĂ© par l’enceinte et, lorsqu’elle est privĂ©e de courant, celle-ci Ă©met Ă nouveau un son au dĂ©marrage bien trop intense. Pour la connexion Bluetooth, aucun rĂ©glage n’existe pour supprimer le son de confirmation.

La Sony ULT Tower 10 // Source : Tristan Jacquel

L’application Sony est par ailleurs bien trop sommaire pour offrir une expĂ©rience utilisateur agrĂ©able. Rien n’est intuitif et l’on conclut rapidement que les possibilitĂ©s de personnalisation sont limitĂ©es.

Autre dĂ©ception, l’enceinte a tendance Ă chaque dĂ©marrage Ă sĂ©lectionner un volume par dĂ©faut trop Ă©levĂ©. Pour ne rien arranger, le panneau de contrĂŽle n’affiche pas la valeur du volume, ni mĂȘme une Ă©chelle. Dans ces conditions, il n’est pas rare de devoir se jeter sur son smartphone pour baisser le volume au moment de dĂ©marrer la lecture.

Sony ULT Tower 10 Un son Ă faire trembler les murs

L’enceinte ULT Tower 10 dĂ©voile rapidement sa vĂ©ritable nature : c’est une machine de fĂȘte, pure et simple. Avec ses impressionnants 108 dB mesurĂ©s Ă un mĂštre, elle s’impose comme l’enceinte festive la plus puissante de tous nos tests. Sa signature sonore musclĂ©e et son caractĂšre explosif la destinent clairement aux fĂȘtes endiablĂ©es, plutĂŽt qu’aux soirĂ©es feutrĂ©es. Les pavillons acoustiques projettent les mĂ©diums et les aigus avec une efficacitĂ© remarquable. RĂ©sultat : une clartĂ© Ă©tonnante des voix et des dĂ©tails qui portent jusqu’au fond de la piĂšce.

Les basses frĂ©quences, quant Ă elles, ne se limitent pas Ă l’audible : elles crĂ©ent une vĂ©ritable expĂ©rience physique et remuent l’utilisateur.

L’Ă©clairage de l’enceinte change automatiquement de couleur // Source : Tristan Jacquel

Les pavillons acoustiques de la Tower 10 excellent dans la restitution des dĂ©tails. Ils mettent en valeur la texture des instruments et rĂ©vĂšlent des nuances sonores subtiles avec une prĂ©cision remarquable. Cette architecture explique d’ailleurs sa supĂ©rioritĂ© en termes de volume sonore face Ă la JBL PartyBox Ultimate. Cependant, la comparaison avec sa rivale rĂ©vĂšle quelques limites. À pleine puissance, la Tower 10 bride ses plus basses frĂ©quences, manifestement pour protĂ©ger son transducteur. La JBL plonge plus profondĂ©ment dans les graves tout en maintenant un meilleur Ă©quilibre sonore Ă pleine puissance. Ses transducteurs sont mieux motorisĂ©s, ce qui explique qu’elle pĂšse 10 kg de plus que la Sony. En dĂ©finitive, la ULT Tower 10 impressionne surtout par sa puissance brute et sa projection sonore efficace.

Les courbes de réponse de la Sony ULT Tower 10 (bleue à volume modéré, rose au maximum) // Source : Tristan Jacquel

Nos mesures rĂ©vĂšlent un comportement sonore qui Ă©volue selon le volume d’Ă©coute. À volume modĂ©rĂ© (jusqu’Ă 50% du maximum), l’enceinte dĂ©livre des basses gĂ©nĂ©reuses et profondes, crĂ©ant une signature sonore riche et enveloppante. Au-delĂ de ce seuil, un systĂšme de protection intelligent entre en action : l’Ă©lectronique rĂ©duit progressivement l’intensitĂ© des frĂ©quences sous 100 Hz. À pleine puissance, mĂȘme si les basses restent prĂ©sentes, leur niveau chute de façon marquĂ©e sous cette barre des 100 Hz. Dans ces conditions d’Ă©coute, ce sont les mĂ©diums et les aigus qui prennent le dessus, modifiant sensiblement l’Ă©quilibre sonore initial.

Cette adaptation automatique du grave, si elle peut sembler frustrante pour certains, protĂšge efficacement l’enceinte d’une utilisation trop intensive. Reste que l’ambiance sonore est tout de mĂȘme incroyable.

Un son enveloppant, mais pas à 360°

Soyons francs : les tweeters arriĂšre de l’enceinte s’avĂšrent d’une utilitĂ© limitĂ©e. Ils ne diffusent que les frĂ©quences les plus aiguĂ«s, soit une portion restreinte du spectre sonore, et leur impact n’est perceptible que si l’enceinte trĂŽne au centre de la piĂšce. Une configuration peu pratique en situation festive, oĂč le cĂąble d’alimentation devient un obstacle potentiel pour les danseurs.

L’enceinte de fĂȘte Sony ULT Tower 10 // Source : Tristan Jacquel

La promesse d’un son Ă 360° n’est donc pas totalement tenue. Mais cette limitation n’entame en rien les performances globales de l’enceinte : mĂȘme placĂ©e contre un mur, elle inonde l’espace de son Ă©nergie sonore Ă haut volume, remplissant parfaitement sa mission premiĂšre d’animation musicale.

La Sony ULT Tower 10 est proposĂ©e au prix de 1299 euros et au moment de ce test Ă 999 euros. Un tarif Ă©levĂ©, mais infĂ©rieur Ă celui d’une paire d’enceintes hi-fi colonnes et d’un amplificateur stĂ©rĂ©o puissant. Sa principale concurrente est la JBL PartyBox Ultimate, proposĂ©e Ă un tarif voisin, qui joue un peu moins fort, mais s’avĂšre bien plus solide dans le grave, plus musicale aussi et dotĂ©e de jeux de lumiĂšres personnalisables.